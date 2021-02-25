 AB ve ABD′den Rusya′ya Navalni yaptırımları | DÜNYA | DW | 02.03.2021

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DÜNYA

AB ve ABD'den Rusya'ya Navalni yaptırımları

AB dört, ABD ise yedi üst düzey Rus yetkiliye Rus muhalif Navalni'nin zehirlenmesi ve tutuklanmasıyla ilgili yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırımlar eşgüdümlü şekilde hayata geçirildi.

Russland Alexej Nawalny

Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin sinir gazıyla zehirlenmesi ve ülkesinde tutuklanmasına tepki olarak üst düzey Rus yetkililere yaptırım uygulama kararı aldı.

Putin'e yakın dört isme yaptırım uygulayan AB, söz konusu kişilerin AB'ye seyahat etmesini yasaklarken, AB'deki varlıklarının dondurulmasını kararlaştırdı. AB'nin yaptırım kararına göre bu kişiler Rus Başsavcı Igor Krasnov, Rusya Federasyonu Soruşturma Komisyonu Başkanı Bastrykin Alexander, Tevkif Kurumları Başkanı Aleksander Kalaşnikof ile Rusya Ulusal Muhafızları'nın Başkomutanı Viktor Zolotov.

AB dışişleri bakanları, Navalni'nin hüküm giymesiyle ilgili olarak Rusya'ya yaptırımlar için geçen hafta düğmeye basmıştı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell üzerinde uzlaşılan yaptırımların, Navalni'nin tutuklanması ve hüküm giymesinde rol oynayan sorumluları hedef alacağını belirtmişti.

ABD'den yedi isme yaptırım

ABD yönetimi de yedi üst düzey Rus yetkiliye karşı yaptırım uygulama kararı aldı. Ayrıca Rusya'ya yönelik ihracat kısıtlamalarının da devreye sokulduğu bildirildi. Ancak bu kişilerin kimler olduğu konusunda bilgi verilmedi.

Bir ABD hükümeti yetkilisinin açıklamalarına göre, ABD istihbarat teşkilatları incelemeleri sonrasında Navalni'nin çok büyük olasılıkla Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) elemanları tarafından Noviçok grubundan bir sinir gazı ile zehirlendiği sonucuna vardı. Yetkili, yaptırım kararının "AB ile yakın koordinasyon" içinde alındığını söyledi. Moskova'ya "açık bir mesaj" verildiğini söyleyen yetkili, Rus hükümetini "Navalni'yi derhal serbest bırakmaya" çağırdı.

ABD Başkanı Biden, Rusya'ya karşı daha sert bir politika izleneceğini duyurmuştu.

Russland | Moskau | Russischer Oppositionspolitiker Alexej Nawalny vor Gericht

Navalni temyize gitti

Navalni, sinir gazıyla zehirlenmesinin ardından tedavi gördüğü Almanya'dan geçen ay Rusya'ya dönmüştü. Navalni, Rusya'ya dönüşünde, hakkındaki yolsuzluk iddiasıyla 2014 yılında verilen tecilli hapis şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Ardından da hakkındaki tecil kararı iptal edilerek hapis cezasına çarptırılmıştı. Navalni, siyasi olarak nitelediği bu kararı temyize taşımıştı.

Navalni ve destekçileri, 44 yaşındaki Rus muhalif hakkında açılan davaları, Kremlin'in kendi yaptığı yolsuzlukları gizleme ve iktidar karşıtlarını susturma çabalarının parçası olarak görüyor.

Navalni, kendisine yönelik sinir gazı saldırısından da Kremlin'i sorumlu tutuyor. Moskova ise bu iddiayı reddediyor.

Navalni, 17 Ocak'ta ayrıldığı Almanya'da yaklaşık beş ay tedavi görmüştü.

AFP,dpa,Reuters/BÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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Kremlin, Rus muhalif politikacı Navalni'nin zehirlenmesiyle ilgili olarak Putin'in yakın çalışanlarını hedef alan AB yaptırımlarına misilleme ile karşılık verileceğini duyurdu.  

AB’den Rusya’ya yaptırımlara yeşil ışık

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AB dışişleri bakanları, muhalif politikacı Navalni'nin hüküm giymesiyle ilgili olarak Rusya'ya yaptırımlar için düğmeye bastı. Yaptırımların bir hafta içinde resmiyet kazanması bekleniyor.  

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