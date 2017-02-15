AB ve ABD, Afganistan’la ilgili "derin endişeli"

Afganistan'daki Taliban'dan önceki rejime bağlı güvenlik güçlerinin öldürüldüğüne dair haberler Avrupa Birliği (AB) ile Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) "derin endişe" yarattı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın, Afganistan'da eski yönetimin güvenlik birimlerinde görev yapanların öldürüldüğü ya da ortadan kaybolduğuna dair söz konusu iddialarla ilgili açıklamasına AB ile ABD'nin yanı sıra, İngiltere, Avustralya, Japonya, Kanada ve İsviçre de imza attı. Taliban rejimine yönelik açıklamada, bu örgütün, eski rejime bağlı güvenlik ve hükümet görevlilerini affetme vaadinin derhal hayata geçirilmesi ve ülke çapında uygulanması talep edildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) ve diğer bazı insan hakları örgütlerinin kanıtladığı olayların üzerine gidilmesi ve şeffaf bir şekilde soruşturulması talebinin de dile getirildiği açıklamada, sorumlulardan hesap sorulması da istenerek, "Biz Taliban'ı eylemlerine göre değerlendireceğiz" ifadesi kullanıldı.

Geçen Ağustos ayında Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, uluslararası güçlerin de ülkeyi terk etmesinin ardından eski hükümete bağlı güvenlik birimi çalışanları ile devlet memurlarına af getirileceğini duyurmuştu.

Reuters / ET,BÖ

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