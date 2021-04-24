AB içinde en çok iltica başvurusu Almanya'ya yapıldı

Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre bu yılın başından beri Avrupa Birliği (AB) genelinde en çok Almanya'ya iltica başvurusu yapıldı. Gazete, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Avrupa'ya göçle ilgili son durumu durumu ele alan raporuna dayandırırak verdiği haberde, 1 Ocak-3 Nisan 2021 tarihleri arasında Almanya'ya 26 bin 240 iltica başvurusunda bulunulduğunu yazdı. Bu raporda AB İltica Destek Ofisi'nin (EASO) şimdiye dek açıklanmayan rakamlarının aldığı belirtildi.

Almanya'ya yapılan iltica başvurularda Suriye'den gelenler yüzde 41 ile başı çekiyor. Suriye'den gelenleri yüzde 14'le Afganistan ve yüzde 7 ile de Irak'tan gelenler izliyor.

AB genelinde iltica başvurularında Almanya'yı ikinci sırada 20 bin 477 başvuru ile Fransa, 13 bin 34 başvuru ile İspanya takip ediyor. Listede en az başvuru alan ülkeler ise 11 başvuru ile Estonya ve sekiz başvuru ile Macaristan.

Avrupa genelinde 3 Nisan'a dek Birlik üyesi ülkelerle İsviçre ve Norveç'e yapılan iltica başvurularının sayısı 102 bin 674. Bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre üçte bir gerilediği kaydedildi. Nedeninin ise pandemi olduğu belirtiliyor.

Türkiye'den geçişler

Welt am Sonntag'ın yer verdiği AB raporuna göre pandemi Türkiye'den AB'ye yasa dışı yollardan gelenlerin sayısının da gerilemesine neden oldu. Rapora göre Türkiye'den AB'ye Nisan ortasına kadar 2 bin 368 yasa dışı geçiş yapıldı. Bu rakam geçen yıl aynı döneme göre yüzde 74 az. Türkiye'den AB'ye yasa dışı geçişlerde en çok gidilen AB ülkesi bin 822 vaka ile Yunanistan. Yunanistan'ı 477 vaka ile İtalya ve 99 vaka ile Bulgaristan takip ediyor.

AFP, KNA / HT,JD

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