 AB geçen yıl Türkiye′den 7 bin Suriyeli mülteciyi aldı | AVRUPA | DW | 04.03.2019

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AVRUPA

AB geçen yıl Türkiye'den 7 bin Suriyeli mülteciyi aldı

AB ile Türkiye arasında imzalanan geri kabul anlaşması uyarınca 2018 yılında 5 bin sığınmacı Yunanistan'ı gönüllü olarak olarak terk ederken, 322 sığınmacı ise Türkiye'ye sınırdışı edildi.

Türkei Griechenland Abschiebung von Flüchtlingen (picture alliance/abaca/AA)

Almanya'da Sol Parti Federal hükümete AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci geri kabul anlaşmasına dair soru önergesi verdi. Neue Osnabrücker Zeitung'un haberine göre Alman hükümetinin soru önergesine verdiği yanıta göre mülteci geri kabul anlaşması çerçevesinde 2018 yılında 5 bin sığınmacı Yunanistan'ı geri dönüş programı çerçevesinde gönüllü olarak terketti. 322 sığınmacı ise Yunanistan'dan Türkiye'ye sınırdışı edildi. AB ise bunun karşılığında 7 bin Suriyeli mülteciyi aldı. Gazetenin haberine göre Alman hükümetinin verdiği rakamlar Avrupa Komisyonu'nun verilerine dayanıyor.

Yunanistan'ın Alman hükümetine verdiği bilgilere göre Yunan adalarında bulunan "hotspot" olarak adlandırılan beş mülteci kayıt merkezinde 11 bin 752 sığınmacı bulunuyor. Sol Parti buradaki sığınmacıların bir kısmının "felaket koşullarda" yaşadığını belirterek eleştiriyor. Sol Parti'ye göre sığınmacılar açısından Türkiye'de de durum sorunlu. Alman hükümeti Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere atıfta bulunarak, 143 bin sığınmacının Türkiye'deki mülteci kamplarında kaldığını ifade ediyor. Birçok Suriyeli sığınmacı ise çalışmak amacıyla Türkiye'de büyük kentlere göç ediyor. AB Türkiye'de mülteci kamplarında kalmayan yaklaşık 1 milyon 500 bin Suriyeli sığınmacıya "Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı" (Emergency Social Safety Net) kapsamında ayda 20 euro yardımda bulunuyor. 

Sol Parti milletvekili Ulla Jelpke Alman hükümetinin AB-Türkiye mülteci anlaşmasını olumlu göstermeye çalıştığını söyleyerek, Alman hükümeti için önemli olan noktanın, sığınmacıların AB'ye gitmesinin engellenmesi olduğunu ifade etti. Jelpke, "Ancak gerçek şu, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların durumu memnuniyet verici olmanın çok uzağında" dedi.

Türkiye ile AB arasında 2016 yılında imzalanan anlaşma uyarınca, Türkiye'den Yunanistan'a giden göçmenlerin Türkiye'ye iade edilmesine karar verilmişti. Bunun karşılığında AB, Türkiye'ye geri gönderilen her göçmen için Türkiye'deki kamplarda yaşayan bir Suriyeli mülteci almayı kabul etmişti. Avrupa Komisyonu Türkiye'den Yunanistan'a düzensiz göç edenlerin sayısında azalma olduğunu açıklamıştı.

KNA / HT, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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