AB: Boykot çağrısı Türkiye'yi AB'den daha da uzaklaştırıyor

Türkiye ile Fransa arasında yaşanan gerginlik sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü yaptığı Fransa mallarını boykot etme çağrısına bir tepki de AB Komisyonu'ndan geldi.

AB Komisyonu Sözcüsü bugün Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Herhangi bir AB ülkesinin ürünlerine karşı boykot çağrısı yapmak mevcut yükümlülüklerin ruhuna aykırı olduğu gibi Türkiye'yi de AB'den daha da uzaklaştırıyor" dedi.

Sözcü, Türkiye ile AB arasındaki anlaşmaların malların serbest dolaşımını öngördüğüne dikkat çekerek "Türkiye Ortaklık anlaşması, Gümrük Birliği ve Türkiye-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Serbest Ticaret Anlaşması'na bağlı kalmayı taahhüt ettiği yükümlülüklere saygı göstermelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün "Fransa’da nasıl ki Türk markalı mal satın alınmasın deniyorsa ben de milletime sesleniyorum, sakın Fransız mallarını almayın" demişti.

Erdoğan, "Fransa'da Müslümanlara bir zulüm varsa hep birlikte biz oraya da sahip çıkalım diye buradan dünya liderlerine sesleniyorum. Avrupa ülkelerinde İslam ve Müslüman düşmanlığının adeta veba gibi toplumlara sirayet ettiğini görüyoruz. Müslümanlara ait iş yerleri, evler, okullar hemen her gün faşist grupların saldırısına uğruyor" ifadelerini kullanmıştı.

AFP,Reuters/BÖ,GA

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