 AB, ABD, Rusya ve Brezilya′ya seyahat kısıtlamasını kaldırmayacak | AVRUPA | DW | 27.06.2020

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AVRUPA

AB, ABD, Rusya ve Brezilya'ya seyahat kısıtlamasını kaldırmayacak

Avrupa Birliği ülkeleri birliğe üye olmayan ülkelerden seyahatlere yönelik kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanıyor. Kısıtlamaların kaldırılacağı ülkeler arasında ABD, Rusya ve Brezilya yer almayacak.

Düsseldorf Havalimanı

Düsseldorf Havalimanı

Avrupa Birliği ülkelerine seyahatlerde koronavirüs kısıtlamalarının 1 Temmuz’dan sonra nasıl devam edeceği konusunda uzlaşıya vardı. Alman haber ajansı dpa’nın haberine göre kısıtlamaların gevşetileceği ülkelerin listesi üzerinde çalışmalar tamamlanmak üzere. Listede ABD, Rusya ve Brezilya gibi vaka sayısı yüksek olan ülkeler yer almayacak. Bu ülkelerden AB’ye seyahatler 1 Temmuz’dan itibaren de ancak ve ancak istisnai hallerde yapılabilecek. Güney Kore ve Yeni Zelanda’nın da aralarında olduğu bazı ülkeler için ise seyahat kısıtlamaları kaldırılacak. Fransız haber ajansı AFP bu ülkelerin sayısının 18 olduğunu duyurdu.

AB çevrelerinden edinilen bilgiye göre büyükelçiler nezdinde uzlaşılan kriterler ve ülkeler listesi henüz bazı Avrupa başkentlerinden onay bekliyor. Avrupa Birliği’nin pazartesi günü konuyla ilgili bir karar alması ihtimal dahilinde.

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Almanya'nın Türkiye'deki korona tedavisinde sıtma ilacının kullanılması nedeniyle seyahat uyarısını kaldırmadığı iddia edildi. Türk yetkililer ise DW Türkçe'ye tedavi yöntemini hastanın seçtiğini ilettiklerini söyledi. (26.06.2020)

Tatilini Türkiye’de geçirmek isteyenler ne yapmalı? Havalimanları ve sınır kapılarında yolcuları neler bekliyor? Almanya’ya dönerken ihmal edilmemesi gereken işlemler neler? (22.06.2020)

Alman turizmciler, Türkiye'nin de dahil olduğu ülkelere yönelik seyahat uyarılarının milyarlarca euroluk kayba yol açtığını belirterek uyarının kaldırılmasını istedi. Avrupalı Türk acentacılar ise hükümete dava açacak. (15.06.2020)

Vaka sayısı 100 binde 16'dan yüksek olmamalı

Seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasında ülkelerde son iki haftada görülen yeni koronavirüs vaka sayısı belirleyici olacak. Ayrıca bu süre içinde vaka sayısındaki trend ve her bir ülkenin pandemiyle nasıl bir mücadele verdiği de rol oynuyor. Buna göre son iki haftada kaydedilen yeni vaka sayısının (AB ortalaması olan) 100 bin kişide “16’dan az” olması isteniyor. Yeni vaka sayısındaki trendin de son 14 güne nazaran “stabil ya da azalan” olması şartı konuyor.

Ülkelerin pandemiyle mücadelesinde de koronavirüs vakası görülen kişilerin temasta bulunduğu kişilerin takibine, test sayısına ve salgını kontrol altına alma çabalarına bakılıyor. ABD ve Rusya gibi, pandeminin hızla yayıldığı ülkeler kısıtlamaların kaldırılacağı ülkeler arasında yer almıyor. Çünkü bu iki ülkede son 14 günde 100 bin kişide 60 ila 120 vaka kaydedildi. Brezilya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde ise Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’ne (ECDC) göre vaka sayısı 120 ya da daha üstü.

Koronavirüs pandemisini kontrol altına alma amacıyla İrlanda dışındaki tüm AB ülkeleri ile İsviçre, Norveç, Liechtenstein ve İzlanda mart ayı ortasında AB’ye zorunlu olmayan seyahatleri yasaklama kararı almıştı. Geçerlilik süresi tekrar tekrar uzatılan karar en son haziran sonuna kadar uzatılmıştı. İki hafta önce ise Avrupa Birliği Komisyonu 1 Temmuz’dan itibaren AB üyesi olmayan ülkelere açılma yönünde tavsiye kararı almıştı.

dpa / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

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