AB 2015 krizini yeniden yaşamak istemiyor

Avrupa Birliği (AB), 2015 yılındaki göçmen akınının bir benzeriyle karşılaşmamak için Afganistan konusunda önlemler almaya kararlı.

Reuters'in haberine göre, AB ülkelerinin içişleri bakanları Salı günü Brüksel'de gerçekleştirecekleri acil toplantıda, Afganistan'dan kontrolsüz göçün önüne geçecek bir yol haritası izleme konusundaki kararlılıklarını ifade edecek.

Toplantıda açıklanacak bildirinin 28 Ağustos tarihli taslak metnine ulaşan ajans, söz konusu belgede "Alınan dersler doğrultusunda, koordineli ve sistemli bir yanıt hazırlayan AB ve üye devletler geçmişte karşılaşılan kontrolsüz ve büyük çaptaki yasa dışı göç hareketlerinin tekrarını önlemek için ortak hareket etme konusunda kararlı şekilde durmaktadırlar" denildiğini aktardı.

Taslak bildiride, alınacak yeni önlemlerin ne olacağı konusunda ayrıntı verilmedi.

AB geçen hafta hem Afganistan'a hem de bölgedeki ülkelere daha fazla para yardımı sözü vermişti. Reuters'a konuşan AB yetkililerine göre, içişleri bakanları daha fazla maddi yardım vaadini Salı günkü toplantıda da yineleyecek.

Borrell'den Türkiye örneği

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de İtalyan Corriere Della Sera gazetesine verdiği demeçte, AB'nin Afganistan'a komşu ülkelere mali destekte bulunması gerektiğini vurguladı.

Borrell, "Afganistan'la ilgili sorunların çözülmesi için komşu ülkelerle iş birliğini artırmak zorundayız. Onlara ilk mülteci dalgasında yardım etmeliyiz" dedi. Borrell, "Ülkeden kaçan Afganlar ilk olarak Roma'ya varmayacaklar. Ama belki de Taşkent'e gidecekler. Ön saflarda olacak bu ülkelere yardımcı olmalıyız" diye ekledi.

"Komşu ülkeler, Avrupa'dan daha fazla ve daha erken etkilenecek" ifadesini kullanan AB yetkilisi, "Daha önce Türkiye ile yaptığımız gibi, bu ülkelere de mali destek vereceğiz" dedi.

2015 yılındaki göçmen krizine hazırlıksız yakalanan AB'de bu durum üye ülkeler arasında ciddi bölünmelere ve aşırı sağcı partilere desteğin artmasına neden olmuştu.

Türkiye, AB fonu karşılığında milyonlarca Suriyeliyi kabul ederek Avrupa'nın 2015 yılında yaşadığı krizin aşılmasında yardımcı olmuştu. Ancak Ankara bu kez hem pandemi hem de ekonomik ve sosyal gerekçelerle değişen konjonktür nedeniyle göçmenlere ev sahipliği konusunda daha az istekli.

rtr,AFP/CÖ,JD

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