Aşısızlara alışveriş yasağı perakendecileri vurdu

Almanya'da hükümetin pandemiyle mücadele kapsamında Kasım ayında getirdiği ve aşısızlar için kapanma anlamına gelen 2G kuralı, perakende sektörünün Aralık rakamlarına yansıdı.

Federal İstatistik Dairesi verilerine göre Aralık ayında perakende sektöründe ciro, Kasım ayına göre yüzde 5,5 oranında azaldı. 2021 genelinde ise ciro 2020'ye göre yüzde 0,7 ile hafif artış gösterdi. 2020 yılında Almanya'da çok daha kapsamlı kapanmaya gidilmişti.

Daire, tekstil, giyim, ayakkabı ve deri mamulleri gibi alanlarda bu yıl da belirgin kayıplar yaşandığına işaret ederek Aralık rakamlarında 2G kuralı ile Noel tatili gibi etkenlerin rol oynadığı tahminini dile getirdi.

İnternetten satışlar da düştü

Pandemi döneminde internet üzerinden alışverişlerde genel olarak patlama yaşanmasına rağmen Aralık ayında satışlar geriledi. İnternet üzerinden alışverişlerde bir önceki aya göre de bir önceki yıla göre de yüzde 5,7'lik düşüş kaydedildi. Genel ciro ise pandemi öncesi son ay olan 2020 Şubat ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 23,7'lik artış gösterdi.

Aşısızları süpermarket, eczane gibi gündelik zorunlu ihtiyaçlar dışında sosyal yaşamdan dışlayan 2G kuralı, mağaza, restoran, sosyal etkinlikler gibi alanlara girişte kişilerin aşılanmış ya da Covid-19 hastalığını atlatmış olduklarına dair belge ibraz etmelerini zorunlu kılıyor. Perakende sektörü, mağaza ve dükkanlarda hijyen konseptinin iyi işlediğine işaret ederek kuralı eleştirmiş, özellikle yıllık ciroda önemli bir paya sahip olan Noel döneminde getirilen kısıtlamanın ciroya olumsuz etki edeceği uyarısında bulunmuştu. Hükümet ve eyalet yönetimlerinin getirdiği 2G düzenlemesi bazı eyaletlerde mahkemelerce iptal edilmiş, bunun üzerine söz konusu eyaletlerde aşısızların mağazalara girişi yeniden mümkün kılınmıştı.

AFP/BK,HT

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