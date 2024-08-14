Compact'a getirilen yasağa yürütmeyi durdurma kararı

Federal İdare Mahkemesi, aşırı sağcı Compact dergisine getirilen yasakla ilgili davada yürütmeyi durdurma kararı verdi. Konuyla ilgili nihai karar ise daha sonra verilecek.

Federal İçişleri Bakanlığı dergiyi Temmuz ayında yasaklamış ve derginin iş yerlerinde ve çeşitli özel konutlarda aramalar yapılmıştı. Bakanlık yasağa gerekçe olarak derginin anayasal düzeni reddetmesini ve anayasaya düşman bir tutum içinde olmasını göstermişti. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser dergiyi "aşırı sağcı kesimin merkezi bir sözcüsü" olarak tanımlamıştı. Faeser derginin "Yahudilere, göç geçmişi olan insanlara ve parlamenter demokrasiye karşı ağza alınmayacak şekilde" nefreti körüklediğini savunmuştu.

Compact-Magazin GmbH yasağa karşı Federal İdare Mahkemesi'ne hem dava açmış hem de yürütmeyi durdurma başvurusunda bulunmuştu. Leipzig'deki mahkeme yürütmeyi durdurma başvurusunda dergiyi haklı buldu. Compact nihai karar verilene dek yayınlarına devam edebilecek. Soruşturma kapsamında el konan delillerin incelenmesine ise devam edilecek.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser Fotoğraf: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/picture alliance

"Yasağı haklı çıkaracak kadar belirleyici" kanıt yok

Mahkeme kararında ilk inceleme sonrasında Compact'ın anayasal düzene karşı konumlandığı yönünde bir yargıya varılamadığını açıkladı. Münferit metinlerde insan onurunun zedelendiği yönünde dayanak noktaları bulunduğu ifade eden mahkeme, ifade ve basın özgürlüğü açısından bu metinlerin bir yasağı haklı çıkaracak kadar belirleyici olmadığını ifade etti.

Mahkeme kararında ayrıca, etkinlik yasakları, yer ve etkinlikle ilgili ifade yasakları veyahut toplantı kısıtlamaları ve toplantı yasakları gibi daha hafif araçlar bulunduğuna dikkat çekti. Yapılan ilk değerlendirme sonrasında, yasağın derhal hayata geçirilmesindense yürütmenin durdurulmasının kamu yararı bakımından daha yararlı olduğuna hükmedildiği belirtildi.

Compact-Magazin ltd. şirket, Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından 2021 yılında "aşırılıkçı, nasyonalist ve azınlık düşmanı" olarak sınıflandırılmıştı.

Compact ve Yeni Sağcılar

İçişleri Bakanlığının verilerine göre şirketin en önemli yayını olan, aşırı sağcı Jürgen Elsässer genel yayın yönetmenliğindeki Compact dergisi aylık olarak yayımlanıyor ve 40 bin adet basılıyor. Sosyal medya platformlarında da aktif olan Compact Magazin bünyesinde internet üzerinden yayın yapan video kanalı Compact-TV de bulunuyor. Bunun yanı sıra kitap, sesli kitap, giysi, çıkartma, afiş gibi ürünler sunan bir e-ticaret sitesi de bu şirkete ait.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Compact Magazin'in yayınları ve ürünlerinin "Yeni Sağcılar" olarak adlandırılan aşırı sağcı düşüncenin yayılması ve popülerleşmesinde merkezi bir rol oynadığı ifade edilmiş; Compact Magazin'in "Yeni Sağcıların" iletişim ağı oluşturmasındaki baş aktör olduğu vurgulanmıştı.

DW,AFP / EC,ET

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