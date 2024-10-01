Ağırel: Bahçeli Sinan Ateş'in sunduğu dosyayı açıklasın

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin "dört soytarı muhabir" ifadesine gazeteciler tepki gösterdi. Murat Ağırel "Biz gazeteciyiz, sorgulamak bizim doğamız dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "dört soytarı muhabir" ifadesine gazeteci Murat Ağırel sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Murat Ağırel "Biz gazeteciyiz. Sorgulamak bizim doğamız. Yolsuzlukları, hukuksuzlukları, cinayetleri sorguladıkça ülkemizi aydınlatırız" dedi.

"Allah'ın bildiğini kuldan saklamayalım: Bahçeli'nin hedef gösterdiği dört gazeteciden biriyim. Dün mahkemeye Sinan Ateş'i katledenlerin yargılamasını izlemeye gittim. Davada hepimizin gözünün içine sokulan eksiklikleri sorguladım" diyen Ağırel, "Devlet Bahçeli'nin bugün kullandığı dili dün cinayetin azmettiricisi olarak yargılanan Tolgahan Demirbaş da kullandı. Malum gazeteleri aynı şekilde manşet yaptı. Sinan Ateş'in katili tetikçi Eray Özyağcılar bize silah işareti yaptı" diye yazdı.

Ağırel "MHP Lideri, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in katillerinin yargılanmasından neden rahatsız oluyor? Katilleri sorgulayanları neden hedef gösteriyor? Bilmediğimiz bir şey mi var?" sorularını yöneltti.

"Bahçeli, bizi tehdit etmek yerine keşke Sinan Ateş'in cinayetten önce kendisine sunduğu dosyayı açıklasa. Böylece hepimiz cinayetin nedenini anlasak" diyen Murat Ağırel "Tehditler, hedef göstermeler ise bize vız gelir tırıs gider!" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Timur Soykan da sosyal medya hesabından "Dün duruşma salonunda katil Eray Özyağcı bize silah işareti yaparak tehdit etti, bugün Meclis'te Devlet Bahçeli hedef gösterdi. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz gazetecilik yapmaya, gerçeklerin peşinde koşmaya devam edeceğiz" dedi.

Barış Pehlivan ise Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin "'Dört soytarı muhabirden' biriyim. Kayda geçsin" paylaşımını yaptı.

Gazeteci Ayşenur Arslan da konuyla ilgili "Bu kadar açık tehditten sonra 'ilgili / yetkili' birileri yine havaya bakıp ıslık mı çalacaklar? Halk Tv'deki arkadaşlarımızın can güvenliği nasıl sağlanacak?" paylaşımında bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarına gazeteci Şirin Payzın da tepki gösterdi. Payzın "Halk Tv'de yayın yapan Timur Soykan , Barış Pehlivan , Murat Ağırel ve Barış Terkoğlu demek ki çok iyi gazetecilik yapıyorlar .. Bu kadar korkulduğuna göre .. Gerçekler korkutur.. Gazeteciler alkış tutması için sıralara oturtulan etrafınızdakilere benzemezler .. Ayaklarını denk almazlar gerçekleri hedef alırlar!" paylaşımını yaptı.

Başarır: Siyaset kurumunu, basın kurumunu tehdit etmiştir

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da Bahçeli'nin "Ayağınızı denk alın" açıklamasına tepki gösterdi. Başarır, SÖZCÜ TV'ye yaptığı açıklamada "Ankara'nın göbeğinde, uluorta bir akademisyen, bir siyasetçi öldürülüyor. Maddi gerçeğe ulaşabileceğimiz tüm deliller karartılıyor. Mahkeme heyetinin karşısında katillerin avukatı gibi davranan, onların yanında davranan, onları koruyan bir partinin lideri var. Televizyon kanalını, siyasetçileri, bu Meclis'in en büyük ikinci partisini, grubunu, televizyon kanallarını tehdit eden lider var ve bu şartlarda maddi gerçeğin ortaya çıkmasını bekliyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Fotoğraf: Tuncay Yildirim/DW

Başarır sözlerine "Anneyi suçluyor. Ciğeri yanan, içi yanan bir anneye nasıl hadsiz diyebiliyor? O annenin dediği cümleleri, haykırışı Devlet Bahçeli'nin yapması lazım" diye devam etti.

"Senin partinin yan kolu olan Ülkü Ocaklarının genel başkanlığını yapmış birisi öldürülüyor. Partin içindeki isimlerle birebir bu eylemle ilgili deliller var. Sen onu karartıp anneye hakaret edeceksin, bizi, sizleri tehdit edeceksin, bu olayı kapatacaksın, yapma ya. Buna izin vermeyeceğiz" diye konuştu. Türkiye'de sokaklarda mafyanın, suç örgütlerinin kol gezdiğini söyleyen Başarır "Türkiye bu durumu hak etmiyor. O yüzden Sinan Ateş davasını takip edeceğiz. Maddi gerçeğin çıkması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır "(Bahçeli) siyaset kurumunu, basın kurumunu, anneyi, aileyi tehdit etmiştir. Buna hiçbirimiz pabuç bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bulut "Sinan Ateş cinayetinin aydınlatılmasından korkan Devlet Bahçeli, partimizi, Halk TV'yi ve gazetecileri tehdit ederek korkutabileceğini sanıyor. Tehditleriniz, vermeye çalıştığınız gözdağı ne bizleri ne de gerçeğin peşinde koşan gazetecileri sindiremeyecek!" dedi.

Devlet Bahçeli ne dedi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 28'inci Dönem 3'üncü yasama yılında partisinin ilk grup toplantısında yaptığı konuşmada Sinan Ateş cinayetine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

"Ne kadar Türkiye karşıtı, layüsel, laçka, lekeli ve icazetli sima varsa, hepsi bir olmuş, görülen bir cinayet davası münasebetiyle Milliyetçi Hareket Partisi’ni ve dava arkadaşlarımızı şerefsizce suçlamaya kalkışmışlardır" diyen Bahçeli "Eski veya yeni fark etmez, bazı partilerin genel başkanları, kifayetsiz muhabirler, ekranları fitne fesat yayan bir kısım karanlık televizyon kanalları ayak üstü mahkeme kurmuşlar, bilirkişi, hâkim ve savcı rolüne soyunarak partimizi, dava arkadaşlarımızı namertliğe dahi taş çıkartan bir iştahla yargılamaya tevessül etmişlerdir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli "Milliyetçi Hareket Partisi’ne organize Pensilvanya operasyonu çekenlere ne Ülkü Ocakları'nı ne de Milliyetçi Hareket Partisi'ni çiğnetmem, hayır çiğnerim diyenler varsa, istedikleri yerde, bu davaya hayatını adamış inanmış bir Ülkücü olarak hepsini birden heyecanla beklerim" dedi. MHP lideri, "Buradan sesleniyorum; Halk Tv ve CHP ayağınızı denk alın. Dört soytarı muhabirle Milliyetçi Hareket Partisi'ni sorgulayamazsınız, sorgulatmayız" diye konuştu.

DW / EC, BK

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