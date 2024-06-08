5 TL'lik madeni para tedavüle çıkıyor

Madeni 5 TL'lerin tedavüle çıkarılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan tebliğde, Darphane'nin paraların üretimini yaptığı kaydedildi.

Paranın arka yüzünde Atatürk rölyefi yer alırken; ön yüzde sekiz köşeli Selçuklu yıldızı motifi kullanıldı. Ayrıca AKP hükümetinin Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için hazırlattığı "Türkiye Yüzyılı" logosu da ön yüzün orta kısmında yer aldı.

5 TL'lik madeni paralar 29 Ekim 2023 tarihinde "hatıra para" olarak piyasaya sürülmüştü. Darphane o dönem, 100 milyon adetle sınırlı olmak kaydıyla 5 lira basmıştı.

Yeni paralar, hatıra 5 liralar ile aynı ağırlık ve boyutta olacak şekilde tasarlandı.

Yüksek enflasyon nedeniyle paranın değerinin eridiği Türkiye'de bir süredir daha büyük banknotların basılması da gündemde.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 500 ve 1000 liralık banknotların basımına ilişkin çalışma yaptıklarını söylemişti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna 4 Haziran Salı günü sunum yapan Karahan, "Üst banknota ihtiyaç olup olmadığı teknik analizler sonucunda ortaya çıkıyor, bu konuda birimlerimiz çalışıyor, incelemelerimiz devam ediyor. Bir karar verildiğinde, bu, kamuoyuyla şeffaflık çerçevesinde paylaşılacaktır" diye konuşmuştu.

DW / MUK,EC

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