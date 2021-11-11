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Dolar bugün TL karşısında yine rekor kırdı ve 9.98 seviyesini gördü. Ekonomistler Merkez Bankası’nın faiz politikasında ısrarcı olması ve haftaya da faiz indirmesi halinde TL'nin kırılganlığının artacağını belirtiyor.
Dolar/TL kuru 9,98’e dayanarak tarihi zirveyi gördü. Türk Lirası‘ndaki düşüş ABD’de beklentilerin çok üzerinde açıklanan enflasyondan sonra ABD dolarının değer kazanmasının ardından geldi.
Türkiye'de Ekim ayında asgari ücretlinin bir çift bot alabilmesi için yaklaşık 9-11 ay çalışması gerek. Enflasyon ve kur karşısında eriyen asgari ücretle ilgili verilecek karar öncesi tartışmalar alevlendi.
Dünyada 45 milyon insan açlık tehdidi altında yaşıyor. 7 milyar dolar bağış toplanırsa bu insanlara bir yıl boyunca yemek sağlanabilecek.
Enerji alanında yaşadığı sorunlar gerekçesiyle Çin son dönemde daha az magnezyum üretiyor. Daha az magnezyum da alüminyum üreticilerini olumsuz etkiliyor. Bu da otomobil üreticileri için ciddi problem teşkil ediyor.
ABD, korona pandemisi nedeniyle uyguladığı kısıtlamaları Pazartesi gününden itibaren kaldırıyor. ABD vatandaşı olmayanların ülkeye girişi için hem aşılı olmaları ve hem de negatif korona testi sunmaları gerekiyor.
Özellikle ithal girdi maliyetleri yüksek olan üreticiler kurdaki oynaklık yüzünden ihracatta problem yaşıyor. İhracatçılar kur yükseldikçe, yurt dışından müşterilerin kendilerinden indirim istediğini söylüyor.
Ekonomistler yüzde 20'ye dayanan enflasyon için kalıcı tehlike uyarısında bulunurken üretici fiyatlarındaki rekor artışın da önümüzdeki günlerde toplu zam olarak tüketiciye yansıyacağı belirtiliyor.
TCDD'de 200 milyon dolarlık yolsuzluk iddialarını gündeme taşıyan CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
Pandeminin etkisiyle son zamanlarda zarar eden Lufthansa, krizin yaralarını sarıyor. Son üç ayda adeta rezervasyon patlaması yaşayan şirket, pandemi sonrası ilk kez kâra geçtiğini duyurdu.
Türkiye'de Ekim ayında yıllık enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 artış kaydederek son 33 ayın zirvesine çıktı. En yüksek fiyat artışı gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu.
Almanya’nın silah ve askeri malzeme ihracatı geçen yıla göre önemli ölçüde azaldı. Federal hükümet bu yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 oranında daha az silah ihracatına onay verdi.
Enerjide zam yağmuru enflasyonun daha da artacağının habercisi. Hükümet ise fiyat artışlarına karşı dar gelirliyi koruyacak bir çalışma hazırlıyor. Ancak bunun için yeterli kaynağın bulunup bulunamayacağı tartışmalı.
Almanya Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği, 2021 Dış Ticaret Raporu'nu açıkladı. Türkiye ile ticaretin önündeki engellerin arttığı belirtilirken, Alman ihracatçıların en çok şikayet ettiği konu yine menşe şahadetnamesi.
Pandemide yeme-içme sektöründeki saatlik ücretler en düşük seviyeye indi. Çalışanların büyük bölümü ailelerinden maddi destek alıyor. Sektör temsilcilerine göre işletmeler için ise iflas tehlikesi kapıda.
Enerji fiyatlarındaki artış Euro Bölgesi'nde enflasyona tavan yaptırdı. Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 4,1 olarak tespit edildi.
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