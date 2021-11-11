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Ekonomi

A teller holds Turkish lira banknotes at a currency exchange office in Istanbul on August 13, 2018. - Turkey's troubled lira tumbled on August 13 to fresh record lows against the euro and dollar, piling pressure on stock markets on fears the country's crisis could spill over into the world economy. (Photo by Yasin AKGUL / AFP) (Photo credit should read YASIN AKGUL/AFP/Getty Images)

Faiz indirimi beklentisi lirayı değersizleştiriyor 11.11.2021

Dolar bugün TL karşısında yine rekor kırdı ve 9.98 seviyesini gördü. Ekonomistler Merkez Bankası’nın faiz politikasında ısrarcı olması ve haftaya da faiz indirmesi halinde TL'nin kırılganlığının artacağını belirtiyor.
Illustration: Türkische Lira, 10-Lira-Banknote, aufgenommen am 15.08.2018 in Osterode am Harz. Foto: Frank May/picture alliance | Verwendung weltweit

Dolar/TL kuru 9,98’e çıktı 11.11.2021

Dolar/TL kuru 9,98’e dayanarak tarihi zirveyi gördü. Türk Lirası‘ndaki düşüş ABD’de beklentilerin çok üzerinde açıklanan enflasyondan sonra ABD dolarının değer kazanmasının ardından geldi.
A worker carries planks on the top of Istanbul's iconic marketplace, the Grand Bazaar during its renovation on March 1, 2017 in Istanbul. Atop Istanbul's iconic marketplace Grand Bazaar -- the scene of a highspeed motorbike chase in remarkable 2012 James Bond film Skyfall -- a full force drive to revamp it begins. Security was upgraded in the centuries-old bazaar after a spate of terror attacks that have engulfed Istanbul but traders' primary concern is not the restoration but lack of tourists. / AFP PHOTO / OZAN KOSE (Photo credit should read OZAN KOSE/AFP/Getty Images)

Enflasyon ve kur baskısı altında asgari ücret mücadelesi 09.11.2021

Türkiye'de Ekim ayında asgari ücretlinin bir çift bot alabilmesi için yaklaşık 9-11 ay çalışması gerek. Enflasyon ve kur karşısında eriyen asgari ücretle ilgili verilecek karar öncesi tartışmalar alevlendi.

ARCHIV - Ein kleiner Junge greift am 08.05.2007 in eine Metallschüssel in einem Flüchtlingsdorf in der Nähe von Gulu in Uganda. Am 16.10. ist Welternährungstag. Weltweit leiden 923 Millionen Menschen Hunger. 25 000 Menschen, davon 13 000 Kinder, sterben täglich an den Folgen ihrer Unterernährung. Der Welternährungstag soll an die Aufgabe aller Staaten erinnern, den Hunger zu bekämpfen. Der Tag wurde 1979 von der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO) initiiert, um «Nahrung für alle» zu schaffen. In diesem Jahr stehen vor allem die Auswirkungen von Klimawandel und Biosprit-Produktion auf die Lebensmittelherstellung im Mittelpunkt. Insgesamt nehmen 150 Staaten an weltweit geplanten Aktionen teil. Foto: Frank May +++(c) dpa - Bildfunk+++

BM raporu: 45 milyon insan açlık tehdidi altında 08.11.2021

Dünyada 45 milyon insan açlık tehdidi altında yaşıyor. 7 milyar dolar bağış toplanırsa bu insanlara bir yıl boyunca yemek sağlanabilecek.

211028 -- XI AN, Oct. 28, 2021 -- A staff member works at the workshop of Fugu Taida Coal Chemical Co., Ltd. in Fugu County of Yulin City, northwest China s Shaanxi Province, Oct. 22, 2021. Photo by /Xinhua Xinhua Headlines: China s magnesium capital strives to ensure global supply, environmental protection LiuxHewei PUBLICATIONxNOTxINxCHN

Otomobil üretiminde yeni sıkıntı: Magnezyum 07.11.2021

Enerji alanında yaşadığı sorunlar gerekçesiyle Çin son dönemde daha az magnezyum üretiyor. Daha az magnezyum da alüminyum üreticilerini olumsuz etkiliyor. Bu da otomobil üreticileri için ciddi problem teşkil ediyor.
Delta Air Lines Bombardier Boeing 757-200 aircraft as seen arriving, on final approach for landing in New York JFK John F. Kennedy International Airport. The B757 narrow body airplane was flying previously for TWA Trans World Airlines and AA American Airlines. The registration the Boing 757 plane is N713TW and is powered by 2x PW jet engines. Delta Airlines is the second-largest in the world, member of SkyTeam aviation alliance with headquarters in Atlanta, Georgia. NY, USA on 2nd February 2020 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto)

Kısıtlamalar kalkıyor, peki ABD'ye seyahat nasıl edilecek? 07.11.2021

ABD, korona pandemisi nedeniyle uyguladığı kısıtlamaları Pazartesi gününden itibaren kaldırıyor. ABD vatandaşı olmayanların ülkeye girişi için hem aşılı olmaları ve hem de negatif korona testi sunmaları gerekiyor.
ARCHIV - 05.06.2013, Türkei, Izmir: Container sind im Hafen von Izmir zu sehen. Am Donnerstag, dem 25.10.2018, reist Wirtschaftsminister Altmaier für zwei Tage nach Ankara - es ist nach einem Besuch von Außenminister Maas in der Türkei Anfang September sowie dem Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Erdogan in Deutschland Ende September 2018 bereits der dritte hohe Kontakt in kurzer Zeit. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

İhracatçılar yüksek kur yerine istikrarlı kur istiyor 06.11.2021

Özellikle ithal girdi maliyetleri yüksek olan üreticiler kurdaki oynaklık yüzünden ihracatta problem yaşıyor. İhracatçılar kur yükseldikçe, yurt dışından müşterilerin kendilerinden indirim istediğini söylüyor.
KORONAVIRUS ÖNLEMLERI KAPSAMINDA GECE 00.00'DA BASLAYACAK VE IKI GUN SURECEK SOKAGA CIKMA YASAGI ONCESI VATANDASLAR PAZARLARA AKIN ETTI. POLIS EKIPLERI SEMT PAZARLARINDA DENETIMLERINI SURDURDU. BAZI PAZARCILARIN TUM UYARILARA RAGMEN MASKE TAKMAMALARI DIKKAT CEKTI FOTOGRAF:IBRAHIM YILDIZ/ISTANBUL, (DHA)

Enflasyon makası zam baskısını getiriyor 03.11.2021

Ekonomistler yüzde 20'ye dayanan enflasyon için kalıcı tehlike uyarısında bulunurken üretici fiyatlarındaki rekor artışın da önümüzdeki günlerde toplu zam olarak tüketiciye yansıyacağı belirtiliyor.

ARCHIV TURKEY, Jan. 04, 2014 - Photo taken on Jan. 4, 2014 shows a trial train take a test run on the Ankara-Istanbul high-speed railway constructed by China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) in Turkey. Chinese railway department officals said on Jan. 17 that second phrase of the principal project of Ankara-Istanbul high-speed railway has been completed, marking the first of its kind in overseas market is about to open to traffic in a short term. (Xinhua/Liu Yu) TURKEY-CHINA-HIGH-SPEED RAILWAY-CONSTRUCTION PUBLICATIONxNOTxINxCHN Turkey Jan 04 2014 Photo Taken ON Jan 4 2014 Shows a Trial Train Take a trial Run ON The Ankara Istanbul High Speed Railway constructed by China Railway Construction Corporation Limited CRCC in Turkey Chinese Railway Department Said ON Jan 17 Thatcher Second phrase of The Principal Project of Ankara Istanbul High Speed Railway has been completed marking The First of its Child in Overseas Market IS About to Open to Traffic in a Short Term XINHUA Liu Yu Turkey China High Speed Railway Construction PUBLICATIONxNOTxINxCHN

TCDD'de yolsuzluk iddiasına CHP'den suç duyurusu 03.11.2021

TCDD'de 200 milyon dolarlık yolsuzluk iddialarını gündeme taşıyan CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
26.10.2021, Lufthansa: Geparkte Maschinen der Kranichairline am Frankfurter Flughafen

Lufthansa korona sonrası ilk kez kâra geçti 03.11.2021

Pandeminin etkisiyle son zamanlarda zarar eden Lufthansa, krizin yaralarını sarıyor. Son üç ayda adeta rezervasyon patlaması yaşayan şirket, pandemi sonrası ilk kez kâra geçtiğini duyurdu.

Tomatoes, green peppers and cucumbers at the Turkish market, August 2019

Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 19,89 oldu 03.11.2021

Türkiye'de Ekim ayında yıllık enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 artış kaydederek son 33 ayın zirvesine çıktı. En yüksek fiyat artışı gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu.
Soldiers of the German armed forces Bundeswehr hold HK G36 (Heckler and Koch) rifles during an informative educational practice of the Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), which is part of a NATO tank unit, at the military training area in Munster, northern Germany, on May 20, 2019. - (Photo by PATRIK STOLLARZ / AFP) (Photo credit should read PATRIK STOLLARZ/AFP via Getty Images)

Almanya’nın silah ihracatı düştü 03.11.2021

Almanya’nın silah ve askeri malzeme ihracatı geçen yıla göre önemli ölçüde azaldı. Federal hükümet bu yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 oranında daha az silah ihracatına onay verdi.

Türkei - Coronavirus: Markt Menschen mit Schutzmasken in Edirne, Türkei aus Angst vor der Covid-19 Pandemie

Hükümetin yeni paketi zam yağmuruna çare olabilecek mi? 02.11.2021

Enerjide zam yağmuru enflasyonun daha da artacağının habercisi. Hükümet ise fiyat artışlarına karşı dar gelirliyi koruyacak bir çalışma hazırlıyor. Ancak bunun için yeterli kaynağın bulunup bulunamayacağı tartışmalı.
ARCHIV - 05.06.2013, Türkei, Izmir: Container sind im Hafen von Izmir zu sehen. Am Donnerstag, dem 25.10.2018, reist Wirtschaftsminister Altmaier für zwei Tage nach Ankara - es ist nach einem Besuch von Außenminister Maas in der Türkei Anfang September sowie dem Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Erdogan in Deutschland Ende September 2018 bereits der dritte hohe Kontakt in kurzer Zeit. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Alman ihracatçılar Türkiye'nin menşe şahadetnamesinden şikayetçi 01.11.2021

Almanya Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği, 2021 Dış Ticaret Raporu'nu açıkladı. Türkiye ile ticaretin önündeki engellerin arttığı belirtilirken, Alman ihracatçıların en çok şikayet ettiği konu yine menşe şahadetnamesi.
Alkohol und Tabak verbote in der Türkei.

Yeme-içme sektöründe istihdam krizi: Giden geri gelmiyor 30.10.2021

Pandemide yeme-içme sektöründeki saatlik ücretler en düşük seviyeye indi. Çalışanların büyük bölümü ailelerinden maddi destek alıyor. Sektör temsilcilerine göre işletmeler için ise iflas tehlikesi kapıda.
Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Euro Bölgesi'nde enflasyon son 13 yılın en yüksek düzeyinde 29.10.2021

Enerji fiyatlarındaki artış Euro Bölgesi'nde enflasyona tavan yaptırdı. Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 4,1 olarak tespit edildi.
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