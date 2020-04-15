47 sığınmacı çocuk Almanya’da

Refakatçisi olmayan 47 sığınmacı çocuktan oluşan kafile, Yunanistan’daki mülteci kamplarından Almanya’nın Hannover kentine getirildi.

Atina’dan yola çıkmadan önce koronavirüs testine tabi tutulan çocuklar, salgına yönelik tedbirler kapsamında Osnabrück’te 14 gün boyunca karantina altında tutulacak. Sığınmacı çocuklar, bu uygulamanın ardından Almanya’nın farklı bölgelerine gönderilecek.

Sığınmacı kafilesinde 42 çocuk ve 5 genç yer alıyor. Afganistan, Suriye ve Eritre kökenli olan çocukların beşini kız çocukları oluşturuyor. Çocuklar arasında ailesi Almanya’da olanlar da var.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Koronavirüs krizine rağmen refakatçisi olmayan çocuklardan oluşan ilk grubu aldığımız için memnuniyet duyuyorum" dedi. Çocukların tahliyesinin Avrupalı ortakların aylar süren hazırlığı ve yoğun temaslarının bir sonucu olduğuna dikkat çeken Seehofer, diğer ülkelerin de sığınmacı çocuklara kucak açması konusunda umutlu olduğunu dile getirdi.

Miçotakis uygulamadan memnun

Atina’dan ayrılırken çocuklarla bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Miçotakis de, "Savaştan kaçan çocukların durumu hakkında diğer Avrupa ülkelerinin hassas davranması için Yunan hükümeti çaba sarf etti. Bu programın nihayet uygulanıyor olmasından memnunum" dedi. Miçotakis gelecek aylarda bin 500 çocuğun daha ülkeden ayrılmasının amaçlandığını dile getirdi.

Kiryakos Miçotakis

Avrupa’da yeni bir hayata başlaması hedeflenen çocuklar Yunanistan’ın Midilli, Sisam ve Sakız adalarındaki mülteci kamplarında yaşıyordu. Kapasitesini aşan bu kamplar, insan hakları örgütleri tarafından sıkça çocuklar için uygun olmamakla eleştiriliyor.

Mart ayı başında varılan uzlaşı çerçevesinde İsviçre’nin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Belçika, Bulgaristan, Fransa, Hırvatistan, Finlandiya, Almanya, İrlanda, Portekiz, Lüksemburg ve Litvanya toplam bin 600 sığınmacı çocuk ve genci alma taahhüdünde bulunmuştu. Almanya da bu bağlamda, sığınmacı kamplarında yaşayan 350 çocuğu ülkesine kabul etme sözü vermişti. 12 çocuktan oluşan ilk kafile ise, geçtiğimiz çarşamba günü Lüksemburg’a ulaşmıştı.

Refakatçisi olmayan çocukların Avrupa’ya getirilme sürecinin koordinasyonunu AB Komisyonu üstleniyor. Çocukların yeniden yerleştirme sürecinde ise söz konusu ülkelere Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR), Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Avrupa Birliği’ne bağlı Avrupa İltica Destek Birimi (EASO) destek verecek.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Nisan itibarıyla Yunanistan’da 5 bin 200 refakatçisi olmayan çocuk, ailelerine kavuşma gibi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

dpa,AP / ÖA,ET

©️ Deutsche Welle Türkçe