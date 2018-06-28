 2019 savaş ve çatışmaların yılı oldu | DÜNYA | DW | 17.12.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

2019 savaş ve çatışmaların yılı oldu

2019 yılında dünyada toplam 27 savaş ve silahlı çatışma kayıt altına alındı. Geçen yıl bu rakam 28 olarak belirlenmişti.

Symbolbild | Syrien | Konflikt (picture-alliance/dpa/NurPhoto/J. Simkin)

Suriye savaşı 2011'den bu yana sürüyor

Hamburg Üniversitesi bünyesindeki Savaş Nedenleri Araştırmaları Çalışma Grubu tarafından Pazartesi günü açıklanan rapora göre dünya çapındaki silahlı çatışmaların sayısı bir önceki yıla göre bir miktar azaldı. Raporda, 2018'de 28 olarak kayıtlara geçen savaş ve çatışma sayısı bu yıl 27 olarak saptandı.

Raporda bu yıl Sudan'ın Güney Kordofan Eyaleti ve Mavi Nil bölgelerindeki çatışmaların sona erdiği belirtildi. 2018 yılında tırmanarak silahlı çatışmaya evrilen İsrail-Filistin anlaşmazlığı, 2019 yılında daha düşük yoğunlukla sürdü. Bunun yanında Mozambik'te radikal İslamcı bir grupla yeni bir silahlı çatışma başladı.

2019 yılında savaşlardan en çok etkilenen bölge, Afrika oldu. Hamburg merkezli çalışma grubunun raporuna göre, kıtada geçen yıl 10 savaş gerçekleşti. Bunların arasında Kamerun, Kongo'nun doğusu, Nijerya (Boko Haram), Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki çatışmalar sayıldı.

Nigeria Damasak Soldat Boko Haram Wandbild (Reuters/J. Penney)

Nijeryalı bir asker bir Boko Haram militanının ele geçirdiği evden çıkarken

Bunları Orta ve Yakın Doğu ve Asya bölgelerindeki yedi silahlı çatışma takip etti. Latin Amerika ve Avrupa'da ise Kolombiya ve Ukrayna'nın doğusundaki savaşlarla birer silahlı çatışma yaşandı.

Suriye iç savaşı ön planda

2019'daki savaşlar arasında en fazla siyaset ve medyanın ilgisi yeniden Suriye odaklıydı. Hükümet ile muhalifler arasında İdlib bölgesinde süren çatışmaların yanı sıra Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri müdahalesi dikkatleri üzerine çekti.

Önerdiğimiz linkler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye'deki YPG'yi kast ederek "Türkiye bizimle birlikte omuz omuza IŞİD'e karşı savaşanlara karşı savaşıyor ve bazen de IŞİD bağlantılı gruplarla birlikte çalışıyor" dedi. (03.12.2019)

Nobel Barış Ödülü’nün bu yılki sahibi Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'e ödülü Salı günü Oslo’da düzenlenecek törende verilecek. Ahmed, Etiyopya ile Eritre arasında barışı sağlama konusundaki çabalarıyla biliniyor. (06.12.2019)

Mali'deki savaş da coğrafi olarak yayılarak komşu Burkina Faso'ya sıçradı. Burkina Faso bunun sonucunda İslamcı muhaliflerin saldırılarına maruz kaldı.

Çalışmalarını Hamburg'da sürdüren Savaş Nedenleri Araştırmaları Çalışma Grubu, yıllık raporunu 1986'dan bu yana yayınlıyor. Grup savaşı, iki veya daha fazla silahlı tarafın yer aldığı şiddet içerikli bir kitle çatışması olarak nitelendiriyor. Sözkonusu taraflar arasındaki silahlı gruplardan en az birinin, hükümetin silahlı kuvvetleri olması gerekiyor.

epd/BÜ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Serbien Migranten in Belgrad

AB'de gündem göçmen krizi 28.06.2018

AB devlet ve hükümet liderleri göçmen krizini görüşmek ve çözüm üretmek amacıyla bugün ve yarın bir araya geliyor. Göçmen krizi nedeniyle AB'nin genişleme süreciyle ilgili tartışmalar ileri bir tarihe ertelendi.

Südafrika, Johannesburg: 10.ter BRICS-Gipfel

Türkiye'nin yeni alternatifi BRICS mi? 03.08.2018

ABD ve Avrupa Birliği ile ilişkileri kötü giden Türkiye BRICS gibi yeni ittifaklara yeşil ışık yakıyor. Peki, bu tür örgütlenmeler AB ve ABD'ye alternatif mi?

Hunger im Sahel Bildergalerie Tschad

Küresel açlık düşüşte ancak tehlike devam ediyor 11.10.2018

Dünyadaki açlık tehdidini gözler önüne seren endekse göre dünya üzerinde açlık 18 yılda azaldı. Ancak 52 ülkede hâlâ "ciddi", "alarm verici" ve "aşırı derecede alarm verici" seviyede açlık tehdidi var.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Trump ve Johnson'dan "serbest ticaret" hedefi

ABD Başkanı Trump, İngiltere Başbakanı Johnson'ı kazandığı seçim zaferinden ötürü tebrik etti. İki liderin "iddialı bir serbest ticaret anlaşması" için müzakerede bulunma konusunda mutabık kaldığı açıklandı.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

The science of horror  