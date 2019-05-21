 Şirketler Kuzey Akım 2 hedefine bağlı | DÜNYA | DW | 01.08.2019

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DÜNYA

Şirketler Kuzey Akım 2 hedefine bağlı

ABD'de Kuzey Akım 2 projesine yönelik yaptırım için gündeme gelen tasarının ardından proje ekibinden açıklama geldi. Şirketlerin Rus gazını Almanya'ya taşıyacak projenin tamamlanması amacına bağlı olduğu belirtildi.

Rusya'nın Kingisepp kasabasında Kuzey Akım 2 projesinin inşaatı

Rusya'nın Kingisepp kasabasında Kuzey Akım 2 projesinin inşaatı

Rus doğal gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 projesine karşı yaptırım öngören bir tasarının Amerika Birleşik Devletleri'nde oylamaya sunulmasının ardından, projeyi yürüten ekipten bir açıklama geldi. Açıklamada, tasarının olası etkileri üzerine konuşmak için henüz çok erken olduğu belirtildi. Ayrıca projede yer alan şirketlerin Kuzey Akım 2'nin tamamlaması amacına bağlı olduğu vurgulandı.

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ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, Kuzey Akım 2 gaz projesiyle bağlantılı şirketleri Amerikan yaptırımlarıyla karşılaşabilecekleri konusunda uyardı. (13.01.2019)

ABD Başkanı’nın Almanya’ya “Rusya’nın tutsağı” olduğu suçlamasını yöneltmesine neden olan “Kuzey Akım - 2” adlı yeni doğal gaz hattı projesi, Washington ile Berlin arasında yeni gerilimlere yol açabilir. (13.07.2018)

Rus gazını taşıyacak Kuzey Akım 2'nin denetimi konusunda Berlin ve Paris arasındaki fikir ayrılığı aşıldı. AB ülkelerinin desteğini alan yeni yönetmelikle Almanya, Rusya ile pazarlıkları yapan ülke olmayı sürdürecek. (08.02.2019)

ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi, Rus enerji devi Gazprom'a doğal gaz hattının tamamlanmasında yardım edecek şirketlere yaptırım öngören bir tasarıya dün onay vermişti. Tasarı, ikiye karşı 20 oyla komiteden geçmişti.

Rus enerji devi Gazprom, büyük ölçüde tamamlanan projeyi Alman şirketleri Wintershall ve Uniper'in yanı sıra Fransız Engie, Avusturyalı OMV ve İngiltere-Hollanda ortaklığındaki Shell ile birlikte gerçekleştiriyor.

Yaptırımların uygulamaya girmesi için tasarının Senato ve Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor.

ABD, Kuzey Akım 2'ye neden karşı?

Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna başta olmak üzere bazı ülkelerin tepkisini toplayan Kuzey Akım 2 projesi, Baltık Denizi üzerinden taşınan gazın iki misline çıkarılmasını sağlayacak.

2020 yılında tamamlanması hedeflenen boru hattının, Avrupa'nın Rusya'ya bağımlılığını artıracağı yönünde endişeler var. ABD Başkanı Donald Trump, boru hattı nedeniyle Avrupa'nın, özellikle de Almanya'nın Moskova'nın "tutsağı" haline geleceğini söylemişti.

Rus gazının Karadeniz'in altından sevkiyatını öngören TürkAkım projesiyle birlikte Kuzey Akım 2'nin, Ukrayna'nın transit ülke olarak kilit rolünü etkileyeceği de belirtiliyor.

Video izle 01:22

Kuzey Akım 2 hızla ilerliyor

rtr,dpa/ÖA,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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Kuzey Akım 2 hızla ilerliyor  

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