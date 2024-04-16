Şi ile Scholz Pekin'de görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Çin gezisinin son gününde, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından kabul edildi. Şi görüşme öncesinde yaptığı açıklamada Almanya ile ilgili sıcak mesajlar verdi.

Ülkesini ziyaret eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasındaki iş birliğinin önemini vurgulayarak, "Dünyayı birlikte daha güvenli ve istikrarlı bir yer yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Karşılıklı saygı, görüş ayrılıklarına rağmen müşterek bir nokta bulma arayışı ve birbirinden öğrenme prensiplerine sadık kaldığımız sürece ikili ilişkilerimiz sağlam bir biçimde gelişmeye devam edecektir" diyen Şi, dünyada "çalkantıların ve değişimlerin olduğu yeni bir dönemin başladığını" belirterek, bu dönemde tüm insanlık için risklerin arttığına dikkat çekti.

Yaşanan küresel sorunların aşılabilmesi için büyük güçler arasındaki iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Çin Devlet Başkanı, iki büyük ekonomik güç olan Almanya ile Çin arasındaki iş birliğindeki istikrarın da bu anlamda önemli olduğunu aktararak, bunun "Sadece tüm Avrasya kıtasına değil, aynı zamanda dünyanın tamamına büyük etki edeceğini" dile getirdi.

Scholz'tan somut konu başlıkları

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise görüşmenin başında yaptığı kısa açıklamasında Ukrayna Savaşı, iklim koruma ve ekonomik iş birliği konularına değindi. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü saldırı savaşının ve Rusya'nın silahlandırılmasının, Avrupa'nın güvenliğine olumsuz anlamda büyük etki ettiğini belirten Scholz, "Bu durum temel ilgi alanlarımızı zedeliyor. Dolaylı olarak da, Birleşmiş Milletler'in temel esaslarından, devlet sınırlarının ihlal edilemeyeceği ilkesini yaraladığı için uluslararası düzene zarar veriyor" dedi.

Başbakan Scholz'un X hesabından yapılan paylaşımda da şu ifadeler kullanıldı: "Devlet Başkanı Şi ile buluşmamda, Ukrayna'da adil bir barışa nasıl katkı vereceğimizi de görüşüyoruz. Son Çin seyahatimden bu yana hükümetlerimiz arasında yoğun bir görüş alışverişi olması sevindirici. Çok sayıda konumuz var."

Küresel iklimi koruma konusunda da Pekin ile Berlin arasında daha sıkı bir iş birliği içinde olunması gerektiğini ifade eden Almanya Başbakanı, ticari faaliyetlerle ilgili olarak, "Ülkelerimiz, küresel kamu mallarının korunması adına sorumluluk taşıyor" diyerek, küresel ticaret sisteminin kurallara bağlı olması gerektiğini ve bu anlamda Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) somutlaştırdığı kuralların önemli olduğunu vurguladı. "Hem Çin hem de Almanya, DTÖ'den güçlü bir biçimde faydalanan iki ticaret ülkesi" diyen Olaf Scholz, ülkesinin, küresel ticaret kurallarının güçlendirilmesi ve DTÖ üyesi diğer ülkelerle beraber geliştirilmesi için çaba gösterdiğini aktardı.

Schoz, Pekin ziyareti kapsamında bugün Başbakan Li Çiang ile de bir araya gelecek.

dpa/ET,JD

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