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Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir
Cem Özdemir Fotoğraf: David Young/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

Özdemir'den Ukraynalı çiftçiye destek sözü

48 dakika önce

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir Ukrayna'da temaslarına başladı. Özdemir savaştan zarar gören Ukraynalı çiftçilere destek sözü verdi.

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Ukrayna'da temaslarda bulunan Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir savaştan zarar gören Ukraynalı çiftçilere destek sözü verdi.

"Ukrayna tarımına nasıl katkı sunacağımızı istişare etmek istiyoruz, ancak aslında bu bir dayanışma göstergesidir" diyen Özdemir, Cuma günü başkent Kiev'de Ukraynalı meslektaşı Mikola Solskiy ile bir araya gelecek.

Ukrayna'ya ulaştıktan sonra açıklamalarda bulunan Özdemir, "Ukrayna halkı mücadelesini dünyada demokrasiye, insan haklarına inanan ancak geleceğin Putin gibi otoriter yöneticiler tarafından belirleneceğine inanmayan tüm insanlar adına yürütüyor" ifadelerini kullandı.

Almanya Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Alman ve Ukraynalı bakanların küresel gıda güvenliği konusunda da görüşmelerde bulunacakları bildirildi. Bir bakanlık sözcüsü, bu bağlamda tarım ürünlerinin güvenli yollarla ihracını sağlayacak yolların arandığını belirtti.

Uluslararası gözlemciler, Ukrayna limanlarında Rus ordusu tarafından bloke edilen düzinelerce konteyner gemisi bulunduğu bilgisini paylaşıyor. Tarım ürünlerinin limanlarda bloke edilmesi nedeniyle buğday, ayçiçek yağı, gübre ve diğer ürünlerin ihracatı gerçekleştirilemiyor.

Çavuşoğlu ile Lavrov Türkiye'de temaslarda bulunmuştu.
Çavuşoğlu ile Lavrov Türkiye'de temaslarda bulunmuştu.Fotoğraf: DHA

Diğer yandan Karadeniz'deki deniz mayınlarının yol açtığı tehlikeler nedeniyle ihracatın güçleştiği  bildiriliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e göre, şu anda 25 milyon tona kadar tahıl stoklanmış durumda. Sonbaharda bu rakamın 75 milyon tona yükselmesi bekleniyor.

Lavrov Ukrayna'yı suçlamıştı

Öte yandan 8 Haziran'da Türkiye'de, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında tahıl kriziyle ilgili açıklamalar yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sorunun Ukrayna'dan kaynaklandığınıo ileri sürmüştü.

Rusya'nın Ukrayna'da minimum sivil hasar ile bu "operasyon"u bitirmeyi ve Rus vatandaşlarını korumayı hedeflediğini belirten Lavrov, Rusya'nın Ukrayna limanlarından çıkışları engellediğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söylemişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin gemilere karşı kullanmak üzere silah istemesinin Ukrayna'nın hedefini açıkça ortaya koyduğunu söyleyen Lavrov, Zelenskiy'nin Ukrayna limanlarındaki mayınların temizlenmesinede karşı olduğunu savunarak, "Top onlarda, problem bizde değil" ifadelerini kullanmıştı.

 

AFP,DW / TY,ET

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