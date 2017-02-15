Özdemir: Ukrayna'ya 3 bin tondan fazla gıda yardımı yaptık

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Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, ülkesinin şimdiye kadar Ukrayna'ya 3 bin tondan fazla gıda yardımı yaptığını açıkladı. Bu arada AB Komisyonu, Ukrayna'da açlık tehlikesine karşı uyardı.
Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, ülkesinin Ukrayna'ya şimdiye kadar yaptığı gıda yardımlarının miktarının 3 bin tonu geçtiğini ifade ederek, Mart ayı başından bu yana 3 bin 300 palet gıda ve münferit ürünler taşıyan 100'den fazla tırın Polonya'daki dağıtım merkezlerinden Ukrayna'ya gönderildiğini açıkladı.
Almanya Gıda ve Tarım Bakanlığı, Mart'ta Almanya'dan Ukrayna'ya yapılan gıda yardımlarının koordinasyonunu sağlamak için bir birim oluşturmuştu. Bakan Özdemir, özellikle temel gıda ürünleri ile su ve meyve suyu gibi içecekler, bebek maması, balık, et ve konserve gıdaların aralarında Harkov, Kiev ve Zaporijya gibi kentlerin bulunduğu Ukrayna'nın çeşitli kentlerine gönderildiğini söyledi.
"Ukrayna ve Ukrayna halkı ile dayanışma bir insanlık meselesidir" diyen Özdemir, hızlı ve bürokratik olmayan şekilde yardım sağlayan Alman şirketlerine teşekkür etti. Bakan Özdemir ayrıca, "Savaş bölgelerindeki insanlara yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" diye konuştu.
Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkenin açlık tehdidi altında olduğu uyarısında bulundu. AB Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, "Abluka altındaki kentlerde bulunan insanlar kıyamet koşulları altında: Yiyecek yok, su yok, tıbbi yardım yok... Çaresizlik içindeler" dedi.
Welt am Sonntag gazetesine konuşan Lenarcic, Ukrayna'daki insani krizin halihazırda kritik durumda olduğu, ancak müdahale edilmemesi halinde daha da kötüleşebileceği yönünde uyarılarını dile getirdi. Janez Lebarcic, "Bu gaddar işgal üç haftadan da uzun süre önce başladı ve biz şu anda bir açlık tehlikesinin oluşmaya başladığını görüyoruz" dedi. Mairupol gibi bombardıman ve abluka altındaki kentlerdeki insanlara erişimin çok zor olduğunu söyleyen Lenarcic, "Çatışmalar sürdüğü ve ateşkes sağlanamadığı sürece, yardıma ihtiyacı olan insanlara ulaşmak mümkün olmayacak" ifadesini kullandı.
AFP,dpa / BÖ,ET
© Deutsche Welle Türkçe
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