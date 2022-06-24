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Fotoğraf: Axel Heimken/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

Özdemir: Ukrayna'nın tahıl ihracatı için alternatif aranmalı

2 saat önce

Almanya Federal Tarım Bakanı Cem Özdemir, uluslararası toplumun Karadeniz üzerinden Ukrayna tahılını ihraç etmek için kalıcı alternatifler araması çağrısında bulundu. Özdemir gıda fiyatlarının daha da artacağını söyledi.

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Berlin'de düzenlenen "Küresel Gıda Güvenliği için Birlikte" başlıklı uluslararası konferanstan önce konuşan Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, uluslararası toplumun Karadeniz üzerinden Ukrayna  tahılını ihraç etmek için kalıcı alternatifler araması çağrısında bulundu.

Özdemir, Berlin'deki Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte, "Kara yoluyla tahıl ihracatı söz konusu olduğunda, artık sadece geçici bir alternatiften bahsetmiyoruz" şeklinde konuştu.

Vladimir Putin liderliğindeki Rusya'nın, "kalıcı saldırganlığı" devam ettiği sürece, "Ukrayna, barış durumunda bile tahılını Karadeniz'den güvenli bir şekilde taşıyabileceğine güvenemez" ifadelerini kullanan Özdemir, Ukrayna tarım ürünlerinin Karadeniz'i bypass ederek ihraç edilebilmesi için "deniz yoluna alternatif olacak, kalıcı ve yüksek performanslı seçenekler" inşa edilmesini önerdi.

Özdemir "Ukrayna'nın tahıl ihracatını güvence altına almak küresel bir görev olduğundan, AB, ABD ve her şeyden önce iş dünyası bu göreve dahil edilmeli," diye vurguladı. Örneğin, Ukrayna ile Baltık limanları arasında yeni bir geniş hatlı demiryolu bağlantısı inşa edilmesi düşünülebilir diyen Yeşiller partili politikacı, Tuna Nehri üzerinden ihracat yapmanın da en etkili yöntem olabileceğini sözlerine ekledi.

Küresel Gıda Konferansı'nda odak Ukrayna

Almanya Tarım Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı bugün Berlin'de, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırı savaşı sonucunda Afrika Boynuzu gibi bölgelerde ortaya çıkan açlık krizine odaklanan "Küresel Gıda Güvenliği için Birlikte" başlıklı bir konferans düzenliyor.

Konferansta Rusya'nın kuşatmasına rağmen Ukrayna'dan milyonlarca ton tahılın dünya pazarına ulaştırmanın yollarının yanı sıra gıda kıtlığı ve fiyat artışlarından en çok etkilenen ülkelere yönelik insani yardım konuları da ele alınacak.

Özdemir: Gıda fiyatları artacak

Öte yandan Tarım Bakanı Cem Özdemir gıda fiyatlarının daha da artmasını beklediğini söyledi. Tagesspiegel gazetesine konuşan Özdemir düşük gelirli haneler için daha fazla yardımın gerekli olduğunu kaydetti.

Gıda fiyatlarında zirveye ulaşıldığını düşünmediğini belirten Tarım Bakanı, birçok üreticinin artan enerji fiyatlarını tüketiciye yansıtmak zorunda kaldığını kaydetti.

Özdemir ayrıca Avrupa'nın açlıkla mücadelede meydanı Çin ve Rusya'ya bırakmaması gerektiğini söyledi. Tarım Bakanı, Almanya'nın küresel açlıkla mücadelede öncü bir rol üstlenmesi gerektiğini savundu.

Federal Tarım Bakanı, Almanya ve Avrupa'nın açlıkla mücadelede çok daha aktif olması gerektiğini söyledi.

AFP, epd/SSB, JD

 

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