Ömer Çelik: BRICS üyeliğinde somut gelişme yok

AKP Sözcüsü Ömer Çelik Türkiye'nin BRICS'e üyelik sürecinin devam ettiğini, henüz somut bir ilerleme kaydedilmediğini söyledi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik Türkiye'nin Rusya ve Çin öncülüğünde faaliyet gösteren ekonomi topluluğu BRICS'e katılımına dair somut bir gelişme olmadığını söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, BRICS'e katılımla ilgili gelişmelere dair, "Üye olmak istediğimizi Sayın Cumhurbaşkanımız çeşitli defalar ifade etti. Bu konudaki talebi açıktır. Süreç işlemektedir. Ancak somut bir gelişme yoktur. Somut bir gelişme olursa, BRICS'in aldığı bir karar gibi, sizinle paylaşırız" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik Fotoğraf: picture alliance/abaca/D. Aydemir

ABD merkezli yayıncı Bloomberg hafta başında yayınladığı haberde, Türkiye'nin BRICS'e katılım için aylar önce resmi başvuruda bulunduğunu aktarmıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Haziran ayında Rusya'da yapılan BRICS bakanlar toplantısına katılmıştı.

Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin ortaklığında 2006'da BRIC olarak kurulan örgüt, Güney Afrika'nın katılımıyla BRICS adını almıştı. Bu yıl 1 Ocak'ta Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri de resmen topluluğa katıldı.

BRICS ve G20 topluluğu sık sık kıyaslamalara ve rekabet iddialarına konu olurken; Brezilya, Çin, Hindistan, Güney Afrika ve Rusya her iki toplulukta da aynı anda varlık gösteriyor. Öte yandan aksi yönde bir kural veya kısıtlama bulunmamasına rağmen NATO üyesi Türkiye'nin BRICS'e katılımının, Rusya ile ilişkiler bağlamında Batılı müttefiklerinin tepkisini çekebileceği değerlendiriliyor.

DW / MUK,HT

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