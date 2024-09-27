Çin'in nükleer denizaltısının battığı iddia edildi

ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili, ordusunu modernize etmek için çalışan Çin'in yeni denizaltısının battığına dair uydu görüntülerine ulaştıklarını açıkladı.

ABD, Çin'in nükleer enerjiyle çalışan yeni denizaltısının inşa edildiği limanda battığını ortaya koyan uydu görüntüleri elde ettiklerini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığında çalışan üst düzey bir yetkilinin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, denizaltının muhtemelen Mayıs-Haziran aylarında battığı tahmin ediliyor. Basına aktardığı bilgilerde kimliğini açıklamamayı tercih eden Pentagon temsilcisi, elde edilen uydu görüntülerinin bazılarında denizaltının denizin dibinden kaldırılması için kullanılan vinçlerin de görüldüğünü söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, konuyla ilgili Cuma günü kendisine yöneltilen bir soruya, konuyla ilgili bir bilgisi olmadığını ve bu konuda bilgi aktaramayacağını söyledi. Bu açıklamaya ilişkin fikri sorulan ABD'li yetkili ise Çin donanmasının konuyu örtbas etmeye çalışmasının "şaşırtıcı olmadığını" söyledi.

Denizaltının şu andaki durumuna ilişkin teyit edilmiş kesin bir bilgi henüz mevcut değil.

Haziran ayında söylentiler çıkmıştı

Söz konusu denizaltının battığına ilişkin ilk haberler, Temmuz ayında Wall Street Journal'da yer almıştı.

Haberde, ABD Deniz Kuvvetlerinden emekli bir denizaltı uzmanı olan ve çalışmalarını düşünce kuruluşu Yeni Amerika Güvenliği Merkezi'nde sürdüren Thomas Shugart, bir Çin denizaltısının battığını fark ettiğini söylemişti.

Öte yandan Haziran ayında sosyal medyada battığı iddia edilen bir Çin denizaltısının fotoğrafları dolaşıma girmişti. Yine Haziran ayında uydu görüntüleri konusunda uzmanlaşan ABD merkezli firma Planet Labs, Vuhan limanında batmış olabilecek bir denizaltının fotoğraflarını paylaşmıştı.

Çin donanmasını geliştirmek istiyor

Çin'in Zhou tipi ilk denizaltısının batması, donanmasını modernize etme ve giderek daha da güçlendirme hedefini güden Pekin için işlerin istendiği gibi gitmediğine delalet olarak yorumlandı.

370'ten fazla savaş gemisi olduğu belirtilen Çin, aynı zamanda dünyanın en büyük donanmasına sahip. ABD'de yayınlanan bir rapora göre, Çin geçen yıl balistik füze atan altı nükleer denizaltına nükleer enerjiyle çalışan altı saldırı denizaltısına ve dizelle çalışan 48 saldırı denizaltısı olmak üzere toplam 60 denizaltına sahipti. ABD hükümeti, Çin'in denizaltı filosunu 2025'e kadar 65'e, 2035'e kadar da 80'e yükseltmeyi planladığını düşünüyor.

Çin yönetiminin uluslararası ticaret açısından büyük önem taşıyan Güney Çin Denizi'nde izlediği politika, giderek daha iddialı bir hâle bürünüyor. Bunların paralelinde, Çin'in, komşuları Brunei, Malezya, Vietnam ve kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan'la, deniz yetki alanlarına ilişkin uzun yıllardır süren anlaşmazlıkları mevcut.

ABD, Çin'i gelecekteki ana güvenlik endişelerinden biri olarak görüyor. Bölgedeki müttefikleriyle ilişkilerini güçlendirmek için çaba sarf eden ABD'nin bölgede navigasyon sefer hakkı mevcut olduğu argümanıyla zaman zaman gemilerini söz konusu sulara göndermesi de Pekin'i kızdırıyor.

Çin ayrıca Çarşamba günü Pasifik Okyanusu'nda bir kıtalararası balistik füze test ettiklerini açıklamıştı. Japonya ve Batı'nın tepkileri üzerine Çin, bunun rutin bir test olduğunu ve tamamen meşru ve makul şekilde" icra edildiğini savunmuştu.

Reuters, AP / BÜ, HS

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