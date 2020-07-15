 Çin′in Mars′a yolculuğu başladı | YAŞAM | DW | 23.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

YAŞAM

Çin'in Mars'a yolculuğu başladı

Çin Mars'ta incelemelerde bulunmak üzere ilk keşif aracını başarıyla fırlattı. 55 milyon kilometrelik yolculuğun yedi ay sürmesi öngörülüyor. BAE ve Çin'in ardından ABD'nin keşif aracı da önümüzdeki hafta fırlatılacak.

default

Çin'in Mars'ta incelemelerde bulunmak üzere fırlattığı keşif aracının 55 milyon kilometrelik yolculuğu başladı. Keşif aracını taşıyan roketin, ülkenin güneyindeki Hainan adasından başarıyla fırlatıldığı bildirildi. Daha önce iki kez Ay'a keşif aracı gönderen Çin'in 2011 yılında Rusya ile Mars'a ilk yolculuk denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Çin edebiyatının klasikleri arasında yer alan ve uzayı konu alan şiire atfen Tianwen-1 (Cennete Sorular) ismini taşıyan Mars misyonunda, uzay aracının önce Mars yörüngesine sokulması, ardından Kızıl Gezegen'e iniş yapması ve Mars yüzeyinde incelemeler yapacak küçük keşif aracını yüzeye bırakması hedefleniyor.

Uzay aracının 55 milyon kilometrelik yolculuğunun yedi ay sürmesi, Mars'a inişin Şubat ayında gerçekleşmesi planlanıyor. Yüzeye indirilecek altı tekerlekli ve dört güneş paneline sahip 240 kilo ağırlığındaki keşif aracının incelemelerini üç ay sürdürmesi öngörülüyor. Keşif aracı, Kızıl Gezegen'in yüzeyini ve atmosferini analiz edecek, fotoğraflar çekecek, haritalar çıkaracak ve geçmişte Mars'ta yaşam bulunup bulunmadığına dair bulgulara ulaşmaya çalışacak.

Bir ayda üç yolculuk

Ay ile Dünya'nın konumunun uygunluğu nedeniyle Mars'a yolculuk bu ay Çin'in yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de gündeminde.  BAE, Mars'a ilk insansız keşif uçuşunu Pazartesi günü başlatmıştı. NASA'nın Mars'a göndereceği keşif aracının ise 30 Temmuz'da fırlatılması bekleniyor.

Çin, ABD ve Rusya'ya yetişebilmek için son yıllarda uzay çalışmalarına milyarlarca dolarlık kaynak aktararak büyük atılımlar gerçekleştirdi. 2003 yılında ABD ve Rusya'nın ardından uzaya insan gönderen üçüncü ülke konumuna yükselen Çin, 2013 ve 2019 yıllarında iki kez Ay'a uzay aracı gönderdi.

Çin, Mars'a ilk yolculuk denemesiniyse 2011 yılında Rusya ile birlikte yapmıştı. Misyon, aracın transfer yörüngeye oturtulamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmış, Çin bu denemenin ardından Mars'a yolculuk projesini tek başına yürütmeye karar vermişti.

Çin, ABD'nin GPS sistemine rakip olacak kendi navigasyon sistemini oluşturmak üzere uzaya gönderdiği uydu serisini ise Haziran ayında tamamlamıştı. 2022 yılına kadar dünya yörüngesinde kendi uzay istasyonunu  oluşturmayı hedefleyen Çin, ayrıca on yıl içinde Ay'a insan gönderen ikinci ülke konumuna yükselmeyi umuyor.

AFP/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Çin gözünü Mars'a dikti

Dünyada etkisini giderek artıran Çin'in hedefinde şimdi de Mars var. Pekin, temmuz ayında Mars'a bir uzay gemisi yollamayı planlıyor. (25.05.2020)  

"Mars’ta medeniyet kurmanın ilk adımı"

Amerikan uzay araştırmaları tarihinde ilk defa bir özel şirketin katılımıyla uzaya fırlatılan uzay aracının mürettebatı ISS Uzay Üssü’ne ulaştı. Elon Musk'a göre bu "Mars’ta medeniyet kurmanın ilk adımı." (31.05.2020)  

Mars'ta göl bulundu

Kızıl Gezegen'de ilk kez büyük bir yeraltı gölü bulundu. Bu keşif, Mars'ta geçmişte ya da şu an yaşam bulunup bulunmadığı açısından önem taşıyor. (25.07.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

17 Temmuz BAE için milat olacak: Mars’a gidiyorlar  

"Mars bileti" için en yoğun ilgi Türkiye'den  

Benzer içerik

17 Temmuz BAE için milat olacak: Mars’a gidiyorlar 15.07.2020

Şu ana kadar Mars’a sadece ABD, eski Sovyetler Birliği, Avrupa Uzay Ajansı ve Hindistan ulaştı. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri, 17 Temmuz’da Mars’a ilk uzay aracını göndermeyi planlıyor. Başarılı olursa, Kızıl Gezegen’e ulaşan ilk Arap ülkesi olacak.

"Mars bileti" için en yoğun ilgi Türkiye'den 24.05.2019

NASA’nın ‘İsmimi Mars’a gönder’ projesine en yoğun ilgi Türkiye’den geldi. Mars 2020 uzay aracıyla Kızıl Gezegen'e gönderilecek olan çipe konması için adını yazdırıp Mars'a sembolik biniş kartını alanların sayısı 1 milyon 200 bini geçti.

2020’de Mars’a kimler gidecek? 28.12.2019

2019 yılı sadece Dünya’da değil uzayda da oldukça hareketli geçti. 2020 için beklentiler de aynı düzeyde. 2020 yılında ESA/Rusya, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Mars misyonları çok konuşulacak.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

"Homeoffice"çiler büroya dönmek istemiyor

Koronavirüsle birlikte yaşamımıza giren evden çalışma seçeneği pek çokları için vazgeçilmez hale geldi. Yapılan bir araştırma "homeoffice"in stresi azalttığını, verimi artırdığını ortaya koyuyor.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 yenilmesi üzerine Liverpool sezonun bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarının arkasındaki isimse Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp.    