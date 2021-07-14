Çelik: Taliban'ın açıklaması "iletişim kazası"

AKP'nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sırasında akşam saatlerinde Ankara'da bir basın toplantısını düzenleyen AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Taliban'ın Türk askerinin Afganistan'daki varlığı üzerine yaptığı açıklamaya ilişkin, "Taliban'ın açıklamasında olumsuz ifadeler var. Bunun bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz. Türkiye orada işgalci güç değildir" dedi.

Afganistan'da gelinen noktada bir çözümün hâlâ çıkmadığını, ayrıca Afganistan'a yeni gitmediklerini, zaten orada bulunduklarını söyleyen Çelik, "Suriye Akdeniz'de yeni bir Afganistan olmasın" şeklinde konuştu. "Afganistan bağımsızlığını kazandığında ilk diplomatik misyonu Türkiye açmıştı. TBMM'yi tanıyan ikinci ülke Afganistan'dır. NATO oradan çekiliyor. Kabil Havalimanı korunmazsa büyük sıkıntılar ortaya çıkar" diyen Çelik, Türkiye'nin tüm taraflarla görüştüğünü sözlerine ekledi.

Afgan halkının yararına da bir faaliyet yürüteceklerini vurgulayan Çelik, "Türkiye'nin terör, yasadışı göç ve uyuşturucuyla mücadelesi açısından değerlendirilmesi gereken bir konu bu" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Türkiye Kabil'deki havalimanının kontrolüne talip

Türkiye, uluslararası birliklerin çekilmesinin ardından başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğini sağlamak istiyor. Savunma Bakanı Hulusi Akar dün havalimanının güvenliğini üstlenmek için ABD ile yürütülen görüşmelerin olumlu geçtiğini açıklamıştı.

Ancak Taliban, Türkiye'nin havalimanının güvenliğini üstlenmesine karşı çıkıyor. Taliban sözcüsü, Türkiye'nin ABD ile anlaşarak asker bulundurma kararı almasını kınadıklarını ve Türkiye'nin Afganistan'da askeri varlığını sürdürmesi halinde Türkiye'yi "işgalci güç" sayacaklarını söylemişti.

Stratejik sınır bölgesi Taliban'ın kontrolünde

Afganistan'da ilerleyişini sürdüren ve ülkenin yüzde 85'ini kontrolü altında olduğunu söyleyen Taliban'ın Afganistan ve Pakistan sınırında stratejik önem taşıyan bir bölgeyi daha ele geçirdiği bildirildi.

Taliban sözcüsü bugün "Boldak, Çaman ve Kandahar arasındaki önemli yol mücahitlerin kontrolünde" açıklamasını yaptı. Taliban'ın kontrolüne geçen bu sınır bölgesi, Pakistan limanlarına erişimi sağlıyor.

ANKA,Reuters/HS,EC

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