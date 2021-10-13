Çavuşoğlu'ndan Suriye'ye operasyon açıklaması

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'de ABD ve Rusya'nın verdikleri sözleri tutmadıklarını belirterek olası bir operasyonla ilgili olarak, "Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz" mesajı verdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'ye yeniden bir askeri operasyon düzenlemesi olasılığıyla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rusya'nın yapılan mutabaklara uymadıklarını, Türkiye'nin ne gerekiyorsa yapacağını söyledi.
Ankara'da Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, son dönemde Suriye'de Türk güvenlik güçlerine ve Suriye'nin kuzeyinden Türkiye topraklarına düzenlenen saldırılara işaret etti. PKK/YPG'nin Türkiye'ye roket atma menzilinin yaklaşık 30 kilometre olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Biz Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattıktan sonra da diğer Suriye'nin kuzey doğu bölgesindeki harekatlarımızda da Amerika ve Rusya'yla bir mutabakata varmıştık. Her iki ülke de bu bölgedeki teröristleri en az 30 kilometre güneye çıkaracaklardı" dedi.
Rusya'nın da Tel Rıfat ve Münbiç'teki YPG güçlerini bu bölgelerden uzaklaştırma sözünü tutmadığını belirten Çavuşoğlu, "Dolayısıyla son yapılan saldırılarda, bu bölgede sivillere yönelik ve bize yönelik saldırılarda da Rusya'nın da ABD'nin de sorumluluğu var. Çünkü sözlerinde durmadılar. Şimdi bunlar sözlerinde durmadığına göre, bu teröristler burada olduğuna göre ve saldırılarını artırdığına göre bizim de yapmamız gereken, kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir. Biz de gerekeni yapacağız, bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.
ABD'nin iki gün önce düzenlenen güdümlü füze saldırısı sonucu Suriye'de yaşamını yitiren Türk güvenlik güçlerine yönelik taziye açıklamasına da değinen Çavuşoğlu, "Şimdi ABD açıklama yapıyor, müttefikimize Suriye'den gelen saldırıları kınıyoruz diyor. Peki bu silahları kim veriyor bu teröristlere, kim eğitiyor bunları? Sen eğitiyorsun, sen silah veriyorsun. Sonra da göstermelik bir kınama açıklaması yapıyorsun. Burada samimiyetsizlik apaçık ortadadır" diye konuştu.
DW / BK,ET
© Deutsche Welle Türkçe
Erdoğan'ın Suriye açıklamasını değerlendiren Rusya uzmanı Has Suriye'ye operasyonun sahadaki gerçeklerle uyuşmadığı, Ortadoğu uzmanı Orhan ise Rusya ile koordinasyon içinde bir operasyonun mümkün olduğu görüşünde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı bölgesinde Türk güvenlik güçlerini hedef alan saldırının "artık bardağı taşırdığını" ve "en kısa sürede gereken adımları atacaklarını" söyledi.