Çavuşoğlu'ndan Suriye'ye operasyon açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'ye yeniden bir askeri operasyon düzenlemesi olasılığıyla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rusya'nın yapılan mutabaklara uymadıklarını, Türkiye'nin ne gerekiyorsa yapacağını söyledi.

Ankara'da Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, son dönemde Suriye'de Türk güvenlik güçlerine ve Suriye'nin kuzeyinden Türkiye topraklarına düzenlenen saldırılara işaret etti. PKK/YPG'nin Türkiye'ye roket atma menzilinin yaklaşık 30 kilometre olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Biz Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattıktan sonra da diğer Suriye'nin kuzey doğu bölgesindeki harekatlarımızda da Amerika ve Rusya'yla bir mutabakata varmıştık. Her iki ülke de bu bölgedeki teröristleri en az 30 kilometre güneye çıkaracaklardı" dedi.

"Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz"

Rusya'nın da Tel Rıfat ve Münbiç'teki YPG güçlerini bu bölgelerden uzaklaştırma sözünü tutmadığını belirten Çavuşoğlu, "Dolayısıyla son yapılan saldırılarda, bu bölgede sivillere yönelik ve bize yönelik saldırılarda da Rusya'nın da ABD'nin de sorumluluğu var. Çünkü sözlerinde durmadılar. Şimdi bunlar sözlerinde durmadığına göre, bu teröristler burada olduğuna göre ve saldırılarını artırdığına göre bizim de yapmamız gereken, kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir. Biz de gerekeni yapacağız, bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

ABD'ye taziye tepkisi

ABD'nin iki gün önce düzenlenen güdümlü füze saldırısı sonucu Suriye'de yaşamını yitiren Türk güvenlik güçlerine yönelik taziye açıklamasına da değinen Çavuşoğlu, "Şimdi ABD açıklama yapıyor, müttefikimize Suriye'den gelen saldırıları kınıyoruz diyor. Peki bu silahları kim veriyor bu teröristlere, kim eğitiyor bunları? Sen eğitiyorsun, sen silah veriyorsun. Sonra da göstermelik bir kınama açıklaması yapıyorsun. Burada samimiyetsizlik apaçık ortadadır" diye konuştu.

DW / BK,ET

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