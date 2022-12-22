Çavuşoğlu: Keneş kararı İsveç'le atmosferi zehirledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Tobias Billström'le Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye'nin talep ettiği terör şüphelilerinin iadesi konusunda somut bir gelişme olmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, "Mevkidaşımın özellikle terör örgütü PYD/YPG ile aralarına mesafe koyan açıklamaları önemliydi. Keza PKK iltisaklı bir şahsı ülkemize sınır dışı ettiler. Bunlar doğru yönde atılan adımlardır. Ancak özellikle terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması gibi bazı konularda somut bir gelişme yok" dedi.

İsveç, bu ay başında, 2015 yılında İsveç'e kaçan ancak sığınma talebi reddedilen bir PKK mensubunu Türkiye'ye iade etmişti.

Uluslararası herhangi bir askeri ittifakta yer almayan İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından NATO'ya katılmak için başvuruda bulunmuştu. Benzer durumdaki Finlandiya da bu gerekçeyle aynı başvuruyu yapmıştı. Ancak İsveç ve Finlandiya'nın başvurularına "terör örgütlerini destekledikleri" gerekçesiyle karşı çıkan Türkiye, güvenlik endişelerinin giderilmesi için Haziran ayında üçlü memorandum imzaladığı bu ülkelerin NATO üyeliklerine henüz meclis onayı vermedi. Finlandiya ve İsveç'in üye olabilmesi için NATO'ya üye 30 ülkenin onayı gerekiyor.

İspanya'nın başkenti Madrid'de Haziran ayındaki NATO zirvesi sırasında imzalanan üçlü memorandum, İsveç ve Finlandiya'nın başta PKK olmak üzere "terör örgütleriyle mücadelede daha somut adımlar atması ve Ankara'ya yönelik silah ambargolarını kaldırması karşılığında" Türkiye'nin de bu iki ülkenin NATO üyeliklerini veto etmemesini öngörüyor. Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'dan talep ettiği adımların başında, onlarca "teröristin" Türkiye'ye iadesi geliyor.

Basın toplantısında konuşan İsveç Dışişleri Bakanı Billström ise "(Anlaşmadaki) her paragrafla ilgili adımlar attık ve (anlaşmayı) uygulamayı da sürdürecegiz. Türkiye ile terör şüphelileriyle ilgili yasal iş birliğini artırdık" dedi.

Keneş'in iadesinin reddedilmesi

Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade edilmesi için Ankara tarafından iletilen talebin İsveç'te Yargıtay kararıyla reddedilmesiyle ilgili değerlendirmede de bulunan Çavuşoğlu, "Bu çok olumsuz bir gelişme. Terör iltisaklı şahısların sınır dışı edilmeleri konusunda üçlü ahitnameye uygun olarak ilave adımların atılması bizim en doğal beklentimiz, İsveç ve Finlandiya'nın da ahitnameden doğan yükümlülükleridir" dedi.

Gazeteci Bülent Keneş Fotoğraf: Jonathan Nackstrand/AFP/Getty Images

Çavuşoğlu, "Üçlü ahitname hükümlerine karşı FETÖ mensupları için İsveç bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor, faaliyetlerini devam ettiriyor. Hatta 'Oraya gidersek iade de edilmeyiz dolayısıyla rahatça yaşarız, işlediğimiz suçlardan dolayı da hesap vermeyiz' anlayışıyla İsveç'i cazip bir ülke olarak görmeye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, "PKK/PYD/YPG de finansman, propaganda ve eleman devşirme faaliyetlerine maalesef devam ediyor" diye ekledi.

Çavuşoğlu, "Aramızdaki müzakereler yapıcı olarak devam ediyor ama en son Keneş'in iade talebinin reddedilmesi maalesef bu atmosferi ciddi şekilde zehirledi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen ay Ankara'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında İsveç'ten iadesi istenen "teröristler" sorulduğunda Keneş'in adını telaffuz etmişti.

"Bağımsız yargı" vurgusu

Keneş'in iadesinin reddedilmesiyle ilgili konuşan Billström ise İsveç'in "bağımsız bir yargısı" olduğunu belirtti. "Sadece münferit davalara bakmamak gerek. Genel resme bakmalıyız" diyen Billström, İsveç anayasasında yapılan ve 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek düzenlemelerle terör faaliyetlerinin kovuşturulmasının daha kolay hâle geleceğini ifade etti.

İsveç Dışişleri Bakanı, "Anayasadaki değişiklik, terörist faaliyetlerin desteklenmesini suç kapsamına sokacak. Biz memorandumun uygulanması konusunda üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi.

"İsveç verdiği sözleri tutuyor. Anlaşmayı ciddiye alıyoruz" ifadesini kullanan Billström, "Somut adımlar atıyoruz" diye ekledi.

DW,rtr,dpa,AFP,DHA/CÖ,BK