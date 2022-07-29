Çavuşoğlu'ndan Berlin'e "taraf tutmayın" çağrısı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Annelena Baerbock'la İstanbul'da görüştü. İki bakanın Ukrayna Savaşı, tahıl ihracatı gibi konularda görüş alışverişinde bulunduğu görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Berlin'e yönelik olarak, Yunanistan'ın propagandasına inanarak taraf tutmanın doğru olmadığı eleştirisinde bulundu.

"Almanya'nın özellikle Doğu Akdeniz ve Ege konularında dengeli tutumunu korumasını istiyoruz" diyen Çavuşoğlu, eski başbakan Angela Merkel dönemine atıfta bulunarak, "Almanya bu süreçte, geçmişte dürüst bir arabulucu görevi üstlendi, dengeli bir tutum sergiledi. Ancak son zamanlarda maalesef bu dengenin kaybolduğunu görüyoruz" diye konuştu. Dışişleri Bakanı, sadece Avrupa Birliği (AB) üyesi olduğu için bir tarafın söylediğini mutlak doğru, diğer tarafın söylediğini ise mutlak yanlış kabul etmenin dürüstlüğe yakışmayacağını vurguladı.

Türkiye ziyaretinden hemen önce Yunanistan'ın başkenti Atina'yı ziyaret eden Baerbock, Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'dan yana açık bir tavır sergilemişti. Baerbock, İstabul'daki basın toplantısında da benzer açıklamaları yineleyerek, "Doğu Akdeniz'de ihtilafların gerginlikler tırmandırılarak çözülemeyeceğini" söyledi. Baerbock'un, "Farklı görüşlerdeysek bu bir propaganda değildir" şeklindeki sözlerine Çavuşoğlu, "Ben sizin propaganda yaptığınızı söylemedim, Yunanistan'ın propagandasının doğru olduğunu kabul ederek dengesiz politika izlememek gerektiğini söyledim. Yunanistan ağlamayı çok iyi becerir'' diye yanıt verdi.

Almanya'ya "Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz" eleştirisi

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ise tutuklu iş insanı ve insan hakları savunucusu Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarının uygulanmasını sağlamanın Dışişleri Bakanı olarak sorumluluğu olduğunu söyleyen Baerbock, "AİHM'nin verdiği Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki kararı da buna dahil" ifadesini kullandı. Zor dönemlerde bazı konulara değinmenin kolay olmadığını belirten Baerbock, zor olsa da karşılıklı olarak birbirini dinlemenin önemine dikkat çekti.

Çavuşoğlu, Baerbock'un sözlerine cevaben, Yunanistan, Fransa, Norveç ve Almanya'da uygulanmayan AİHM kararlarına dikkat çekti. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kavala davasında AİHM kararını uyguladığını, ancak Kavala'nın farklı suçlardan ceza aldığını savundu.

Baerbock'un uygulanmayan kararları Yunanistan'a hatırlatmazken, Kavala konusunu gündeme getirdiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Çünkü Osman Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz, fonluyorsunuz. Gezi olaylarının da ne kadar fonlandığını biliyoruz" sözleriyle eleştirisini ifade etti.

DW / SÖ,ET