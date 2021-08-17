Çavuşoğlu: Taliban'ın açıklamalarını olumlu karşılıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesi sonrasında verdiği mesajları olumlu bulduklarını söyledi.

Ürdün'de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen Safedi ile görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Taliban dahil tüm taraflarla diyaloğu sürdürdüklerini belirterek, "Şu anda ülkenin bir sakinleşmesi lazım. Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları da olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz. Gerek yabancılara gerek diplomatik misyonlara gerekse kendi halkına yönelik. Umarım eylemlerde de bunu görürüz. Biz Türkiye olarak kardeş Afganistan'ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını, barışını ve huzurunu desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Taliban'dan ılımlı mesajlar

Pazar günü Kabil'i ele geçiren Taliban, iki gündür yaptığı açıklamalarda uluslararası toplumla diyalog ve iş birliği mesajları vermiş, ülke içinde de tüm aktörlerle diyaloğa hazır olduklarını bildirmişti.

Taliban'ın politbüro sözcüsü Muhammed Naim dün El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada Taliban'ın izolasyon içinde yaşamak istemediğini belirterek, "Tüm ülke ve kuruluşlardan bütün sorunların çözümü için bizimle masaya oturmalarını istiyoruz" demişti.

Taliban sözcüsü Suheyl Şahin de bugün yaptığı açıklamada benzer mesajları yineleyerek, "İslami değerler ve Afgan geleneklerine uyumlu bir şekilde kadınlar ve azınlıkların haklarına saygı göstereceklerini" belirtmişti. Şahin, kurulacak yeni rejimin ülkedeki tüm etnik grupları temsil edeceğini kaydederek ülkenin yeniden imarında uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

"Tahliyelerde diğer ülkere yardımcı oluyoruz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ürdün'de yaptığı açıklamada, Afganistan'da gelişmelerin hızlı bir şekilde gerçekleştiğini belirterek ülkeden ayrılmak isteyenlerin güvenli şekilde ayrılması için gereğini yaptıklarını kaydetti.

Türkiye'nin havaalanında güvenlik ve yönetimi üstlendiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Orada ABD ve İngiltere gibi bazı kardeş ülkelerin de askeri güçleri var. Burada 1-2 gün içinde güvenlik tamamen tesis edildikten sonra tahliyelerin yapılması devam edecek. Biz Türkiye olarak sadece kendi vatandaşlarımızın değil, diğer ülkelerin vatandaşlarının tahliyesine de yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı.

DW / BK,ET

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