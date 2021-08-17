Çavuşoğlu: Taliban'ın açıklamalarını olumlu karşılıyoruz

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan'da Taliban dahil tüm taraflarla diyaloğu sürdürdüklerini belirterek Kabil havaalanındaki tahliyelerde diğer ülkelere de yardımcı olduklarını söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesi sonrasında verdiği mesajları olumlu bulduklarını söyledi.
Ürdün'de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen Safedi ile görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Taliban dahil tüm taraflarla diyaloğu sürdürdüklerini belirterek, "Şu anda ülkenin bir sakinleşmesi lazım. Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları da olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz. Gerek yabancılara gerek diplomatik misyonlara gerekse kendi halkına yönelik. Umarım eylemlerde de bunu görürüz. Biz Türkiye olarak kardeş Afganistan'ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını, barışını ve huzurunu desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Pazar günü Kabil'i ele geçiren Taliban, iki gündür yaptığı açıklamalarda uluslararası toplumla diyalog ve iş birliği mesajları vermiş, ülke içinde de tüm aktörlerle diyaloğa hazır olduklarını bildirmişti.
Taliban'ın politbüro sözcüsü Muhammed Naim dün El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada Taliban'ın izolasyon içinde yaşamak istemediğini belirterek, "Tüm ülke ve kuruluşlardan bütün sorunların çözümü için bizimle masaya oturmalarını istiyoruz" demişti.
Taliban sözcüsü Suheyl Şahin de bugün yaptığı açıklamada benzer mesajları yineleyerek, "İslami değerler ve Afgan geleneklerine uyumlu bir şekilde kadınlar ve azınlıkların haklarına saygı göstereceklerini" belirtmişti. Şahin, kurulacak yeni rejimin ülkedeki tüm etnik grupları temsil edeceğini kaydederek ülkenin yeniden imarında uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ürdün'de yaptığı açıklamada, Afganistan'da gelişmelerin hızlı bir şekilde gerçekleştiğini belirterek ülkeden ayrılmak isteyenlerin güvenli şekilde ayrılması için gereğini yaptıklarını kaydetti.
Türkiye'nin havaalanında güvenlik ve yönetimi üstlendiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Orada ABD ve İngiltere gibi bazı kardeş ülkelerin de askeri güçleri var. Burada 1-2 gün içinde güvenlik tamamen tesis edildikten sonra tahliyelerin yapılması devam edecek. Biz Türkiye olarak sadece kendi vatandaşlarımızın değil, diğer ülkelerin vatandaşlarının tahliyesine de yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı.
DW / BK,ET
© Deutsche Welle Türkçe
Almanya hava kuvvetlerine ait bir nakliye uçağı, yedi kişiyi Kabil'den Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e götürdü. Almanya Dışişleri Bakanlığı sayının bu denli düşük olmasını güvenlik gerekçeleriyle açıkladı.
ABD Başkanı Biden, Afganistan'daki durumla ilgili kendisine yöneltilen yoğun eleştirilere yanıt verdi. Biden Taliban'ın hızlı ilerleyişinden, ülkeyi terk eden Afgan siyasileri ve savaşmayan orduyu sorumlu tuttu.
Taliban'ın Afganistan'da kontrolü sağlamasını değerlendiren Almanya Başbakanı Merkel, gelişmelerin "acı, dramatik ve korkunç" olduğunu terörizmle mücadelenin "başarısızlıkla sonuçlandığını" söyledi.