Çavuşoğlu: S-400'de hiçbir şekilde geri adım atmayacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara-Washington-Moskova üçgeninde krize neden olan S-400 hava savunma sistemi konusunda Türkiye'nin böyle bir savunma sistemine ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Biz bu konuda kararlıyız. Hiçbir şekilde bu konuda geri adım atmayacağız" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Ankara'nın Moskova'dan söz konusu hava sistemini satın almasına karşı çıkan ABD'nin yaptırım olasılığına ilişkin, "Bunun sonuçları ne olursa olsun bizim bundan vazgeçmemiz mümkün değil" diyerek "Bunları göğüslemeye milletimiz de hazır biz de hazırız" ifadelerini kullandı.

CAATSA'ya karşı hazırlıklar

Bakan "Amerika bize yönelik olumsuz adımlar atarsa CAATSA ile ilgili, bizim de buna karşı atacağımız adımlar var" diyerek, bununla ilgili çalışmaların halihazırda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapıldığını aktardı.

ABD Kongresi’nin 2017 yılında çıkardığı Amerika’nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) Rusya’dan kayda değer miktarda silah alan her ülkeye yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

S-400'lerin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını savunan ABD, F-35 üretim programının ortakları arasında yer alan Türkiye'yi bu projeden çıkarmakla tehdit ediyor. Ankara'ya yaptırım tehdidinde bulunan ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye S-400 sisteminden vazgeçmesi için 31 Temmuz'a kadar süre tanıdı.

İran gerilimi

Öte yandan Çavuşoğlu İran ile ABD arasında yaşanan gerilimle ilgili olarak İran'a yaptırım uygulanmasını doğru bulmadıklarını tekrar etti.

Almanya, Fransa ve İngiltere ABD yaptırımlarına karşın İran'la ticaret yapmak amacıyla INSTEX adlı bir mekanizma kurmuş, Avrupa Birliği de mekanizmaya "tam destek" verdiğini duyurmuştu.

Çavuşoğlu "Biz de İran'la buna benzer bir mekanizma mı kuracağız, INSTEX'e mi dahil olacağız, bunu İran ve Avrupalılar ile görüşüyoruz" açıklamasında bulundu.

DW/SSB, ET

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