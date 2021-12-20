Çavuşoğlu: Kabil Havaalanını Katar'la birlikte işletebiliriz

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah'la Dışişleri Bakanlığında düzenlediği ortak basın toplantısında Kabil Havalimanın işletilmesinden, Ermenistan'la normalleşme sürecine kadar çeşitli konularda açıklamalarda bulundu.

Bir soru üzerine Afganistan konusuna değinen Türkiye Dışişleri Bakanı, Afganistan halkının zor şartlar altında yaşadığına işaret ederek, dün Pakistan'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı'nda Taliban'a İslam dünyası olarak bir mesaj verdiklerini ifade etti. Çavuşoğlu, "Batılılar gibi bir ön koşul değil ama, olması gerekeni kardeşçe paylaştık. Çünkü biz Afgan halkının kardeşiyiz" dedi. Çavuşoğlu Afganistan'daki insani durumla ilgili olarak İslam Kalkınma Bankası'nın bir fon kurma kararı aldığını belirterek, İslam dünyasının bu konuda adım atması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kabil Havaalanının işletilmesi

Kabil Havaalanının işletilmesi ile ilgili olarak da açıklamalar yapan Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Kabil Havaalanı konusunda uzmanlarımız bu akşam Doha'ya gidiyorlar. Bildiğiniz gibi bir Türk şirketiyle bir Katar şirketi sadece Kabil değil, Afganistan'daki 5 havaalanının birlikte işletilmesi için mutabakat muhtırası imzaladı. Bu çerçevede Afganistan geçici yönetimine ortak tekliflerde bulunacağız. Arkadaşlarımız bu gece Doha'ya gidiyor. Oradan birlikte Kabil'e gidecekler. Çarşamba günü büyük olasılıkla gidecekler ve oradaki geçici yönetimle bu konuyu birlikte ele alacaklar. Şartlarımız uygun olursa, uyarsa havaalanlarını işletiriz beraber, Katar'la beraber. Tabii şartlar uymazsa da böyle illa işleteceğiz diye bir derdimiz yok. Sonuçta önümüzdeki günlerde bu netleşecek."

Kabil Havaalanı

Ermenistan ile karşılıklı uçuşlar başlayacak

Ermenistan ile doğrudan temasların başlaması için karşılıklı özel temsilcilerin atandığını belirten Çavuşoğlu, görevlendirilen temsilcilerin en kısa sürede bir araya geleceklerini belirterek, "Şimdi bazı şirketlerin İstanbul-Erivan arasında uçuş talepleri oldu. Hem Ermenistan tarafından hem Türkiye tarafından. Ulaştırma Bakanlığımız Sivil Havacılık Kurumumuz ile beraber bunları değerlendiriyoruz. Bazı şirketler uçuşlara önümüzdeki günlerde başlayacak" dedi.

Çavuşoğlu, Ermenistan ile temaslarda Azerbaycan'la istişare içinde olunduğunu belirterek, "Arzumuz, Güney Kafkasya'da istikrar ve huzurun tam olarak yerleşmesi. Ayrıca, ülkeleri birbirine bağlayan ve ekonomik kalkınmaya büyük katkı sağlayacak demir yolu ve kara yolu projelerinin, Zengezur projesi dahil, hayata geçmesidir. Bu projelere, Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz" diye konuştu.

DW,dha/TY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe