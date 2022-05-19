Çavuşoğlu ile Blinken Türkiye'nin vetosunu görüştü

ABD, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki tutumunu netleştirmeye çalışıyor. İki ülke dışişleri bakanları bu bağlamda bir araya geldi, ancak Ankara tutumunda ısrarlı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımında sergilediği tutumu ve veto konusundaki niyetini netleştirmeyi amaçlıyor.

Bu bağlamda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çarşamba günü Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Blinken ile görüşmesinde farklı mesajlar veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ülkesinin NATO'nun "açık kapı" politikasına verdiği desteği ve Finlandiya ile İsveç'in Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra İttifak'a katılma arzusunu anladığını bir kez daha dile getirdi. Çavuşoğlu diğer yandan Erdoğan'ın, Türkiye'nin aday ülkelere yönelik güvenlik kaygılarını ortadan kaldırma çağrılarını da yineledi. Türkiye'nin Ukrayna savaşından önce de NATO'nun açık kapı politikasını desteklediğini vurgulayan Çavuşoğlu, buna karşın söz konusu aday ülkelerin, "Terör örgütlerini desteklediklerini ve savunma teknolojileri üzerindeki ihracat kısıtlamaları konusunda (Türkiye olarak) meşru güvenlik endişelerinin bulunduğunu" aktardı.

Çavuşoğlu,"(İki ülkenin) güvenlik kaygılarınızı anlıyoruz, ancak Türkiye'nin güvenlik kaygıları da dikkate alınmalı ve bu ABD de dahil olmak üzere dostlarımız ve müttefiklerimizle tartışmaya devam etmemiz gereken bir konu" dedi.

ABD Erdoğan'ın ciddiyetini anlamaya çalışıyor

Çavuşoğlu'nun açıklamaları, ABD'li yetkililerin, Erdoğan'ın veto konusundaki açıklamalarında ne kadar ciddi olduğunu ve geri adım atmaya ikna etmek için nelere ihtiyaç duyabileceğini anlamaya çalıştığı bir anda geldi.

ABD'li yetkililer Erdoğan'ın veto konusundaki ifadelerini kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda şimdiye dek temel olarak görmezden geldi. Nitekim Blinken, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç hakkındaki açıklamalarını dikkate almadan ABD'nin NATO genişleme sürecinin başarılı olmasını sağlamak için çalışacağını açıkladı.

Blinken, "Bugün (Çarşamba) Finlandiya ve İsveç başvurularını sundu ve bu elbette bir süreç ve bu süreçten müttefik ve ortak olarak geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Washington şu ana dek Türkiye'nin tutumu konusunda ise net bir açıklamada bulunmadı.

Gazetecilerin Türkiye‘nin NATO konusundaki tutumuyla ilgili ısrarlı soruları karşısında Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Salı günü yaptığı açıklamada, "Türk Hükümeti adına konuşmak bize düşmez" yanıtını vermekle yetinmişti.

Çavuşoğlu'ndan görüşme sonrası açıklama

Blinken ile görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşının ikili görüşmede, "Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için gerekli mesajları vereceklerini" söylediğini belirtti.

Çavuşoğlu, "Müttefiklerin ya da aday olmak isteyen ülkelerin bizi hedef alan terör örgütlerine destek vermesi kabul edilemez. Bu sadece siyasi destek de değil. Örneğin İsveç silah da temin ediyor. Neymiş efendim, DEAŞ ile mücadele için bunları veriyorlarmış. Peki bu verdiğiniz silahlarla bize saldırıyorlar. Güvenlik görevlilerimiz, askerimiz, sivil insanlarımız şehit oluyor. Bu silahlarla yapıyorlar. Diğer taraftan tabii ki müttefik olmak isteyen ülkenin ya da müttefiklerin başka bir müttefike karşı savunma ürünleriyle ilgili kısıtlama getirmesi de kabul edilemez. Bu ancak düşman gördüğün bir ülkeye karşı alınacak bir tedbirdir" dedi.

Çavuşoğlu ABD yönetiminden isteklerini de şu sözlerle aktardı:

"Amerika'dan istediğimiz şu: Sen de müttefiksin, biraz önce bahsettiğimiz ürünler dahil, CAATSA yaptırımları dahil bunların artık tersine çevrilmesi gerekiyor. Amerika'nın kendisinin de PKK ile YPG'ye Suriye'de desteği kesmesi lazım."

AP,DW / TY,ET