 Çavuşoğlu: Hiçbir tehdide pabuç bırakmayız | TÜRKİYE | DW | 14.01.2019

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TÜRKİYE

Çavuşoğlu: Hiçbir tehdide pabuç bırakmayız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın "Suriyeli Kürtleri vurursanız ekonominiz harap olur" tehdidine yanıt verdi. Çavuşoğlu Avrupalılara da "PKK/YPG'yi çok seviyorsanız alın ülkenize götürün" diye çıkıştı.

Türkei Mevlut Cavusoglu, Außenminister in Ankara (Getty Images/AFP/A. Altan)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın "Suriyeli Kürtleri vurursanız ekonominiz harap olur" tehdidine yanıt verdi. Çavuşoğlu Avrupalılara da "PKK/YPG'yi çok seviyorsanız alın ülkenize götürün" diye çıkıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin Suriye'deki Kürtleri vurması durumunda ekonomik açıdan "harap" olacağı şeklinde Twitter'dan yaptığı paylaşıma Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yanıt geldi. "Stratejik ortaklar sosyal medya üzerinden konuşmaz" diyen Çavuşoğlu, "hiçbir tehdide pabuç bırakmayacaklarını" söyledi.

Çavuşoğlu, Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada "Trump'ın üzerinde ciddi bir baskı olduğunu, Amerikan güvenlik birimlerinin Suriye'den çekilmemesi için Trump'a ciddi bir baskı yaptığını" belirterek "Kullandığı dile gelince, biz hiçbir tehditten korkmayacağımızı ve pabuç bırakmayacağımızı defalarca söyledik. Bunu geçmişte de söyledik. Ekonomik tehditlerle bir yere varılamaz" diye konuştu.

Trump'ın Suriye'nin kuzeyinde yaklaşık 30 kilometrelik güvenli bölge oluşturulacağı yönündeki açıklamasına da değinen Çavuşoğlu, güvenli bölge fikrinin Trump'a değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olduğunu vurgulayarak "Türkiye’nin kararlılığından sonra bu fikri ortaya attılar, buna karşı değiliz" dedi.

Avrupa'ya PKK/YPG tepkisi

Çavuşoğlu ayrıca toplantıda yanında duran Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn'a dönerek Avrupa ülkelerinin PKK ve YPG konusundaki tutumunu eleştirdi.

Türkiye'nin IŞİD ile bilfiil mücadele eden tek koalisyon ülkesi olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Herkes dağılıp gidiyor, iş yine bize kalıyor. Hiçbir ülke Türkiye kadar mücadele vermemiştir. Biz üç binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Ama eğer bu kadar çok seviyorsanız YPG'lileri PKK'lıları, zaten ülkelerinizde var, alır götürürsünüz" ifadelerini kullandı.

DW/BK,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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