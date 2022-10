Jovo nanovo, a niko nije kriv

Brisel mora ponovo da govori o pomeranju sata - jer to još nije ukinuto - a trebalo je odavno da se desi. Evropska Komisija (EU) je 2018. godine predložila da se ukine letnje i zimsko računanje vremena. U daleko najuspešnijoj onlajn anketi EK, više od 80 odsto od 4,6 miliona učesnika ankete bilo je - za. Uglavnom su to bili Nemci, plus nekoliko glasova iz Austrije i Luksemburga. I Evropski parlament je velikom većinom podržao predlog.

Ono što još nedostaje jeste odobrenje 27 članica EU. Ali, svih ovih godina, one jednostavno nisu uradile ništa.

Lopta je kod država članica

„Poslednja rasprava održana je 2019.", kaže portparol komisije Adalbert Janz. „Lopta je dakle i dalje kod država članica." I tu će ostati u dogledno vreme. Jer očigledno da niko u evropskim prestonicama ne želi da se bavi neprijatnom temom.

U Berlinu nezvanično kažu da EU trenutno ima drugih briga, s obzirom na pandemiju korone, rat u Ukrajini i energetsku krizu.

Evropski parlamentarac iz redova bavarske Hrišćansko socijalne unije (CSU), Markus Ferber je deklarisani protivnik pomeranja sata i ne želi više da trpi „mikado" EU.

„Mogu samo da pozovem ministre saobraćaja da se sada konačno okupe i to reše. Veštačko pomeranje sata je kao mini džet-leg koji sami sebi namećemo svakih šest meseci. To bi sada trebalo da prestane."

Kako da Vuk bude sit i jagnjad na broju?

Međutim, stvar je komplikovanija nego što se očekivalo. Jer svaka zemlja EU mora sama da odluči da li njeni građani treba da žive stalno po letnjem ili po zimskom računanju vremena. I tu počinju problemi.

Da li će nastaviti da postoji velika vremenska zona sa 16 zemalja? Ili će malogranični putnici na granici morati da menjaju sat dva puta dnevno? Šta je sa vozom i aerodromima? Da li će zimi u Španiji uskoro biti svetlo u 10 sati, dok će u Poljskoj biti mrak u 14:30? Pitanja je mnogo.

Da li je to stvarno tako komplikovano?

Nije lako, ali je rešivo, veruje poslanik SPD-a Ismail Ertug: „Zemlje članice su pozvane, jasno i glasno od strane Evropskog parlamenta, da pronađu rešenje kako da se nose sa pomeranjem sata i, ako se to ukine, kako da na kraju obezbede da u EU ne postane mozaik različitih vremenskih zona. Stoga je krajnje čudno da se države članice time uopšte ne bave".

Lopta je u Briselu

Zemlje članice, međutim, vraćaju loptu opet Evropskoj komisiji. Zato što, prema češkom Predsedavanju Savetu EU - EK nije obezbedila sveobuhvatnu procenu posledica okončanja pomeranja sata – što vlasti u Briselu vide sasvim drugačije.

Erik Mamer, jedan od portparola predsednice Komisije Urusle fon der Lajen, prima to sa humorom i srećan je što će za vikend spavati sat duže.

Dakle: zbrka i blokrade - a verovatnoća da od toga neće biti ništaje sada prilično velika. Od toga strahuje i poslanica Zelenih, Ana Deparne-Grunenberg, koja upozorava da će ceo poduhvat „polako umirati”.

ss,ard

