Злоумышленнику, напавшему на Салмана Рушди, предъявлены обвинения

Злоумышленнику, напавшему с ножом на всемирно известного писателя Салмана Рушди, официально предъявлены обвинения. Большое жюри суда в городе Чаутаукуа в штате Нью-Йорк в четверг, 18 августа, выдвинуло в отношении 24-летнего Хади Матара обвинения в покушении на убийство, нападении с применением смертоносного оружия и причинении телесных повреждений.
Только по статье о покушении на убийство подсудимому грозит до 25 лет лишения свободы. Обвиняемый предстал перед судом в черно-белой полосатой тюремной робе и наручниках. Он вновь заявил, что считает себя невиновным. Судья отказался выпустить Матара под залог.
Нападение на Салмана Рушди
Матар был задержан 12 августа вскоре после нападения с ножом на британо-индийского писателя Салмана Рушди, получившего известность благодаря нашумевшему роману "Сатанинские стихи", который многие мусульмане считают оскорбительным для ислама, Корана и пророка Мухаммеда. 75-летний Рушди получил тяжелые ранения и был срочно прооперирован. В настоящее время он выздоравливает.
Мотивы нападения остаются неизвестными. По словам матери обвиняемого, Матар приобрел радикальные взгляды в ходе поездки на родину в Ливан. Сам Хади Матар в обнародованном 17 августа интервью газете The New York Post рассказал, что он прочитал всего лишь несколько страниц из романа "Сатанинские стихи" и негативно относится к Рушди. "Мне не нравится этот человек. Я не думаю, что он очень хороший человек", - сказал Матар, добавив, что Рушли "совершил нападение на ислам".
В 1989 году тогдашний духовный лидер Ирана аятолла Хомейни призвал к убийству Салмана Рушди за оскорбление пророка Мухаммеда. Хади Матар в своем интервью не сказал, повлиял ли на его действия призыв Хомейни.
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Автор: Михаил Бушуев