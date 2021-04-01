Журналисты более 60 стран призвали власти РФ прекратить атаки на СМИ

Российским властям недопустимо забывать о своих обязанностях по охране свободы слова. Такой призыв сообщества журналистов из более чем 60 стран мира российский студенческий журнал DOXA опубликовал в понедельник, 3 мая. Свои подписи под открытым письмом поставили более 200 человек, в том числе сотрудники изданий Süddeutsche Zeitung из Германии, The Guardian из Великобритании, The Washington Post из США, Le Monde из Франции, а также участники Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).
Россия подписала Европейскую конвенцию по правам человека, а статья 10 этого документа гарантирует каждому право на свободу получать и распространять информацию и идеи, подчеркнули журналисты.
"Давление началось после прихода Путина"
Независимые СМИ в стране находятся под серьезной угрозой, указали авторы открытого письма во Всемирный день свободы печати. С момента вступления Владимира Путина в должность президента государство начало оказывать на них "давление … с помощью законодательных ограничений, смены собственников, штрафов и уголовных дел", отмечается в документе. Теперь в российском медиапространстве "доминируют СМИ, находящиеся под контролем государства или давних друзей" Путина, указывается далее.
Только в последние недели отношения независимых СМИ и властей РФ ознаменовались рядом резонансных событий. В отношении 4 журналистов DOXA идет следствие по делу о якобы призывах к несовершеннолетним выйти на несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Интернет-издание "Медуза" было внесено в реестр "иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента". А "Новая газета" и "Разные истории" выпустили расследование о слежке спецслужб за своими журналистами.
ООН в нынешний день свободы печати особо выделила значимость информации как общественного блага.
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Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев