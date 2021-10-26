 Жители Челябинска обнаружили массовое захоронение | Новости из Германии о России | DW | 26.10.2021

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Россия

Жители Челябинска обнаружили массовое захоронение

В челябинском микрорайоне найдены скелетированные тела. В 30-х годах здесь проводились расстрелы репрессированных.

Челябинск

Челябинск

Жители микрорайона Шершни в Челябинске, прокладывая канализацию у себя на участке, обнаружили человеческие черепа и кости на глубине трех метров. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщил портал 74.ru. Глава центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев заявил, что жителям надо приостановить работы, пока в ситуации разбираются ведомства. Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения человеческих останков.

Краевед Юрий Латышев рассказал, что в этом районе уже находили останки в конце 90-х годов. При этом кладбища здесь никогда не было. Во время прошлой находки газеты связывали захоронение с репрессиями 1930-х годов и заброшенными золотодобывающими шахтами, куда сотрудники НКВД сбрасывали расстрелянных. Одна из них могла находиться на месте нынешней находки. По данным "Новой газеты", в 1956 году второй секретарь Челябинского обкома партии Михаил Соломенцев сообщил, что только за 1937–1938 годы на этой территории были репрессированы 25 368 человек, из них 14 379  было приговорено к смертной казни.

Однако, появление останков в этом месте может быть вызвано другими обстоятельствами, так как по словам ряда свидетелей, черепа не имеют характерных пулевых отверстий.

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    Автор: Виталий Кропман


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