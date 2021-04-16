Зеленые пирамиды немецкого князя Германа фон Пюклер-Мускау (фото)

Браниц • Парк в Бранице (Branitzer Park), расположенный около бранденбургского Котбуса, входит в число самых известных немецких ландшафтных парков. В этом году будет отмечаться 175-летие закладки этой достопримечательности. Своим появлением парк, на создание которого ушло четверть века, обязан князю Герману фон Пюклер-Мускау (Hermann von Pückler-Muskau, 1785-1871).

Он переехал сюда в середине 1840-х годов из Бад-Мускау, где находится еще один английский ландшафтный парк, созданный этим князем и даже имеющий сейчас статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Владения в Бад-Мускау пришлось продать из-за финансовых трудностей.

По случаю предстоящего юбилея садовники в Бранице собственными силами решили восстановить исторический облик одной из двух здешних пирамид, являющихся символами этого уникального парка. Первая находится посреди озера - "Пирамида на воде". Вторая - "Пирамида на суше", построенная изначально уступами, но они до наших дней не сохранились - так сказать, были стерты временем.

Именно эти двенадцать уступов сейчас восстанавливают. В прошлом году для пробы уже сделали это на восточной стороне. Нынешней весной завершат всю пирамиду - предположительно, до конца апреля.

"Пирамида на суше". Фотографии

Необычный брак

Возведение "Пирамиды на суше" было начато в 1862 году - под впечатлениями от посещения древнего города Мероэ, расположенного на территории современного Судана. Она была задумана в качестве места захоронения для бывшей жены князя - Люции фон Пюклер-Мускау, она же - Люция фон Харденберг (Lucie von Pückler-Muskau, 1776-1854), с которой он формально был в разводе - по инициативе супруги, но почти четыре десятилетия после развода состоял в "диком браке".

Люция фон Пюклер-Мускау

Княгиня на протяжении нескольких десятилетий также принимала активное участие в создании парка. Позже от планов похоронить свою спутницу жизни в этом месте Герман фон Пюклер-Мускау отказался. До 1884 года она покоилась на здешнем кладбище, после чего останки перезахоронили во второй пирамиде посреди озера - рядом с князем.

Парк в Потсдаме

Отметим также, что Герман фон Пюклер-Мускау является одним из создателей парка вокруг замка в потсдамском Бабельсберге - более полувека служившего летней резиденцией Вильгельму I (Wilhelm I) - прусскому кронпринцу, королю и первому императору Германской империи.

Талант князя особо ценила супруга Вильгельма I - Августа (Augusta von Sachsen-Weimar-Eisenach), однажды даже посетившая Браниц и оставившая восторженные воспоминания о парке, роскошном приеме и самых изысканных угощениях, которыми славился этот дом.

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