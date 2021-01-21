 Зеленский будет зарабатывать на ″Лиге смеха″ в России. Что думают об этом в Украине | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 22.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Зеленский будет зарабатывать на "Лиге смеха" в России. Что думают об этом в Украине

Российский канал СТС купил франшизу шоу "Студии Квартал 95". Участвовать в нем будут команды из РФ и Украины, в том числе, аннексированного Крыма и "ДНР", а получать роялти - президент Украины.

Владимир Зеленский за кулисами шоу Лига смеха в Киеве, февраль 2019 года

Владимир Зеленский за кулисами шоу "Лига смеха" в Киеве, февраль 2019 года

"Объясните, это уже "торговля на крови" или еще нет?" - спрашивает в Facebook Алексей Гончаренко, народный депутат от оппозиционной партии "Европейская солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко. Поводом для такого сарказма стала новость о старте проекта "Лига смеха" на российском телеканале СТС.

Украинское юмористическое шоу "Лига смеха" - продукт "Студии Квартал 95", а доля прав на торговую марку "Лига смеха" до сих пор принадлежит действующему украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Как и другая интеллектуальная собственность, она продолжает приносить главе государства немалые доходы. "В 2020 году Зеленский лично получил более четырех миллионов гривен роялти от "Квартала 95". Теперь эта сумма, очевидно, возрастет", - заключает Гончаренко.

В российской "Лиге Смеха" - команды из "ДНР" и аннексированного Крыма

Когда-то в наличии бизнеса в России обвиняли Порошенко. Владимир Зеленский даже использовал этот аргумент во время своих предвыборных выступлений. "Почему конфеты "Рошен" продаются в магазинах Москвы? Это правда, что конфеты "Рошен" есть в пайках "повстанцев "Л/ДНР"?" - возмущался действующий президент во время знаменитых предвыборных дебатов на стадионе. Теперь у соратников Порошенко есть хороший повод, чтобы использовать против Зеленского  его же собственное оружие.

Петр Порошенко

Оппоненты Петра Порошенко не раз обвиняли его во владении бизнесом в России

Одной лишь новости о покупке каналом СТС прав на франшизу проекта "Студии Квартал 95" было достаточно, чтобы вызвать острую реакцию у оппонентов Зеленского. И без того непростую ситуацию, в которой оказался действующий президент, обострила появившаяся спустя пару дней информация о том, что в кастинге для российской версии украинского шоу примут участие и команды с неподконтрольных правительству Украины территорий на востоке страны.

На сайте Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН), который также задействован в реализации проекта, говорится, что в кастинге заявлены команды "Дуэт имени нет" и "Все Пуteam" из Донецка. Дополнительно отмечается, что обе команды - из самопровозглашенной "ДНР". Участвуют в проекте и команды из аннексированного Россией Крыма - из Керчи и Симферополя. В списке участников есть и коллективы из регионов Украины, подконтрольных Киеву. Все они выступят 25 и 26 января в центре "Планета КВН" в Москве.

Дополнительную пикантность этой новости придает тот факт, что с весны 2020 года канал СТС находится в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны Украины, а указ о введении санкций подписал 14 мая прошлого года сам президент Зеленский.

В "Квартале 95" "ничего не знали"

В пресс-службе "Квартала 95" заявили, что права на адаптацию "Лиги смеха" российскому СТС продала не студия напрямую, а шведская компания-дистрибьютор Eccho Rights. "Только по факту заключения сделки шведская компания Eccho Rights довела до сведения "Студии Квартал 95" данные о продаже прав на использование формата "Лига смеха" каналу СТС", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В то же время в "Студии Квартал 95" признают, что юмористы творческого объединения АМиК (компании основателя КВН Александра Маслякова. - Ред.) еще в 2019 году приезжали в Киев частным образом, чтобы посетить игры "Лиги смеха" и оценить перспективы проекта на территории России. При этом редактор Международного союза КВН Евгений Донских во время онлайн-стрима, на котором он рассказывал о том, как франшиза будет выглядеть в РФ, заявил, что ее в "Студии Квартал 95" купили "давным давно". А телеканал CTC подал заявку на регистрацию товарного знака "Лига смеха" еще в 2019 году.

Уже не бизнес президента, но его интеллектуальная собственность

Владимир Зеленский в шоу Квартала 95

Зеленский больше не является владельцем бизнеса в "Квартале 95", но продолжает получать роялти

Комментируя украинским СМИ эту новость, в Офисе президента Украины отметили, что после избрания Зеленского главой государства он отошел от операционного управления "Кварталом 95". И действительно, из данных Единого государственного реестра следует, что украинский президент еще в 2019 году передал доли в своих компаниях двум соратникам - братьям Сергею и Борису Шефирам. Пойти на этот шаг его вынудил скандал, разгоревшийся после того, как расследовательский проект "Схемы" обнаружил, что Зеленский является владельцем бизнеса в РФ.

Примечательно, что директор и основатель "Студии Квартал 95" Сергей Шефир  в мае 2019 года был назначен первым помощником Владимира Зеленского. В интервью украинскому изданию "Бабель" он ранее сообщил, что действующий президент и в дальнейшем будет получать "дивиденды от роялти", а после завершения президентского срока братья Шефиры вернут ему его долю в общем бизнесе. В то же время права на торговую марку "Лига смеха" в Украине, по данным Укрпатента, закреплены за шестью лицами, среди которых, кроме братьев Шефиров, до сих пор остается и Владимир Зеленский.

В пресс-службе "Квартала 95" отказываются озвучивать любые детали этого соглашения, в том числе, сумму и дату заключения, ссылаясь при этом на коммерческую тайну. Впрочем, из декларации главы государства следует, что только в 2020 году он получил от "Квартала 95" 4,88 миллиона гривен роялти.

Не проблема для электората Зеленского

Неудивительно, что новость о продаже франшизы "Лига смеха" телеканалу СТС взбудоражила политических оппонентов Владимира Зеленского. "По аналогии - это если бы вместо закрытия Липецкой фабрики (кондитерская фабрика "Рошен" в Липецке  была закрыта в январе 2017 года. - Ред.) Петр Порошенко открыл в 2015 году еще одну фабрику в Воронеже", - комментирует в колонке для издания "Буквы" бывший депутат Верховной рады от "Народного фронта", а ныне - телеведущий и пиарщик Сергей Высоцкий.

В свою очередь, народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Фриз в своем видеоблоге на YouTube сообщила, что направила депутатское обращение в правоохранительные органы и кабинет министров с просьбой разъяснить участие украинских граждан в составе украинских команд в фестивале-кастинге в Москве, который она назвала "шоу на крови".

Продажа франшизы "Лиги смеха" станет удачным поводом для критики в адрес украинского президента со стороны как "демократического", так и "пророссийского" оппозиционных лагерей, считает анатилик  Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Андрей Сухарина. "Одни будут обвинять Зеленского в бизнесе с РФ во время войны, а другие - в том, что он ведет дела только для личной выгоды, а не ради "общего блага" и не закупает, например, российскую вакцину", - отмечает эксперт.

Сухарина, впрочем, считает, что на рейтинги действующего президента это событие вряд ли повлияет. "И патриотический, и пророссийский электорат уже отвернулся от Зеленского, а для ядра его сторонников ведение дел с РФ не будет принципиальной новостью", - уверен аналитик.

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Договор по транзиту газа: трубы соприкосновения России и Украины

    Россия и Украина после долгих переговоров достигли принципиального соглашения по транзиту газа. Детали сделки объявят позднее. Сергей Елкин об успешном завершении многомесячной саги.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Первая встреча Путина и Зеленского: газовый вопрос повис в воздухе

    Встреча президентов РФ и Украины в рамках саммита в "нормандском формате" не принесла прорыва в переговорах по транзиту газа. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Куда делись унитазы с возвращенных Украине кораблей

    На кораблях, которые РФ задержала год назад и теперь вернула Украине, демонтировано оборудование вплоть до унитазов, заявил Киев. Сергей Елкин даже в этой истории нашел место для романтики.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Зеленая метка, или Что грозит Трампу после телефонного разговора с Зеленским

    Просьба Дональда Трампа провести в Украине расследование против Джо Байдена и его сына грозит импичментом президента США. Зеленая метка может оказаться для Трампа черной, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Путин против очернения Украины: как заговорят Киселев и Соловьев

    Президент РФ Владимир Путин призвал российские СМИ перестать очернять Украину. Карикатурист Сергей Елкин о том, что теперь польется с экранов телевизоров.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Владимир Зеленский празднует победу "Слуги народа"

    Партия "Слуга народа" победила на парламентских выборах в Украине. Карикатурист Сергей Елкин о реакции на данные экзитполов ее лидера - президента страны Владимира Зеленского.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Украинская пастораль, или Возвращение Саакашвили

    Украинская пастораль, или Возвращение Саакашвили Президент Украины Владимир Зеленский вернул гражданство этой страны Михаилу Саакашвили. Экс-губернатор Одесской области решил приехать в Украину. Карикатурист Сергей Елкин умиляется.

  • Зеленский обращается к чиновникам, требуя, чтобы те вешали на стены его карикатуры, а не портреты

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Зеленский - президент: карикатура лучше портрета?

    Новый президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что чиновникам не стоит вешать в кабинетах его портрет. Карикатурист Сергей Елкин понял намек.

  • Два человека пьют на брудершафт, держа в руках стаканы, на которых написано анализ

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Сдача анализов Зеленским и Порошенко - бьет наповал!

    Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализы на алкоголь и наркотики. Карикатурист Сергей Елкин о шоу, в которое превращаются выборы в Украине.

  • Зеленский на фоне флага Украины и между Порошенко и Тимошенко победно всидывает руки вверх

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Владимир Зеленский - хорошо смеется тот, кто смеется первым

    Комик и новичок в политике Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента в Украине. Карикатурист Сергей Елкин и о тех, кому сейчас не до смеха - Порошенко и Тимошенко.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Владимир Путин на страже Керченского пролива

    Военные корабли РФ протаранили украинский буксир и перехватили еще два катера, проходившие через Керченский пролив. Кадры тарана судна напомнили Сергею Елкину игру в морской бой.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Выборы в Украине: как Порошенко будет бороться с конкурентами?

    Президент Украины Петр Порошенко объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Сергей Елкин - о его возможном козыре в предвыборной гонке.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Киев вводил запрет на въезд российских мужчин в Украину

    Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. Карикатурист Сергей Елкин предположил, по какому принципу составлялся запрет.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Кремль украинских политиков для санкций выбирал

    В санкционном списке Москвы оказались десятки представителей политической элиты Украины, включая Юлию Тимошенко. Как в Кремле составляли этот список? Взгляд Сергея Елкина.

  • карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Открытие Крымского моста: сказка для Владимира Путина

    Российский президент открыл скандальный мост, ведущий в аннексированный Россией Крым. Вот как это событие увидел карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    "Воскресение" Аркадия Бабченко: на аркане у спецслужб?

    Убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой Службы безопасности Украины. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал спецоперацию СБУ.

  • Карикатура Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    "Нафтогаз" и "Газпром": Давид против Голиафа?

    После того, как Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию за недопоставку газа, спор между компаниями разгорелся с новой силой. Сергей Елкин увидел это так.

  • Karikatur von Sergey Elkin (Sergey Elkin)

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Порошенко сказал Саакашвили уходить, но он остался

    Попытка задержания Михаила Саакашвили в Киеве провалилась. Сторонники отбили политика. Карикатурист Сергей Елкин следит за протестами в украинской столице.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Siemens на Крым напоролся

    Скандал вокруг поставки газовых турбин концерна Siemens, оказавшихся - несмотря на санкции - в аннексированном Россией Крыму, продолжается.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Кнут вместо пряника, или Трамп призвал вернуть Крым

    Дональд Трамп ожидает от Москвы возврата Крыма Украине, заявил его пресс-секретарь. Сергей Елкин о несбывшихся надеждах Путина.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 03:51

Первый год "Слуги народа": Зеленский подводит итоги президентства

Аудио- и видеофайлы по теме

Год президентства Зеленского: украинцы оценили успехи и неудачи  

Украина приостановила контакты с Беларусью, но готова открыть границы для белорусских граждан  

Реклама

Самые читаемые сегодня

"Потом зашел на аквадискотеку": активист о том, как попал во "дворец для Путина"  

Комментарий: Навальный против Путина - финальная битва началась?  

Первые указы Байдена. Как американцы реагируют на защиту климата  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно