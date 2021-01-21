Зеленский будет зарабатывать на "Лиге смеха" в России. Что думают об этом в Украине

"Объясните, это уже "торговля на крови" или еще нет?" - спрашивает в Facebook Алексей Гончаренко, народный депутат от оппозиционной партии "Европейская солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко. Поводом для такого сарказма стала новость о старте проекта "Лига смеха" на российском телеканале СТС.

Украинское юмористическое шоу "Лига смеха" - продукт "Студии Квартал 95", а доля прав на торговую марку "Лига смеха" до сих пор принадлежит действующему украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Как и другая интеллектуальная собственность, она продолжает приносить главе государства немалые доходы. "В 2020 году Зеленский лично получил более четырех миллионов гривен роялти от "Квартала 95". Теперь эта сумма, очевидно, возрастет", - заключает Гончаренко.

В российской "Лиге Смеха" - команды из "ДНР" и аннексированного Крыма

Когда-то в наличии бизнеса в России обвиняли Порошенко. Владимир Зеленский даже использовал этот аргумент во время своих предвыборных выступлений. "Почему конфеты "Рошен" продаются в магазинах Москвы? Это правда, что конфеты "Рошен" есть в пайках "повстанцев "Л/ДНР"?" - возмущался действующий президент во время знаменитых предвыборных дебатов на стадионе. Теперь у соратников Порошенко есть хороший повод, чтобы использовать против Зеленского его же собственное оружие.

Оппоненты Петра Порошенко не раз обвиняли его во владении бизнесом в России

Одной лишь новости о покупке каналом СТС прав на франшизу проекта "Студии Квартал 95" было достаточно, чтобы вызвать острую реакцию у оппонентов Зеленского. И без того непростую ситуацию, в которой оказался действующий президент, обострила появившаяся спустя пару дней информация о том, что в кастинге для российской версии украинского шоу примут участие и команды с неподконтрольных правительству Украины территорий на востоке страны.

На сайте Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН), который также задействован в реализации проекта, говорится, что в кастинге заявлены команды "Дуэт имени нет" и "Все Пуteam" из Донецка. Дополнительно отмечается, что обе команды - из самопровозглашенной "ДНР". Участвуют в проекте и команды из аннексированного Россией Крыма - из Керчи и Симферополя. В списке участников есть и коллективы из регионов Украины, подконтрольных Киеву. Все они выступят 25 и 26 января в центре "Планета КВН" в Москве.

Дополнительную пикантность этой новости придает тот факт, что с весны 2020 года канал СТС находится в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны Украины, а указ о введении санкций подписал 14 мая прошлого года сам президент Зеленский.

В "Квартале 95" "ничего не знали"

В пресс-службе "Квартала 95" заявили, что права на адаптацию "Лиги смеха" российскому СТС продала не студия напрямую, а шведская компания-дистрибьютор Eccho Rights. "Только по факту заключения сделки шведская компания Eccho Rights довела до сведения "Студии Квартал 95" данные о продаже прав на использование формата "Лига смеха" каналу СТС", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В то же время в "Студии Квартал 95" признают, что юмористы творческого объединения АМиК (компании основателя КВН Александра Маслякова. - Ред.) еще в 2019 году приезжали в Киев частным образом, чтобы посетить игры "Лиги смеха" и оценить перспективы проекта на территории России. При этом редактор Международного союза КВН Евгений Донских во время онлайн-стрима, на котором он рассказывал о том, как франшиза будет выглядеть в РФ, заявил, что ее в "Студии Квартал 95" купили "давным давно". А телеканал CTC подал заявку на регистрацию товарного знака "Лига смеха" еще в 2019 году.

Уже не бизнес президента, но его интеллектуальная собственность

Зеленский больше не является владельцем бизнеса в "Квартале 95", но продолжает получать роялти

Комментируя украинским СМИ эту новость, в Офисе президента Украины отметили, что после избрания Зеленского главой государства он отошел от операционного управления "Кварталом 95". И действительно, из данных Единого государственного реестра следует, что украинский президент еще в 2019 году передал доли в своих компаниях двум соратникам - братьям Сергею и Борису Шефирам. Пойти на этот шаг его вынудил скандал, разгоревшийся после того, как расследовательский проект "Схемы" обнаружил, что Зеленский является владельцем бизнеса в РФ.

Примечательно, что директор и основатель "Студии Квартал 95" Сергей Шефир в мае 2019 года был назначен первым помощником Владимира Зеленского. В интервью украинскому изданию "Бабель" он ранее сообщил, что действующий президент и в дальнейшем будет получать "дивиденды от роялти", а после завершения президентского срока братья Шефиры вернут ему его долю в общем бизнесе. В то же время права на торговую марку "Лига смеха" в Украине, по данным Укрпатента, закреплены за шестью лицами, среди которых, кроме братьев Шефиров, до сих пор остается и Владимир Зеленский.

В пресс-службе "Квартала 95" отказываются озвучивать любые детали этого соглашения, в том числе, сумму и дату заключения, ссылаясь при этом на коммерческую тайну. Впрочем, из декларации главы государства следует, что только в 2020 году он получил от "Квартала 95" 4,88 миллиона гривен роялти.

Не проблема для электората Зеленского

Неудивительно, что новость о продаже франшизы "Лига смеха" телеканалу СТС взбудоражила политических оппонентов Владимира Зеленского. "По аналогии - это если бы вместо закрытия Липецкой фабрики (кондитерская фабрика "Рошен" в Липецке была закрыта в январе 2017 года. - Ред.) Петр Порошенко открыл в 2015 году еще одну фабрику в Воронеже", - комментирует в колонке для издания "Буквы" бывший депутат Верховной рады от "Народного фронта", а ныне - телеведущий и пиарщик Сергей Высоцкий.

В свою очередь, народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Фриз в своем видеоблоге на YouTube сообщила, что направила депутатское обращение в правоохранительные органы и кабинет министров с просьбой разъяснить участие украинских граждан в составе украинских команд в фестивале-кастинге в Москве, который она назвала "шоу на крови".

Продажа франшизы "Лиги смеха" станет удачным поводом для критики в адрес украинского президента со стороны как "демократического", так и "пророссийского" оппозиционных лагерей, считает анатилик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Андрей Сухарина. "Одни будут обвинять Зеленского в бизнесе с РФ во время войны, а другие - в том, что он ведет дела только для личной выгоды, а не ради "общего блага" и не закупает, например, российскую вакцину", - отмечает эксперт.

Сухарина, впрочем, считает, что на рейтинги действующего президента это событие вряд ли повлияет. "И патриотический, и пророссийский электорат уже отвернулся от Зеленского, а для ядра его сторонников ведение дел с РФ не будет принципиальной новостью", - уверен аналитик.

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