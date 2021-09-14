Чем закончатся военные игры Лукашенко с Путиным? | Ток-шоу "В самую точку"

В Беларуси и России проходят военные учения "Запад-2021". На полигонах двух стран задействовано до 200 тысяч военных. Что означает военное сближение Минска и Москвы? Удастся ли Беларуси сохранить нейтралитет? Чего стоит опасаться Европе? Смотрите новый выпуск ток-шоу "В самую точку" с Катей Артеменко.



Гости выпуска: военный обозреватель Александр Алесин, научный сотрудник Свободного университета Берлина Сергей Богдан и немецкая журналистка Гезине Дорнблют.