 Чем закончатся военные игры Лукашенко с Путиным? | Ток-шоу ″В самую точку″ | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 13.09.2021

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Беларусь

Чем закончатся военные игры Лукашенко с Путиным? | Ток-шоу "В самую точку"

Что означает военное сближение Беларуси и России в рамках учений "Запад-2021"? К какой войне готовятся Лукашенко и Путин? Смотрите новый выпуск ток-шоу "В самую точку" с Катей Артеменко.

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"Запад-2021": чем закончатся военные игры Лукашенко с Путиным?

В Беларуси и России проходят военные учения "Запад-2021". На полигонах двух стран задействовано до 200 тысяч военных. Что означает военное сближение Минска и Москвы? Удастся ли Беларуси сохранить нейтралитет? Чего стоит опасаться Европе? Смотрите новый выпуск ток-шоу "В самую точку" с Катей Артеменко. 

Гости выпуска: военный обозреватель Александр Алесин, научный сотрудник Свободного университета Берлина Сергей Богдан и немецкая журналистка Гезине Дорнблют.

Контекст

"Запад-2021": военные учения одни, а цели у РФ и Беларуси разные

Учения "Запад-2021" стартуют 10 сентября. В течение недели на полигонах России и Беларуси в них примут участие до 200 тысяч военных из 10 стран. DW - о специфике и значении этих учений.  

Минск хочет закупить у России вооружения на миллиард долларов

По словам Лукашенко, он обсуждал с Путиным поставки Минску ЗРК С-400. Кроме того, согласован перечень вооружений, которые до 2025 года будут предоставлены Беларуси.  

Лукашенко сообщил об огромных военных поставках из России

Россия поставит Беларуси десятки самолетов и вертолетов, заявил Александр Лукашенко. По его словам, также рассматривается возможность поставок Минску российских ЗРК С-400.  

"Логика профсоюза диктаторов". Кому на пользу интеграция России и Беларуси

В Москве объявлено о масштабных программах экономической интеграции России и Беларуси. Главы двух стран утверждают, что сделали большой шаг на этом пути. Эксперты так не считают. Почему?  

Договорились договориться. Что не так с программами интеграции Беларуси и РФ

Москва и Минск согласовали и опубликовали 28 союзных программ интеграции, однако эксперты говорят, что в документах нет конкретики - и что никаких новых обязательств они не создают.  

Отвод войск - для отвода глаз: угроза войны РФ и Украины сохраняется?

Несмотря на объявленное РФ окончание "проверок боеготовности вооруженных сил", значительное число военных остается у границы с Украиной. Киев озвучил эту цифру. На что она указывает?  

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"Запад-2021": чем закончатся военные игры Лукашенко с Путиным?  

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17.09.2017*****A multiple rocket launcher system fires during the Zapad-2017 war games, held by Russian and Belarussian servicemen, at an undisclosed location in Belarus, September 17, 2017. Picture taken September 17, 2017. Vayar military information agency/Belarussian Defence Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE.

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Russian President Vladimir Putin, right, listens to Belarusian President Alexander Lukashenko during their meeting in St. Petersburg, Russia, Tuesday, July 13, 2021.(Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

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