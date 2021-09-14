Чем закончатся военные игры Лукашенко с Путиным? | Ток-шоу "В самую точку"

Что означает военное сближение Беларуси и России в рамках учений "Запад-2021"? К какой войне готовятся Лукашенко и Путин? Смотрите новый выпуск ток-шоу "В самую точку" с Катей Артеменко.
В Беларуси и России проходят военные учения "Запад-2021". На полигонах двух стран задействовано до 200 тысяч военных. Что означает военное сближение Минска и Москвы? Удастся ли Беларуси сохранить нейтралитет? Чего стоит опасаться Европе? Смотрите новый выпуск ток-шоу "В самую точку" с Катей Артеменко.
Гости выпуска: военный обозреватель Александр Алесин, научный сотрудник Свободного университета Берлина Сергей Богдан и немецкая журналистка Гезине Дорнблют.
Учения "Запад-2021" стартуют 10 сентября. В течение недели на полигонах России и Беларуси в них примут участие до 200 тысяч военных из 10 стран. DW - о специфике и значении этих учений.
По словам Лукашенко, он обсуждал с Путиным поставки Минску ЗРК С-400. Кроме того, согласован перечень вооружений, которые до 2025 года будут предоставлены Беларуси.
Россия поставит Беларуси десятки самолетов и вертолетов, заявил Александр Лукашенко. По его словам, также рассматривается возможность поставок Минску российских ЗРК С-400.
В Москве объявлено о масштабных программах экономической интеграции России и Беларуси. Главы двух стран утверждают, что сделали большой шаг на этом пути. Эксперты так не считают. Почему?
Москва и Минск согласовали и опубликовали 28 союзных программ интеграции, однако эксперты говорят, что в документах нет конкретики - и что никаких новых обязательств они не создают.