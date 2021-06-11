Задержанный Россией траулер вернулся в Японию

Японский траулер "Эйхо-мару 172", задержанный Россией, в сохранности вернулся на родину. Судно прибыло в порт Вакканай на острове Хоккайдо со всеми 14 членами экипажа, сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като в пятницу, 11 июня.

Пограничники РФ задержали судно 28 мая. Экипаж доставили на Сахалин. Москва заявила, что траулер вошел в российские территориальные воды. Японские власти в ответ указали, что "Эйхо-мару 172" находился в особой экономической зоне Японии и призвали освободить моряков.

Японская сторона заплатила административный штраф в 6 млн рублей, после чего судно было выдворено из российских вод, уточняет информагентство "Интерфакс" со ссылкой на погрануправление ФСБ России по Сахалинской области. Токио проверяет эту информацию.

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