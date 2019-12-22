Зачем немцам ламы и альпаки (фото)

Вальдхаузен • Если вы ни разу в жизни не задумывались над вопросом, чем отличаются ламы от альпак или альпаки от лам, можете не задумываться и дальше: и те, и другие - хороши, прекрасны, добры и замечательны. Специалисты же называют несколько различий - от ушей разной формы до разных предков. Например, если уши - длинные и похожи чем-то на бананы, то перед вами - лама. Если маленькие и похожи на острие копья, то вы имеете честь общаться с альпакой.

Верблюды Нового Света

Этих животных из Южной Америки, которых также называют "верблюдами Нового Света", охотно разводят и содержат в Германии - не только ради шерсти, но и для прогулок, которые приносят радость детям и туристам. Из-за пандемических ограничений такие мероприятия сейчас невозможны, но альпаки и ламы все же отправляются на прогулки - семейные, со своими хозяевами, как на первой фотографии информационного агентства dpa, сделанной в Баден-Вюртемберге.

Чтобы не ограничиваться одним снимком, ниже мы подобрали еще несколько кадров последних лет, показывающих, как живут и чем обычно занимаются ламы и альпаки в Германии.

Ламы и альпаки в Германии. Фотографии

На лугу в тюрингской коммуне Венде

На ферме, где разводят альпак в нижнесаксонском Лангенхагене, можно даже сыграть свадьбу с такими необычными гостями, как это сделали Зина и Марсель Райхардт (Sina und Marcel Reichardt) весной прошлого года

Экскурсия с ламами и альпаками в нижнесаксонской коммуне Эмштек в 2019 году

Прогулка - прогулкой, но для фотосессии время тоже найдется

Ангела Меркель (Angela Merkel) во время предвыборной кампании 2017 года в Мекленбурге - Передней Померании

Терапевтическая прогулка для детей около Варнемюнде в 2012 году

Альпака по кличке Леопольд с одной из пациенток хосписа Эрной Бросс (Erna Bross) в замке Бернсторф в 2015 году

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