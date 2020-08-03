 Адвокат сообщил о слежке за Сафроновым с сентября 2019 года | Новости из Германии о России | DW | 05.08.2020

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Россия

Адвокат сообщил о слежке за Сафроновым с сентября 2019 года

Следствие не поясняет, почему Сафронова задержали почти через год после получения информации о передаче им сведений за рубеж. Из обвинения следует, что слежку за ним начали не позднее сентября 2019 года.

Задержание Ивана Сафронова, 7 июля 2020 г.

Задержание Ивана Сафронова, 7 июля 2020 г.

Внешняя разведка России знала о передаче Иваном Сафроновым секретных сведений за границу и следила за ним не позже чем с сентября 2019 года, то есть примерно за девять месяцев до его задержания - это, по словам адвоката Ивана Павлова, следует из обвинения, предъявленного журналисту. "В постановлении о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого упоминаются два сообщения от неких органов внешней разведки - от сентября 2019 года и марта 2020 года", - приводит "Интерфакс" слова защитника в среду, 5 августа.

По словам Павлова, согласно приведенным в обвинении Сафронова разведывательным сообщениям, сотрудник чешской разведки, с которым журналист якобы сотрудничал, "имеет специальную подготовку и причастен к деятельности данной иностранной спецслужбы", а информация, которую собрал и передал Иван Сафронов, "попала в распоряжение иностранных спецслужб".

Предъявленное Сафронову обвинение оставляет вопросы открытыми

Адвокат выразил недоумение, почему его подзащитного задержали только в июле текущего года, "если спецслужбы так давно знали о некой противоправной деятельности Сафронова и следили за ним". "Чего они ждали? Обвинение и те материалы, с которыми ознакомили защиту, оставляют эти вопросы без ответов", - подчеркнул Иван Павлов. По его данным, в обвинительном заключении не конкретизируется ни информация, которую Сафронов, по версии следствия, передал за рубеж, ни личность агента, с которым он якобы сотрудничал.

Иван Сафронов, который с мая занимал должность советника главы "Роскосмоса", а ранее работал корреспондентом "Коммерсанта" и "Ведомостей", был задержан 7 июля по подозрению в государственной измене. В его квартире прошли обыски. В ФСБ РФ заявили, что Сафронов собирал и передавал представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие государственную тайну.

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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