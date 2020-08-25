За что немки любили в 1945 году лейтенанта Красной армии?

"Любовные связи в оккупированной Германии", - так написали немецкие СМИ о дневниках лейтенанта Владимира Гельфанда, рассказывающих и показывающих, как жила поверженная Германия в 1945 году.
2 мая 1945 года капитулировал городской гарнизон Берлина. Как события 75-летней давности оценивают в Германии?
В интервью DW немецкие историки рассуждают о сильных и слабых сторонах вооруженных сил СССР, о главных успехах и поражениях, о мифах, маршалах и рядовых героях.
Польский Институт национальной памяти предлагает демонтировать более 500 памятников, установленных в честь Красной армии. Глава учреждения ожидает, что проект вызовет протест со стороны Кремля.