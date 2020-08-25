За что немки любили в 1945 году лейтенанта Красной армии?

Послевоенная Германия в дневниках и фотографиях

Любовные связи

О романах с немками Владимир Гельфанд много пишет в своем дневнике 1945-46 годов. Ничего удивительного: лейтенанту было всего 22 года, и с 18 лет он был на войне. Черноглазый, красивый, с пышной шевелюрой, хорошо говоривший по-немецки, - он нравился немкам. И они ему. Не случайно еженедельник Der Spiegel назвал статью о дневнике Гельфанда "Любовные связи в оккупированной Германии".