 За что немки любили в 1945 году лейтенанта Красной армии? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 25.08.2020

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Культура и стиль жизни

За что немки любили в 1945 году лейтенанта Красной армии?

"Любовные связи в оккупированной Германии", - так написали немецкие СМИ о дневниках лейтенанта Владимира Гельфанда, рассказывающих и показывающих, как жила поверженная Германия в 1945 году.

  • Владимир Гельфанд. Берлин, 1945

    Послевоенная Германия в дневниках и фотографиях

    Окопная правда

    Лейтенант Владимир Гельфанд командовал минометным взводом, был ранен, участвовал в форсировании Днепра, получил орден Красной Звезды, оставил надпись на Рейхстаге - и все фронтовые годы вел дневник. Он писал о боях и героях, но и о том, о чем не принято было говорить, - об окопных вшах, самострелах, мародерстве и групповых изнасилованиях в поверженной Германии. И о любви.

  • Владимир Гельфанд. Берлин, 1945

    Послевоенная Германия в дневниках и фотографиях

    На велосипеде по Германии

    Пошив у местного портного костюм и купив шляпу (шляпы он очень любил), Владимир Гельфанд, переодевшись в гражданскую одежду, ездил летом 1945 года по Берлину и его окрестностям на велосипеде, оставив множество интересных наблюдений в дневнике. Такие поездки не поощрялись командованием, стремившимся сократить до минимума контакты с немцами. Военные патрули охотились за нарушителями.

  • Владимир гельфанд. Берлин, 1945

    Послевоенная Германия в дневниках и фотографиях

    Скелеты-великаны

    Таким увидел Берлин лейтенант Владимир Гельфанд. И записал в своем дневнике: "Улицы еще не везде убрали от кирпича, да и мыслимо ли разве убрать? Совсем разбитые дома - скелеты страшные - сваливаются и до основания убираются прочь. Создается еще более некрасивая картина. Отдельные дома высятся среди пустых мест как непрошеные гости-великаны. Безотрадно, но по заслугам".

  • Владимир Гельфанд. Берлин 1945

    Послевоенная Германия в дневниках и фотографиях

    Первые месяцы мирной жизни

    Большую часть времени Гельфанд служил в 1945-46 годах не в самом Берлине, а недалеко от него, где разрушения были не столь сильны. Он много фотографировал. На этом снимке - с однополчанином. Но существенно больше фотографий в его архиве - с девушками.

  • Владимир Гельфанд. Берлин, 1945 г.

    Послевоенная Германия в дневниках и фотографиях

    Любовные связи

    О романах с немками Владимир Гельфанд много пишет в своем дневнике 1945-46 годов. Ничего удивительного: лейтенанту было всего 22 года, и с 18 лет он был на войне. Черноглазый, красивый, с пышной шевелюрой, хорошо говоривший по-немецки, - он нравился немкам. И они ему. Не случайно еженедельник Der Spiegel назвал статью о дневнике Гельфанда "Любовные связи в оккупированной Германии".

  • Владимир Гельфанд. Берлин, 1945

    Послевоенная Германия в дневниках и фотографиях

    Поцелуи от Хильды

    Это - одно из многих писем от его немецких подружек, которые привез из Германии Владимир Гельфанд. Оно начинается так: "Дорогой Вальдемар!" - и оканчивается "сердечным приветом", поцелуями и подписью: "твоя Хильда".

  • Владимир Гельфанд. Берлин, 1945

    Послевоенная Германия в дневниках и фотографиях

    Дневники и архивы

    Хильда, Берта, Инга, Дина, Рут, - их фотографии, любовные письма, воспоминания о них и о жизни в послевоенной Германии сохранились в архиве Владимира Гельфанда. Его дневники полностью, без купюр, впервые вышли отдельной книгой в Германии, в переводе на немецкий язык, в 2002 году. Сейчас выходит уже четвертое издание. В России они были опубликованы в 2015-16 годах издательством РОССПЭН.

  • Владимир Гелбфанд. Берлин, 1945

    Послевоенная Германия в дневниках и фотографиях

    Тост за победу и любовь

    Лейтенант Гельфанд пьет за победу. Или за любовь?..

    Автор: Ефим Шуман


  • Владимир Гельфанд. Берлин, 1945

    Послевоенная Германия в дневниках и фотографиях

    Окопная правда

    Лейтенант Владимир Гельфанд командовал минометным взводом, был ранен, участвовал в форсировании Днепра, получил орден Красной Звезды, оставил надпись на Рейхстаге - и все фронтовые годы вел дневник. Он писал о боях и героях, но и о том, о чем не принято было говорить, - об окопных вшах, самострелах, мародерстве и групповых изнасилованиях в поверженной Германии. И о любви.

  • Владимир Гельфанд. Берлин, 1945

    Послевоенная Германия в дневниках и фотографиях

    На велосипеде по Германии

    Пошив у местного портного костюм и купив шляпу (шляпы он очень любил), Владимир Гельфанд, переодевшись в гражданскую одежду, ездил летом 1945 года по Берлину и его окрестностям на велосипеде, оставив множество интересных наблюдений в дневнике. Такие поездки не поощрялись командованием, стремившимся сократить до минимума контакты с немцами. Военные патрули охотились за нарушителями.

  • Владимир гельфанд. Берлин, 1945

    Послевоенная Германия в дневниках и фотографиях

    Скелеты-великаны

    Таким увидел Берлин лейтенант Владимир Гельфанд. И записал в своем дневнике: "Улицы еще не везде убрали от кирпича, да и мыслимо ли разве убрать? Совсем разбитые дома - скелеты страшные - сваливаются и до основания убираются прочь. Создается еще более некрасивая картина. Отдельные дома высятся среди пустых мест как непрошеные гости-великаны. Безотрадно, но по заслугам".

  • Владимир Гельфанд. Берлин 1945

    Послевоенная Германия в дневниках и фотографиях

    Первые месяцы мирной жизни

    Большую часть времени Гельфанд служил в 1945-46 годах не в самом Берлине, а недалеко от него, где разрушения были не столь сильны. Он много фотографировал. На этом снимке - с однополчанином. Но существенно больше фотографий в его архиве - с девушками.

  • Владимир Гельфанд. Берлин, 1945 г.

    Послевоенная Германия в дневниках и фотографиях

    Любовные связи

    О романах с немками Владимир Гельфанд много пишет в своем дневнике 1945-46 годов. Ничего удивительного: лейтенанту было всего 22 года, и с 18 лет он был на войне. Черноглазый, красивый, с пышной шевелюрой, хорошо говоривший по-немецки, - он нравился немкам. И они ему. Не случайно еженедельник Der Spiegel назвал статью о дневнике Гельфанда "Любовные связи в оккупированной Германии".

  • Владимир Гельфанд. Берлин, 1945

    Послевоенная Германия в дневниках и фотографиях

    Поцелуи от Хильды

    Это - одно из многих писем от его немецких подружек, которые привез из Германии Владимир Гельфанд. Оно начинается так: "Дорогой Вальдемар!" - и оканчивается "сердечным приветом", поцелуями и подписью: "твоя Хильда".

  • Владимир Гельфанд. Берлин, 1945

    Послевоенная Германия в дневниках и фотографиях

    Дневники и архивы

    Хильда, Берта, Инга, Дина, Рут, - их фотографии, любовные письма, воспоминания о них и о жизни в послевоенной Германии сохранились в архиве Владимира Гельфанда. Его дневники полностью, без купюр, впервые вышли отдельной книгой в Германии, в переводе на немецкий язык, в 2002 году. Сейчас выходит уже четвертое издание. В России они были опубликованы в 2015-16 годах издательством РОССПЭН.

  • Владимир Гелбфанд. Берлин, 1945

    Послевоенная Германия в дневниках и фотографиях

    Тост за победу и любовь

    Лейтенант Гельфанд пьет за победу. Или за любовь?..

    Автор: Ефим Шуман


  

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