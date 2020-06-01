 YouTube удалил российский ролик про геев-усыновителей | Новости из Германии о России | DW | 04.06.2020

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Россия

YouTube удалил российский ролик про геев-усыновителей

Ролик про усыновляющую мальчика гей-пару с призывом проголосовать за поправки в Конституцию России разжигает ненависть, указали в YouTube.

Конституция Российской Федерации

YouTube заблокировал призывающий россиян проголосовать за изменения в Конституцию видеоролик, который карикатурно изображал пару гомосексуалов, усыновляющих ребенка. Как сообщил сервер в четверг, 4 июня, видео было удалено, поскольку оно нарушало запрет на разжигание ненависти ("Hate Speech").

Ролик с призывом проголосовать за поправки в Конституцию, потому что они, кроме прочего, закрепляют понятие брака как союза мужчины и женщины, был снят "Федеральным агентством новостей" (РИА ФАН) и медиагруппой "Патриот", которые некоторые СМИ связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Он был опубликован в интернете 2 июня.

По сюжету ролика пара геев в "России 2035 года" забирает из детского дома маленького мальчика, а тот, увидев, что вместо мамы и папы и него будут два папы, делает расстроенное лицо. В конце ролика звучит вопрос: "Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны, голосуй за поправки в Конституцию".

ЛГБТ-активисты потребовали от СК РФ провести проверку

Уже после публикации ролика актер Александр Филимоненко, исполнивший роль одного из геев, заявил о том, что до начала съемок не знал ни о сюжете, ни о том, что это будет агитационный материал.

В свою очередь активисты ЛГБТ-группы "Стимул" обратились в Следственный комитет (СК) РФ с требованием провести проверку в отношении авторов ролика. По их мнению, ролик является гомофобным и возбуждает ненависть и вражду. При этом они попросили Роскомнадзор заблокировать видео.

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    Автор: Виктор Вайц


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