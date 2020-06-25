 Yorn - первый немец, покоривший модный Париж | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 25.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Yorn - первый немец, покоривший модный Париж

Успех этого парня из Бремена в мире моды предопределил сам Кристиан Диор, через пять минут после знакомства сделавший его своим ассистентом. История, в которой удивляет все.

Сцена из фильма Жюльена Дювивье “Под небом Парижа” (1951)

Приехать из немецкой провинции в Париж, добиться аудиенции у Кристиана Диора и уже через пять минут стать ассистентом легендарного кутюрье, - оказывается, такое возможно. Об этом рассказывает автобиографическая книга "Gast im Glück" (можно перевести как "Гость, которому повезло"), вышедшая в швейцарском издательстве Diogenes.

Yorn - Юрген Михаэльсен

Yorn - Юрген Михаэльсен

Ее автор - родившийся и выросший в Бремене, а сегодня живущий попеременно в Париже, Провансе и Монако немецкий кутюрье, один из самых любимых учеников Диора Юрген Михаэльсен (Jürgen Michaelsen), известный под псевдонимом и лейблом Yorn. С юмором он рассказывает о своей наполненной яркими событиями жизни и удивительных встречах, описывает атмосферу Парижа и мира моды, рисует яркие портреты таких мэтров, как Кристиан Диор, Ив Сен-Лоран и писательницы Франсуазы Саган. 

Тайное увлечение 

1945 год. Послевоенный Бремен. Руины, оставшиеся после бомбежек, начинают постепенно расчищать. У мальчишек того времени было после школы два главных занятия: играть в футбол и промышлять поисками боеприпасов.

Обложка книги “Gast im Glück”

Обложка книги “Gast im Glück”

А вот 10-летнего Юргена Михаэльсена такие забавы не интересовали. В отличие от сверстников, он предпочитал проводить свободное от школы время за изучением витрин немногих чудом уцелевших магазинов одежды, которые теперь вновь начинали открываться. Правда, мальчик предпочитал об этом не распространяться: его отцу, солидному коммерсанту, такое увлечение могло показаться слишком легкомысленным. Но о пристрастии Юргена родные все-таки узнали - год спустя. 

Летом 1946-го, по окончании учебного года, его на три недели отправили на каникулы в деревню к друзьям родителей - семье мясников. Родители очень хотели, чтобы их щупленький сын как следует отъелся, окреп и надышался свежим воздухом. 

Семья, в которой гостил Юрген, помимо мясной лавки, держала небольшой магазинчик, где продавались разные аксессуары вроде шляп, брючных ремней и подтяжек. Но как-то, проходя мимо, мальчик вдруг обнаружил в витрине нечто из ряда вон выходящее: удивительной красоты дамское нижнее белье, только что поступившее из Парижа. 

В подарок маме 

"Как вкопанный, стою я перед витриной. Мой взгляд прикован к открытой золотистой картонной коробке, на которой черными буквами по-французски написано: "Последний писк". Из Парижа! Дыхание большого мира! И все - по умеренной цене, доступной, пусть и с трудом, даже для меня", - вспоминает в своей книге Yorn. 

Недолго думая, мальчик отдал изумленному продавцу все деньги, выданные ему на время каникул родителями на карманные расходы. И вот у него в руках вожделенная коробка, а в ней - "маленькие красные трусики, изысканно отделанные черным кружевом, и подходящий к ним топ, глубокий вырез которого также украшен черными кружевами. В моем представлении все это выглядит очень элегантно и очень дорого. Настоящее произведение искусства!" - описывает свои впечатления автор книги. 

Юрген не сомневаелся, что это - лучший подарок, который можно сделать маме. Мальчик снова и снова представлял, как он вручает ей "сокровище" и в какой восторг оно ее приводит. И когда наступил день приезда в Бремен и встречающие его на перроне вокзала родные после первых объятий вопросительно начали поглядывать на загадочную коробку у него под мышкой, мальчик был счастлив. 

Пикантный сюрприз 

Торжественная церемония вручения подарка прошла во время семейного чаепития за празднично накрытым в саду столом. Увидев, что именно привез мальчик, ошеломленные мать, отец, бабушка с дедушкой совершенно не знали, как реагировать. 

Модели бренда Yorn (1963)

Модели бренда Yorn (1963)

При всей пикантности ситуации никому и в голову тогда не приходило, что это начало пути мальчика в мир моды - "фривольный" мир, воспринимавшийся в бременской консервативной среде с большим скепсисом. На севере Германии уважали юристов, дантистов и коммерсантов. Но Юрген был другой. Он постоянно придумывал новые фасоны платьев и набрасывал их эскизы на бумаге. Парень грезил о высокой моде и Франции. 

Знакомство с легендой

Юргену исполнился 21 год, когда в сентябре 1956 года ему представилась возможность побывать на показе моделей его кумира Кристиана Диора в Париже. "Внезапно я оказался в мире, который знал только по журналам мод. Приветствует меня витающий в воздухе аромат ландышей, хотя ни единого, даже самого маленького букета я нигде не видел. Это парфюм Diorissimo щедро распыляется по залу облаченными в черное служащими", - вспоминает Юрген Михаэльсен. 

Кристиан Диор (1950)

Кристиан Диор (1950)

Юный бременец твердо решил: обратного пути нет, он остается в Париже. Всю ночь напролет, забыв про сон и даже не прикоснувшись к подушке, Юрген работал над новыми моделями одежды. На следующий день ему всеми правдами и неправдами удается получить аудиенцию у Кристиана Диора. "У вас ровно пять минут!", - объявил Михаэльсену кутюрье. Не теряя времени, Юрген молча передал маэстро папку с эскизами. И чудо свершилось: посмотрев эскизы, мэтр предложил Юргену стать своим ассистентом.

Именно Кристиан Диор придумал Михаэльсену новое имя - Yorn. По словам кутюрье, произнося немецкое имя Юрген, французы просто сломают себе язык. Прошло всего несколько лет - и неоновые буквы Yorn засверкали на Елисейских полях: Юрген Михаэльсен открыл в самом сердце Парижа свой флагманский бутик - и таким образом стал первым немцем, покорившим французский мир моды. А позже разработанные им модели "одежды для всех" (дизайнер не тяготел к созданию эксклюзива для избранных) появились в продаже в Германии.

Кутюрье, гурман и рассказчик

С тех пор прошло более шести десятков лет. Сегодня Юргену Михаэльсену - 85. Между прочим, мысль написать книгу появилась у него, когда он пересматривал свою богатую коллекцию кулинарных рецептов. Кутюрье любит вкусно поесть и обожает готовить. А еще он - прекрасный рассказчик. Его старый друг и сосед по дому в Провансе, известный французский художник-карикатурист Жан-Жак Семпе, всегда восхищался талантом Юргена как рассказчика. И как-то обещал: "Если ты напишешь книгу, я буду ее иллюстратором". И вот книга написана, и украшают ее рисунки Семпе. К слову, кулинарные рецепты из собрания модельера представлены в конце книги. 

Читая ее, проникаешься большой симпатией к ее автору - доброжелательному, харизматичному человеку, который, в отличие от многих других знаменитостей из мира моды, не заразился звездной болезнью, а остался самим собой. Юрген Михаэльсен считает себя счастливчиком. И счастье для него - отнюдь не то, что связано со славой и материальными благами. "Счастье - это свобода, независимость и возможность самому распоряжаться своей жизнью. Мое счастье в том, что моя жизнь никогда не зависела от чьего-то настроения. Тут судьба меня оберегла", - признается немецкий кутюрье. 

Смотрите также: 

  • Вольфганг Йооп

    Вольфгангу Йоопу - 75 лет!

    Вольфганг Йооп (Wolfgang Joop) вместе с Карлом Лагерфельдом (Karl Lagerfeld) и Жиль Сандер (Jil Sander) входит в тройку самых известных и влиятельных немецких модельеров. Его специализация - роскошь и оригинальность.

  • Вольфганг Йооп в молодости

    Вольфгангу Йоопу - 75 лет!

    Вольфганг Йооп родился 18 ноября 1944 года в крестьянской семье. Его детство прошло на большом крестьянском подворье под Потсдамом, позже семья переехала в Брауншвейг. Но сам Вольфганг выбрал другой путь: он изучал в университете психологию, педагогику и историю искусств. От теории он вскоре перешел к практике: бросив учебу, он занялся реставрацией картин.

  • Модель Клаудия Шиффер

    Вольфгангу Йоопу - 75 лет!

    Около 1970 года Вольфганг Йооп решил, что его стезя - мода. Сперва он работал как журналист, пишущий о моде. Одновременно он создавал свои первые работы в качестве дизайнера и модельера. В начале 1980-х годов Йооп представил свою первую коллекцию под маркой "JOOP!". Она стала сенсацией. Под этим брендом выпускалась не только одежда, но и аксессуары, украшения, духи, предметы интерьера.

  • Вольфганг Йооп

    Вольфгангу Йоопу - 75 лет!

    В 1998 году Йооп принимает неожиданное для многих решение и продает свою фирму концерну Wünsche. Марка "JOOP!" до сих пор является одним из ведущих брендов мира немецкой моды.

  • Показ мод

    Вольфгангу Йоопу - 75 лет!

    Но, как и следовало ожидать, надолго уйти на покой Вольфганг Йооп не сумел: в 2003 году он возвращается в мир haute couture: вместе со своим спутником жизни Эдвином Лембергом (Edwin Lemberg) он основывает лейбл "Wunderkind".

  • Вольфганг Йооп

    Вольфгангу Йоопу - 75 лет!

    Путь "Wunderkind" в мир моды был устлан не только розами: в 2011 году лейбл оказался в тяжелом финансовом положении. Пришлось даже закрыть несколько бутиков. Однако в 2012 году дела пошли на поправку: Вольфганг Йооп наделен не только творческим, но и предпринимательским талантом и упорством.

  • default

    Вольфгангу Йоопу - 75 лет!

    Вольфганг Йооп никогда не ограничивал себя только рамками моды. Его графические и живописные работы выставлялись в ряде музеев Германии. 100 работ хранятся в коллекции Музея искусства и художественных ремесел (Museum für Kunst und Gewerbe) в Гамбурге.

  • Автообиография Вольфганга Йоопа

    Вольфгангу Йоопу - 75 лет!

    Не утратил модельер и журналистскую хватку: он регулярно пишет для таких ведущих изданий, как еженедельники Spiegel и Stern, а в 2003 году даже опубликовал свой первый роман под названием "В вольчей шкуре", где в довольно жесткой манере повествовал о нравах мира моды. В этом году Йооп представил свою новую автобиографию.

  • Вольфганг Йооп

    Вольфгангу Йоопу - 75 лет!

    Вольфганг Йооп не новичок и на экране: так, в 2000 году он сыграл в кинокомедии "Suck my Dick" режиссера Оскара Рёлера (Oskar Roehler). В 2014-2015 годах он вел телевизионное кастинг-шоу "Супермодель по-немецки" ("Germany's next Topmodel") вместе с Хайди Клум (Heidi Klum).

  • Вольфганг Йооп

    Вольфгангу Йоопу - 75 лет!

    Недавно Вольфганг Йооп, представляя свою новую автобиографию, повредил лодыжку и был вынужден сделать перерыв. Но останавливаться модельер не собирается. В 75 у него больше планов и задач, чем было в 35, поделился он с журналистами Bild. Одним словом, уходить на пенсию юбиляр и не собирается! Правда, широко праздновать свой юбилей Йооп не намерен.

    Автор: Анастасия Буцко


Контекст

Первая в мире ретроспектива фотографий Карла Лагерфельда (фото)

Работы для выставки в городе Галле были отобраны еще при жизни знаменитого немецкого модельера, фотографа и издателя. (09.03.2020)  

Berlin Fashion Week: подиум устойчивого развития (фото)

В немецкой столице проходит неделя моды Berlin Fashion Week. Главный тренд последних сезонов сохранился: широко представлены одежда и обувь из переработанных, а также натуральных материалов. (16.01.2020)  

Знаменитому немецкому кутюрье - 75 лет

Знаменитый немецкий модельер, а также актер, художник, писатель, телеведущий и предприниматель по совместительству, празднует юбилей и не думает о пенсии. (18.11.2019)  

Почему женщины носят мужские часы

Современная женщина становится все более сильной, активной, деловой, независимой. И, подбирая себе одежду и аксессуары, она хочет эти особенности подчеркнуть. (09.08.2016)  

Как готовятся звезды к красным дорожкам

Наряды звезд церемонии "Оскар", которая пройдет 26 февраля, критики будут потом обсуждать не меньше, чем самих лауреатов кинопремии. Но как создается их образ и стиль? (24.02.2017)  

Модный приговор: стыдно ли носить сандалии с носками?

Мода непредсказуема. Еще недавно носить сандалии и босоножки с носками было просто неприлично. Теперь же это стало трендом. Впрочем, немцам не привыкать: они всегда так ходили. (12.08.2019)  

Секреты стиля: пять модных заблуждений

Женщина, которая не носит каблуки, не может быть элегантной. Черный стройнит. Вещи, которые пролежали год, можно выбросить. Это так? Стилист из Германии Катарина Штарлай развеивает мифы. (08.05.2019)  

Секреты стиля от немецкого модельера: Когда лучше отказаться от черного

Черный цвет - дороги нет, уверена Катарина Штарлай, стилист и модельер из Германии. Почему в некоторых ситуациях он может только навредить? (26.04.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Мода на ретро  

В тренде - уродливые сандалии  

Урок стиля от принца  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW