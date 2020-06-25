Yorn - первый немец, покоривший модный Париж

Приехать из немецкой провинции в Париж, добиться аудиенции у Кристиана Диора и уже через пять минут стать ассистентом легендарного кутюрье, - оказывается, такое возможно. Об этом рассказывает автобиографическая книга "Gast im Glück" (можно перевести как "Гость, которому повезло"), вышедшая в швейцарском издательстве Diogenes.

Yorn - Юрген Михаэльсен

Ее автор - родившийся и выросший в Бремене, а сегодня живущий попеременно в Париже, Провансе и Монако немецкий кутюрье, один из самых любимых учеников Диора Юрген Михаэльсен (Jürgen Michaelsen), известный под псевдонимом и лейблом Yorn. С юмором он рассказывает о своей наполненной яркими событиями жизни и удивительных встречах, описывает атмосферу Парижа и мира моды, рисует яркие портреты таких мэтров, как Кристиан Диор, Ив Сен-Лоран и писательницы Франсуазы Саган.

Тайное увлечение

1945 год. Послевоенный Бремен. Руины, оставшиеся после бомбежек, начинают постепенно расчищать. У мальчишек того времени было после школы два главных занятия: играть в футбол и промышлять поисками боеприпасов.

Обложка книги “Gast im Glück”

А вот 10-летнего Юргена Михаэльсена такие забавы не интересовали. В отличие от сверстников, он предпочитал проводить свободное от школы время за изучением витрин немногих чудом уцелевших магазинов одежды, которые теперь вновь начинали открываться. Правда, мальчик предпочитал об этом не распространяться: его отцу, солидному коммерсанту, такое увлечение могло показаться слишком легкомысленным. Но о пристрастии Юргена родные все-таки узнали - год спустя.

Летом 1946-го, по окончании учебного года, его на три недели отправили на каникулы в деревню к друзьям родителей - семье мясников. Родители очень хотели, чтобы их щупленький сын как следует отъелся, окреп и надышался свежим воздухом.

Семья, в которой гостил Юрген, помимо мясной лавки, держала небольшой магазинчик, где продавались разные аксессуары вроде шляп, брючных ремней и подтяжек. Но как-то, проходя мимо, мальчик вдруг обнаружил в витрине нечто из ряда вон выходящее: удивительной красоты дамское нижнее белье, только что поступившее из Парижа.

В подарок маме

"Как вкопанный, стою я перед витриной. Мой взгляд прикован к открытой золотистой картонной коробке, на которой черными буквами по-французски написано: "Последний писк". Из Парижа! Дыхание большого мира! И все - по умеренной цене, доступной, пусть и с трудом, даже для меня", - вспоминает в своей книге Yorn.

Недолго думая, мальчик отдал изумленному продавцу все деньги, выданные ему на время каникул родителями на карманные расходы. И вот у него в руках вожделенная коробка, а в ней - "маленькие красные трусики, изысканно отделанные черным кружевом, и подходящий к ним топ, глубокий вырез которого также украшен черными кружевами. В моем представлении все это выглядит очень элегантно и очень дорого. Настоящее произведение искусства!" - описывает свои впечатления автор книги.

Юрген не сомневаелся, что это - лучший подарок, который можно сделать маме. Мальчик снова и снова представлял, как он вручает ей "сокровище" и в какой восторг оно ее приводит. И когда наступил день приезда в Бремен и встречающие его на перроне вокзала родные после первых объятий вопросительно начали поглядывать на загадочную коробку у него под мышкой, мальчик был счастлив.

Пикантный сюрприз

Торжественная церемония вручения подарка прошла во время семейного чаепития за празднично накрытым в саду столом. Увидев, что именно привез мальчик, ошеломленные мать, отец, бабушка с дедушкой совершенно не знали, как реагировать.

Модели бренда Yorn (1963)

При всей пикантности ситуации никому и в голову тогда не приходило, что это начало пути мальчика в мир моды - "фривольный" мир, воспринимавшийся в бременской консервативной среде с большим скепсисом. На севере Германии уважали юристов, дантистов и коммерсантов. Но Юрген был другой. Он постоянно придумывал новые фасоны платьев и набрасывал их эскизы на бумаге. Парень грезил о высокой моде и Франции.

Знакомство с легендой

Юргену исполнился 21 год, когда в сентябре 1956 года ему представилась возможность побывать на показе моделей его кумира Кристиана Диора в Париже. "Внезапно я оказался в мире, который знал только по журналам мод. Приветствует меня витающий в воздухе аромат ландышей, хотя ни единого, даже самого маленького букета я нигде не видел. Это парфюм Diorissimo щедро распыляется по залу облаченными в черное служащими", - вспоминает Юрген Михаэльсен.

Кристиан Диор (1950)

Юный бременец твердо решил: обратного пути нет, он остается в Париже. Всю ночь напролет, забыв про сон и даже не прикоснувшись к подушке, Юрген работал над новыми моделями одежды. На следующий день ему всеми правдами и неправдами удается получить аудиенцию у Кристиана Диора. "У вас ровно пять минут!", - объявил Михаэльсену кутюрье. Не теряя времени, Юрген молча передал маэстро папку с эскизами. И чудо свершилось: посмотрев эскизы, мэтр предложил Юргену стать своим ассистентом.

Именно Кристиан Диор придумал Михаэльсену новое имя - Yorn. По словам кутюрье, произнося немецкое имя Юрген, французы просто сломают себе язык. Прошло всего несколько лет - и неоновые буквы Yorn засверкали на Елисейских полях: Юрген Михаэльсен открыл в самом сердце Парижа свой флагманский бутик - и таким образом стал первым немцем, покорившим французский мир моды. А позже разработанные им модели "одежды для всех" (дизайнер не тяготел к созданию эксклюзива для избранных) появились в продаже в Германии.

Кутюрье, гурман и рассказчик

С тех пор прошло более шести десятков лет. Сегодня Юргену Михаэльсену - 85. Между прочим, мысль написать книгу появилась у него, когда он пересматривал свою богатую коллекцию кулинарных рецептов. Кутюрье любит вкусно поесть и обожает готовить. А еще он - прекрасный рассказчик. Его старый друг и сосед по дому в Провансе, известный французский художник-карикатурист Жан-Жак Семпе, всегда восхищался талантом Юргена как рассказчика. И как-то обещал: "Если ты напишешь книгу, я буду ее иллюстратором". И вот книга написана, и украшают ее рисунки Семпе. К слову, кулинарные рецепты из собрания модельера представлены в конце книги.

Читая ее, проникаешься большой симпатией к ее автору - доброжелательному, харизматичному человеку, который, в отличие от многих других знаменитостей из мира моды, не заразился звездной болезнью, а остался самим собой. Юрген Михаэльсен считает себя счастливчиком. И счастье для него - отнюдь не то, что связано со славой и материальными благами. "Счастье - это свобода, независимость и возможность самому распоряжаться своей жизнью. Мое счастье в том, что моя жизнь никогда не зависела от чьего-то настроения. Тут судьба меня оберегла", - признается немецкий кутюрье.

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