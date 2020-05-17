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Yahoo

weissrussischer Unternehmer Yurij Zisser DW, Elena Daneiko

В Беларуси умер основатель портала Tut.by Юрий Зиссер 17.05.2020

Известный в Беларуси предприниматель и общественный деятель умер после продолжительной болезни. Запуская Tut.by, он намеревался создать белорусский аналог Yahoo.
Oct. 26, 2015 FILE - In this Nov. 5, 2014, file photo, a person walks in front of a Yahoo sign at the company's headquarters in Sunnyvale, Calif. Yahoo announced Wednesday, March 2, 2016, that the company is adding a new component to its Sports vertical: competitive video gaming. Yahoo said that Esports will offer video coverage of live tournaments, including expert commentary and interviews with top players. Esports will also include articles, scores, team rosters, schedules, player rankings, calendars and statistics. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez, File) | (c) picture-alliance/AP Photo/M. Jose Sanchez

Кибератака в 2013 году затронула все 3 млрд пользователей Yahoo 04.10.2017

В результате взлома были похищены личные данные всех 3 млрд пользователей Yahoo, выявило расследование. Ранее в компании говорили о краже данных 1 млрд аккаунтов.
28.01.2017 United States President Donald Trump speaks with President of Russia, Vladimir Putin on the telephone in the Oval Office on January 28, 2017 in Washington, DC, The call was one of five calls with foreign leaders scheduled for Saturday. Photo Credit: Pete Marovich/CNP/AdMedia |

Yahoo: Трамп хотел смягчить санкции против России 02.06.2017

Дональд Трамп хотел смягчить санкции против России почти сразу после вступления в должность президента. Но столкнулся с жестким сопротивлением бывших чиновников администрации Обамы и госдепа, сообщает Yahoo.com.
Oct. 26, 2015 epa05440187 (FILE) A file picture dated 04 September 2013 shows a person looking at a computer screen with Yahoo!'s homepage in Los Angeles, California, USA. US telecommunications giant Verzion on 25 July 2016 announced the takeover of Internet dinosaur Yahoo 4.8 billion US dollars. EPA/MICHAEL NELSON *** Local Caption *** 50982147 +++(c) dpa - Bildfunk+++ | (c) picture-alliance/dpa/M. Nelson

Обвиняемый США во взломе Yahoo сотрудник ФСБ работал в банке миллиардера Прохорова 18.03.2017

Офицер ФСБ Игорь Сущин, являющийся одним из четырех обвиняемых Минюстом США в краже данных 500 млн аккаунтов, несколько лет работал в инвестбанке Михаила Прохорова.
Oct. 26, 2015 epa05440187 (FILE) A file picture dated 04 September 2013 shows a person looking at a computer screen with Yahoo!'s homepage in Los Angeles, California, USA. US telecommunications giant Verzion on 25 July 2016 announced the takeover of Internet dinosaur Yahoo 4.8 billion US dollars. EPA/MICHAEL NELSON *** Local Caption *** 50982147 +++(c) dpa - Bildfunk+++ | (c) picture-alliance/dpa/M. Nelson

Минюст США просит РФ выдать россиян, обвиняемых в кибератаках 17.03.2017

Отсутствие соглашения об экстрадиции между США и РФ не должно стать препятствием для выдачи троих россиян, обвиняемых американской юстицией в кибератаках.
Oct. 26, 2015 FILE - In this Nov. 5, 2014, file photo, a person walks in front of a Yahoo sign at the company's headquarters in Sunnyvale, Calif. Yahoo announced Wednesday, March 2, 2016, that the company is adding a new component to its Sports vertical: competitive video gaming. Yahoo said that Esports will offer video coverage of live tournaments, including expert commentary and interviews with top players. Esports will also include articles, scores, team rosters, schedules, player rankings, calendars and statistics. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez, File) | (c) picture-alliance/AP Photo/M. Jose Sanchez

США обвинили двух сотрудников ФСБ в кибератаке на Yahoo 16.03.2017

Американский Минюст считает, что офицеры ФСБ Докучаев и Сущин с помощью двух хакеров получили доступ к аккаунтам российских журналистов и правительственных чиновников из России и США.
Oct. 26, 2015 FILE - In this Nov. 5, 2014, file photo, a person walks in front of a Yahoo sign at the company's headquarters in Sunnyvale, Calif. Yahoo announced Wednesday, March 2, 2016, that the company is adding a new component to its Sports vertical: competitive video gaming. Yahoo said that Esports will offer video coverage of live tournaments, including expert commentary and interviews with top players. Esports will also include articles, scores, team rosters, schedules, player rankings, calendars and statistics. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez, File) | (c) picture-alliance/AP Photo/M. Jose Sanchez

Минюст США предъявит обвинения в хакерских атаках на Yahoo трем россиянам 15.03.2017

Американские правоохранительные органы собираются выдвинуть обвинения в хакерских атаках и похищении личных данных трех гражданам России и жителю Канады.Они подозреваются во взломах серверов компании Yahoo.

Yahoo сменит имя на Altaba (10.01.2017) 10.01.2017

После продажи основных активов Yahoo оставшаяся часть фирмы будет реорганизована в инвестиционную компанию. Она будет называться Altaba.
FILE - In this Jan. 7, 2014, file photo, Yahoo president and CEO Marissa Mayer speaks during the International Consumer Electronics Show in Las Vegas. Yahoo¿s stock is up Thursday, March 24, 2016, before the opening bell on a report that an activist shareholder will launch a campaign to replace its board. (AP Photo/Julie Jacobson, File) | Copyright: picture-alliance/AP Photo/J. Jacobson

Концерн Yahoo сменит имя на Altaba 10.01.2017

После вступления в силу договора о покупке компанией Verizon профильного интернет-бизнеса концерна Yahoo оставшаяся часть Yahoo будет переименована в Altaba. Концерн также покинут гендиректор и пять топ-менеджеров.

Oct. 26, 2015 FILE - In this Nov. 5, 2014, file photo, a person walks in front of a Yahoo sign at the company's headquarters in Sunnyvale, Calif. Yahoo announced Wednesday, March 2, 2016, that the company is adding a new component to its Sports vertical: competitive video gaming. Yahoo said that Esports will offer video coverage of live tournaments, including expert commentary and interviews with top players. Esports will also include articles, scores, team rosters, schedules, player rankings, calendars and statistics. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez, File) | (c) picture-alliance/AP Photo/M. Jose Sanchez

Yahoo рассказал о краже миллиарда учетных записей 15.12.2016

Концерн Yahoo сообщил, что хакеры получили доступ более чем к одному миллиарду учетных записей. Интернет-атака произошла в августе 2013 года.
Oct. 26, 2015 epa05440187 (FILE) A file picture dated 04 September 2013 shows a person looking at a computer screen with Yahoo!'s homepage in Los Angeles, California, USA. US telecommunications giant Verzion on 25 July 2016 announced the takeover of Internet dinosaur Yahoo 4.8 billion US dollars. EPA/MICHAEL NELSON *** Local Caption *** 50982147 +++(c) dpa - Bildfunk+++ | (c) picture-alliance/dpa/M. Nelson

Масштабная кибератака на Yahoo: чего ожидать пользователям 25.09.2016

В результате крупной хакерской атаки на Yahoo были похищены личные данные 500 млн пользователей. Компания поясняет, чем это может для них обернуться, и дает рекомендации на будущее.

Oct. 26, 2015 FILE - In this Nov. 5, 2014, file photo, a person walks in front of a Yahoo sign at the company's headquarters in Sunnyvale, Calif. Yahoo announced Wednesday, March 2, 2016, that the company is adding a new component to its Sports vertical: competitive video gaming. Yahoo said that Esports will offer video coverage of live tournaments, including expert commentary and interviews with top players. Esports will also include articles, scores, team rosters, schedules, player rankings, calendars and statistics. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez, File) | (c) picture-alliance/AP Photo/M. Jose Sanchez

WSJ: В Yahoo сообщили о хакерской атаке из России 24.09.2016

Руководство Yahoo сообщило, что в 2014 году была выявлена хакерская атака с компьютеров в России, пишет WSJ. Пока неясно, связана ли эта атака с массовой утечкой данных в Yahoo, о которой стало известно 22 сентября.
Oct. 26, 2015 epa05440187 (FILE) A file picture dated 04 September 2013 shows a person looking at a computer screen with Yahoo!'s homepage in Los Angeles, California, USA. US telecommunications giant Verzion on 25 July 2016 announced the takeover of Internet dinosaur Yahoo 4.8 billion US dollars. EPA/MICHAEL NELSON *** Local Caption *** 50982147 +++(c) dpa - Bildfunk+++ | (c) picture-alliance/dpa/M. Nelson

В Yahoo заявили о краже данных 500 миллионов пользователей 22.09.2016

Хакеры совершили атаку на интернет-гигант в 2014 году. В компании предполагают, что они пользовались государственной поддержкой.
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Какое будущее ждет поисковик "Спутник"? 10.08.2016

Рунет обсуждает информацию о потраченных 2 млрд рублей на поисковую систему "Спутник". DW проанализировала мировой рынок поисковиков и имеющиеся на нем тенденции.
ARCHIV - Eine Webcam steht auf einem Computerbildschirm (Archivfoto vom 16.07.2010). Ob Bergsteiger endlich einmal den Gipfel des Mount Everest sehen wollen oder Oma und Opa das weit weg lebende Enkelchen - die Webcam macht es möglich. Die erste Webcam wurde vor 20 Jahren erfunden. (Zu dpa Von Kaffeekannen und dem Mount Everest: Die Webcam wird 20). Foto: Martin Gerten +++(c) dpa - Bildfunk+++

СМИ: Британские спесцлужбы и АНБ записывали личные видеочаты 28.02.2014

Британский Центр правильтельственной связи использовал программу Optic Nerve для сохранения данных с видеочатов Yahoo, сообщил Эдвард Сноуден газете The Guardian. Перехваченными данными британцы делились с АНБ.
Bildnummer: 59982417 Datum: 03.07.2013 Copyright: imago/Christian Ohde Internetkabel an einem Modem und USA-Fahne, Symbolfoto Abhörskandal Prism Symbolfoto Abhörskandal USA xcb x0x 2013 quer Symbolfoto Symbolfotos Symbolbild Symbolbilder Computerkabel Internetkabel Kabel Stecker Netzwerkkabel Computer Internet Web online Computerprogramm Computerprogramme ausspähen Cyberattacke Cyberattacken Prism NSA Spähprogramm Spähprogramme Abhörprogramm Abhörprogramme Spionage spionieren Daten Datensammlung Spionageprogramm Spionageprogramme Fahne Fahnen Flagge Flaggen USA US-Fahne USA-Fahne Vereinigte Staaten von Amerika Kontrolle kontrollieren Späh-Skandal Spähaktion Spähaktionen Modem 59982417 Date 03 07 2013 Copyright Imago Christian Ohde Internet cable to a Modem and USA Flag Symbolic image Wiretapping scandal Prism Symbolic image Wiretapping scandal USA x0x 2013 horizontal Symbolic image Icon photos Symbol image Symbol Pictures Computer cables Internet cable Cable Plug Network cable Computer Internet Web Online Computer program Computer programs Spying Prism NSA Espionage Spy Data Data collection Flag Flags Flag Flags USA U.S. Flag USA Flag United States from America Control control Scandal Modem

Интернет-концерны раскрыли статистику запросов спецслужб 04.02.2014

Ведущие мировые интернет-компании обнародовали статистику запросов спецслужб США о персональных данных их клиентов. Наибольший интерес вызвали клиенты Yahoo.
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