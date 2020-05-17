WSJ: В Yahoo сообщили о хакерской атаке из России

Руководство Yahoo сообщило, что в 2014 году была выявлена хакерская атака с компьютеров в России, пишет WSJ. Пока неясно, связана ли эта атака с массовой утечкой данных в Yahoo, о которой стало известно 22 сентября.