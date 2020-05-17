Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Известный в Беларуси предприниматель и общественный деятель умер после продолжительной болезни. Запуская Tut.by, он намеревался создать белорусский аналог Yahoo.
В результате взлома были похищены личные данные всех 3 млрд пользователей Yahoo, выявило расследование. Ранее в компании говорили о краже данных 1 млрд аккаунтов.
Дональд Трамп хотел смягчить санкции против России почти сразу после вступления в должность президента. Но столкнулся с жестким сопротивлением бывших чиновников администрации Обамы и госдепа, сообщает Yahoo.com.
Офицер ФСБ Игорь Сущин, являющийся одним из четырех обвиняемых Минюстом США в краже данных 500 млн аккаунтов, несколько лет работал в инвестбанке Михаила Прохорова.
Отсутствие соглашения об экстрадиции между США и РФ не должно стать препятствием для выдачи троих россиян, обвиняемых американской юстицией в кибератаках.
Американский Минюст считает, что офицеры ФСБ Докучаев и Сущин с помощью двух хакеров получили доступ к аккаунтам российских журналистов и правительственных чиновников из России и США.
Американские правоохранительные органы собираются выдвинуть обвинения в хакерских атаках и похищении личных данных трех гражданам России и жителю Канады.Они подозреваются во взломах серверов компании Yahoo.
После продажи основных активов Yahoo оставшаяся часть фирмы будет реорганизована в инвестиционную компанию. Она будет называться Altaba.
После вступления в силу договора о покупке компанией Verizon профильного интернет-бизнеса концерна Yahoo оставшаяся часть Yahoo будет переименована в Altaba. Концерн также покинут гендиректор и пять топ-менеджеров.
Концерн Yahoo сообщил, что хакеры получили доступ более чем к одному миллиарду учетных записей. Интернет-атака произошла в августе 2013 года.
В результате крупной хакерской атаки на Yahoo были похищены личные данные 500 млн пользователей. Компания поясняет, чем это может для них обернуться, и дает рекомендации на будущее.
Руководство Yahoo сообщило, что в 2014 году была выявлена хакерская атака с компьютеров в России, пишет WSJ. Пока неясно, связана ли эта атака с массовой утечкой данных в Yahoo, о которой стало известно 22 сентября.
Хакеры совершили атаку на интернет-гигант в 2014 году. В компании предполагают, что они пользовались государственной поддержкой.
Рунет обсуждает информацию о потраченных 2 млрд рублей на поисковую систему "Спутник". DW проанализировала мировой рынок поисковиков и имеющиеся на нем тенденции.
Британский Центр правильтельственной связи использовал программу Optic Nerve для сохранения данных с видеочатов Yahoo, сообщил Эдвард Сноуден газете The Guardian. Перехваченными данными британцы делились с АНБ.
Ведущие мировые интернет-компании обнародовали статистику запросов спецслужб США о персональных данных их клиентов. Наибольший интерес вызвали клиенты Yahoo.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact