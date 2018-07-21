 WSJ: Российские хакеры взломали сети энергетических компаний США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.07.2018

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Мир

WSJ: Российские хакеры взломали сети энергетических компаний США

Хакеры Energetic Bear проникли в сети энергетических компаний США, пишет The Wall Street Journal. Жертвами взлома стали сотни фирм, хакеры использовали учетные данные сотрудников.

Министерство национальной безопасности США

Министерство национальной безопасности США

Российские хакеры в 2017 году провели масштабную кампанию по взлому сетей электроэнергетических компаний США, при этом они могли вызывать отключения электроэнергии. Об этом в понедельник, 23 июля, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Кампания по взлому, вероятно, продолжается, отмечает газета.

К атаке, по данным министерства национальной безопасности США, причастны работающие на РФ хакеры из группы под названием Energetic Bear. Они легко взломали сети малых коммунальных предприятий, а затем проникли в сети поставщиков, которые в свою очередь работают с крупными компаниями, полагают в министерстве.

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Жертвами атак стали сотни компаний

Хакеры дошли до момента, когда могли включать и выключать электричество и вывели из строя потоки энергии, заявил глава аналитического отдела системы промышленности и контроля в министерстве Джонатан Хомер.

Жертвами атаки, по данным министерства, стали сотни компаний. Некоторые фирмы могут не знать о взломе, действия хакеров сложно обнаружить, так как они использовали при этом учетные данные сотрудников.

Министерство национальной безопасности предупреждает о взломах инфраструктуры США со стороны российских групп с 2014 года, однако до сих пор говорилось о нескольких десятках, а не сотнях жертв, уточняет WSJ.

Цели Energetic Bear

Группировка Energetic Bear (также известная под названиями Dragonfly и Crouching Yeti) проявляет активность по меньшей мере с 2010 года, ее целями в основном являются энергетические и промышленные предприятия. Вашингтон считает, что деятельность группировки спонсирует Россия.

В конце 2016 года об обнаружении вредоносной программы российских хакеров в системе электроэнергетической компании в штате Вермонт сообщала газета The Washington Post.

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    Автор: Илья Коваль


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Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

В последние годы то и дело появляются новости о взломах и хакерах, которым приписывают связи со спецслужбами России. Фотогалерея DW - о самых резонансных случаях хакерской активности. (24.03.2017)  

Ссылки в интернете

Сайт The Wall Street Journal (WSJ)

Сайт The Washington Post

Сайт SecurityLab

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