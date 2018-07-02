 WSJ: КНДР продолжает работать над ракетной программой | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.07.2018

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Мир

WSJ: КНДР продолжает работать над ракетной программой

Северная Корея завершала строительство комплекса по производству баллистических ракет в то время, когда Трамп встречался с Ким Чен Ыном в Сингапуре, сообщил WSJ.

Установки с баллистическими ракетами на параде в Пхеньяне

Установки с баллистическими ракетами на параде в Пхеньяне, фото из архива

Северная Корея продолжает работу над созданием баллистических ракет. В настоящее время в КНДР завершается сооружение комплекса по производству таких ракет, сообщил 1 июля The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов, проанализировавших спутниковые снимки, которые были сделаны в апреле и июне текущего года.

Контекст

Переговоры лидеров США и КНДР в Сингапуре укрепят их личный авторитет, но не гарантируют разрешения конфликта на Корейском полуострове, считают опрошенные DW российские аналитики. (12.06.2018)

Трамп и Ким могут считать саммит в Сингапуре большим успехом. В обмен на гарантии безопасности КНДР откажется от ядерной программы. Но для разрядки нужно время и доверие, считает Александер Фройнд. (12.06.2018)

По данным издания, исследователи Монтерейского института международных исследований Миддлбери в Калифорнии пришли к выводу, что КНДР завершала внешнее обустройство завода в городе Ханмын в то время, когда президент США Дональд Трамп встречался с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре. 

Эксперты института Дэвид Шмерлер и Джеффри Льюис заключили, что работы на территории института химических материалов города Хамхына начались не раньше апреля 2018 года, примерно в то время, как Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Основной объем строительных работ на предприятии пришелся на май и июнь, пишет WSJ. "Расширение производственной инфраструктуры для производства твердотопливных ракет позволяет предположить, что Ким Чен Ын не намерен отказываться от ядерной и ракетной программ", - считает Шмерлер.

На прошлой неделе организация 38 North, также изучающая военные программы КНДР, опубликовала спутниковые снимки основного северокорейского ядерного научно-исследовательского центра в Йонбёне. Они свидетельствуют о том, КНДР ускоренно расширяет его мощности, отмечает WSJ. На запрос издания представитель Госдепартамента отказалась комментировать новые сведения, сообщив, что ведомство следит за КНДР.

США добиваются от КНДР отказа от программ по разработке и производству ядерного оружия и средств его доставки. На саммите в Сингапуре Ким Чен Ын пообещал "работать с целью полной денкулеаризации Корейского полуострова", не назвав сроков достижения этой цели и не сообщив о каких-либо немедленных действиях, связанных  с оружейными программами.

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    Автор: Григорий Аросев


 

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О чем на самом деле договорился Дональд Трамп с Ким Чен Ыном?

 

Контекст

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

Северная Корея все чаще запускает баллистические ракеты. О том, к чему приведет открытая ракетно-ядерная конфронтация Пхеньяна и остального мира, - фотогалерея DW. (07.09.2017)  

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