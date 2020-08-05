 WADA направило главе Наблюдательного совета РУСАДА письмо из-за Гануса | Новости из Германии о России | DW | 05.08.2020

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Россия

WADA направило главе Наблюдательного совета РУСАДА письмо из-за Гануса

Всемирное антидопинговое агентство обратится за разъяснениями к российским властям в связи с рекомендацией уволить гендиректора РУСАДА Юрия Гануса.

Юрий Ганус

Юрий Ганус

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) "с глубокой обеспокоенностью восприняло рекомендацию" наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять Юрия Гануса с должности генерального директора РУСАДА, адресованную учредителям организации - Олимпийскому и Паралимпийскому комитетам России. Об этом сообщили в пресс-службе WADA в среду, 5 августа.

Там напомнили, что 17 июля, после обнародования учредителями результатов конфиденциальной аудиторской проверки, выявившей, по утверждению ее авторов, серьезные нарушения в деятельности руководства РУСАДА, WADA направило письмо председателю Наблюдательного совета РУСАДА Александру Ивлеву.

В послании члены WADA "высказали обеспокоенность по поводу возможного вмешательства в деятельность РУСАДА и постарались выяснить, как и зачем был проведен этот аудит". Комментарий от Ивлева поступил 21 июля, но на вопросы Всемирного антидопингового агентства не было получено ответов и его опасения в итоге не были сняты.

WADA пообещало обратиться к властям РФ

После рекомендации наблюдательного совета, обнародованной 5 августа, WADA направило Александру Ивлеву еще одно письмо - с просьбой предоставить "подробные разъяснения", а также копию рекомендации.

В WADA настаивают на том, что национальные антидопинговые организации, такие как РУСАДА, должны быть защищены от любого вмешательства Олимпийского и Паралимпийского комитетов соответствующих стран. Всемирное антидопинговое агентство обратится к российским властям за дополнительными разъяснениями и рассмотрит любые другие шаги, которые могут потребоваться после обсуждения этого вопроса с Комитетом WADA по соответствию (CRC).

Ганус процитировал "Песню о буревестнике"

Ранее Олимпийский и Паралимпийский комитеты России обнародовали итоги аудиторской проверки РУСАДА за 2018-2019 годы, согласно которым были выявлены "грубые нарушения", в том числе причастность руководства агентства к коррупции и присвоению средств. В связи с этим наблюдательный совет рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос об увольнении Юрия Гануса. Тот известен своими резкими заявлениями в отношении допинга в российском спорте. Глава Российского антидопингового агентства отреагировал на выражение недоверия со стороны РУСАДА, процитировав в микроблоге Twitter "Песню о буревестнике" Максима Горького.

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    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 13:04

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