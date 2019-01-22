 WADA не стало наказывать РУСАДА за срыв сроков | Новости из Германии о России | DW | 22.01.2019

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Россия

WADA не стало наказывать РУСАДА за срыв сроков

Всемирное антидопинговое агентство оставило в силе сентябрьское решение вернуть РУСАДА статус соответствия. Это произошло несмотря на то, что россияне вовремя не предоставили доступ к их базам данных.

Логотип РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оставило Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) статус соответствия кодексу WADA. Решение было принято во вторник, 22 января, на внеочередном заседании агентства. Таким образом WADA подтвердило свое принятое в сентябре 2018 года решение  вернуть РУСАДА статус соответствия, которого российское агентство было лишено в 2015 году из-за допингового скандала.

Контекст

Если РФ не передаст экспертам WADA данные об антидопинговых пробах, это повлечет за собой дисквалификацию всех российских спортсменов и невозможность проводить в стране международные состязания, предупредил Юрий Ганус. (27.12.2018)

Россия, прощенная WADA авансом, выставила ее на посмешище. В Москве и не думают раскаиваться за скандал с допингом. Это не должно остаться безнаказанным, считает обозреватель DW Йоша Вебер. (09.01.2019)

Сейчас WADA не лишило РУСАДА статуса соответствия, хотя российская сторона не предоставила в срок -  до 31 декабря 2018 года - доступ к данным проверки допинг-проб российских спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории. Экспертам WADA удалось скопировать базы данных только в середине января.

"Поздравляю, что мы хотя бы на время отошли от края пропасти", - цитирует московский корреспондент DW слова главы РУСАДА Юрия Гануса. До 30 июня 2019-го РУСАДА должно передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории. "Эти сроки, конечно, срывать нельзя", - заметил Ганус.

Макларен ожидает выявления сотен новых случаев применения допинга

Бывший глава независимой комиссии по расследованию применения допинга в российском спорте Ричард Макларен выразил подозрение, что после извлечения базы данных Московской лаборатории могут быть обнаружены сотни случаев нарушения антидопинговых правил, по его оценкам, - порядка 300-600. Об этом Макларен заявил 18 января в интервью немецкому телеканалу ARD. "Странно, что в декабре россияне не смогли предоставить информацию, а через 10 дней уже были готовы. Вероятно, происходящее не имело ничего общего с WADA. Это была борьба за власть внутри России", - полагает канадский юрист.

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    15 российских спортсменов, выигравших медали на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, принимали допинг во время соревнований. Об этом в интервью The New York Times рассказал бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. По его словам, в РФ была разработана государственная допинговая программа, одобренная на высшем уровне, для победы в общем медальном зачете Игр.

  • Григорий Родченков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Механизм обмана

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  • Александр Легков

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  • женская сборная России по хоккею

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Хоккеистки - без медалей, но под допингом?

    Не все спортсмены из "допинговой программы" сумели принести России медали на Играх в Сочи. Так, женская сборная России по хоккею, которая якобы тоже принимала "коктейль" Родченкова, заняла лишь шестое место.

  • Илья Черноусов

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    И снова лыжники

    Триумфатор Игр Александр Легков был не единственным российским лыжником, принимавшим допинг во время соревнований в Сочи в 2014 году. Родченков утверждает, что к использованию запрещенных препаратов прибегали 14 членов лыжной сборной России. Правда, пока имена остальных "грязных" лыжников обнародованы не были.

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    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Уже очередной допинг-скандал

    Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом.

    Автор: Илья Коваль


Контекст

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

Результаты Игр-2014 в Сочи стали триумфом российского спорта. Однако откровения экс-главы антидопинговой лаборатории в Москве заставляют иначе взглянуть на итоги зимней Олимпиады. (13.05.2016)  

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