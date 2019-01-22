WADA не стало наказывать РУСАДА за срыв сроков

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оставило Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) статус соответствия кодексу WADA. Решение было принято во вторник, 22 января, на внеочередном заседании агентства. Таким образом WADA подтвердило свое принятое в сентябре 2018 года решение вернуть РУСАДА статус соответствия, которого российское агентство было лишено в 2015 году из-за допингового скандала.

Сейчас WADA не лишило РУСАДА статуса соответствия, хотя российская сторона не предоставила в срок - до 31 декабря 2018 года - доступ к данным проверки допинг-проб российских спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории. Экспертам WADA удалось скопировать базы данных только в середине января.

"Поздравляю, что мы хотя бы на время отошли от края пропасти", - цитирует московский корреспондент DW слова главы РУСАДА Юрия Гануса. До 30 июня 2019-го РУСАДА должно передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории. "Эти сроки, конечно, срывать нельзя", - заметил Ганус.

Макларен ожидает выявления сотен новых случаев применения допинга

Бывший глава независимой комиссии по расследованию применения допинга в российском спорте Ричард Макларен выразил подозрение, что после извлечения базы данных Московской лаборатории могут быть обнаружены сотни случаев нарушения антидопинговых правил, по его оценкам, - порядка 300-600. Об этом Макларен заявил 18 января в интервью немецкому телеканалу ARD. "Странно, что в декабре россияне не смогли предоставить информацию, а через 10 дней уже были готовы. Вероятно, происходящее не имело ничего общего с WADA. Это была борьба за власть внутри России", - полагает канадский юрист.

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