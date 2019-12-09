 WADA на четыре года отстранило Россию от Олимпиад | Новости из Германии о России | DW | 09.12.2019

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Россия

WADA на четыре года отстранило Россию от Олимпиад

Исполком WADA наложил запрет на участие сборной России в Олимпиадах в Токио и Пекине, а также в футбольном ЧМ-2022 в Катаре. У России есть 21 день на подачу апелляции.

Флаги России и Олимпийских игр

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года. Соответствующее решение принял исполнительный комитет WADA в понедельник, 9 декабря. Это означает, что российские спортсмены не смогут выступать под российским флагом, в частности, на летней Олимпиаде в Токио в 2020 году, на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году и на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

Контекст

Шансов переубедить руководство WADA у Москвы почти не осталось. Как Россия должна была бы вести себя, если обвинения в ее адрес и правда были бы оговором, рассуждает Иван Преображенский. (26.11.2019)

Считая, что ответственность за манипуляцию данными Московской антидопинговой лаборатории несут российские власти, МОК выступил за допуск "чистых" спортсменов к Олимпиаде в Токио. (26.11.2019)

К соревнованиям будут допущены лишь те атлеты, которые докажут, что не причастны к допинговым нарушениям. Они смогут выступать на Играх и мировых первенствах под нейтральным флагом и без российского гимна.

У России есть 21 день на подачу апелляции

Нынешнее решение исполкома WADA вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS).

WADA считает доказанным тот факт, что переданная Россией в январе 2019 года база данных Московской антидопинговой лаборатории была предварительно отредактирована. В этой базе содержались сведения с результатами допинг-тестов российских спортсменов, полученных с января 2012 по август 2015 года. Эксперты WADA пришли к выводу, что в полученном от российских властей массиве данных "были удалены или изменены сотни предположительно нежелательных результатов проб". Речь идет о предполагаемой попытке сокрытия 145 случаев применения допинга.

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    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 11:19

Российский спорт под допингом - DW Новости

Контекст

Российские олимпийцы: потенциальные медалисты, не попавшие в Бразилию

Решение о допуске в Рио россиян принимают международные федерации. Они не пускают на Олимпиаду атлетов, ранее пойманных на допинге или названных в докладе комиссии WADA. Потенциальные медалисты из них - в фотогалерее DW. (28.07.2016)  

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